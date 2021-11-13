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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye telefonu

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Başak Cengiz#Taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi.

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Adalet Bakanı Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Cengiz'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Gül, daha sonra aileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Erdoğan, telefonla görüştüğü Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz'e, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim kızını cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah." dedi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Başak Cengizin ailesine taziye telefonu

Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah." diye konuştu.

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"HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAKTIR"

Adalet Bakanı Gül, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Başak Cengiz kızımızın ailesine taziyede bulunduk. Başak'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Onu hayattan, sevdiklerinden koparan cani hak ettiği cezayı alacaktır." ifadelerini kullandı.

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