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Başak Cengiz'i vahşice katletmişti! Samuray kılıcıyla yarım saat sokakta dolaştı

#Ataşehir#Başak Cengiz#Can Göktuğ Boz
Başak Cengizi vahşice katletmişti Samuray kılıcıyla yarım saat sokakta dolaştı

Ataşehir’de, Mimar Başak Cengiz’i öldüren Can Göktuğ Boz’un dehşet sonrası elinde kılıçla binaya giriş anına ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, saldırgan elinde kılıçla yaklaşık yarım saat sokaklarda dolaştı.

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Ataşehir'de kılıçlı dehşetten yeni detaylar ortaya çıkıyor. Ataşehir'de oturduğu sitenin önündeki yola çıkan Can Göktuğ Boz, saat 18.25'te elindeki kılıçla Mimar Başak Cengiz'e saldırdı. Saldırgana çevredekiler engel olmak istedi. Ancak elindeki kılıç nedeniyle yanına yaklaşamadı. Saldırgan koşarak yolun karşısına geçerek uzaklaştı.

Güvenlik kamerası kayıtlarındaki saate göre saldırgan oturduğu siteye ise yaklaşık yarım saat sonra döndü. Saat 18.56'da siteye dönen Can Göktuğ Boz'un elinde yine kılıç olduğu görülüyor. 

Başak Cengizi vahşice katletmişti Samuray kılıcıyla yarım saat sokakta dolaştı

PSİKOLOJİK HASTALIĞI YOK, UNUTKANLIK TEDAVİSİ GÖRMÜŞ

Saldırgan ifadesinde evinde bulunan çok sayıda bıçak ve kılıç türü kesici aleti internet ve av bayilerinden aldığını, aldığı bıçakların ‘dandik’ olduğunu görünce iyi bıçak alana kadar bir çok kez bıçak aldığını söyledi.

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Cinayette kullandığı kılıcını ‘Kungfu kılıcı’ olarak adlandıran katil zanlısı Can Göktuğ Boz, internetten satın aldığı kılıcının sağlam olduğunu da vurguladı.

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Başak Cengizi vahşice katletmişti Samuray kılıcıyla yarım saat sokakta dolaştı

Uyuşturucu ve unutkanlık nedeniyle de tedavi gördüğünü, bunların dışında herhangi bir hastalığı olmadığını öne süren Boz, cinayeti canı sıkıldığı için işlediğini de ifadesinde açıkladı. Olay günü spor yaptıktan sonra karamsarlık ve mutsuzluk hissettiğini ve kılıcını çantasına koyarak sokağa çıktığını anlatan katil zanlısı Can Göktuğ Boz, hayatında ilk kez gördüğü adını daha sonra polislerden öğrendiği genç kadına, sayısını bile hatırlamadığı kılıç darbeleriyle saldırdığını söyledi.

Başak Cengizi vahşice katletmişti Samuray kılıcıyla yarım saat sokakta dolaştı

Katil zanlısının evinde bulunan silahlar polis tutanaklarına şöyle aktarıldı: 12 kasatura, 7 döner bıçağı, 3 bıçak, biri cinayet silahı olan samuray kılıcı toplam 4 kılıç, çakı, beyzbol sopası.

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#Ataşehir#Başak Cengiz#Can Göktuğ Boz

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