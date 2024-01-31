Meral Akşener, pankart krizinin detaylarını anlattı... İstanbul'dan şirkete telefon: Bunları asmayacaksınız! Özgür Özel'e sert tepki

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında CHP'li belediyelerle yaşanan billboard krizinin detaylarını anlattı. Seçim için anlaştıkları billboard şirketinin korkutulduğunu söyleyen Akşener, CHP lideri Özel'in Eskişehir'de yaptığı konuşmasına da sert sözlerle yanıt verdi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugüne kadar karşımıza baskılar çıktı. Defalarca sindirilmek, susturulmak istendik. Hepsini teker teker aştık. Rabbime şükürler olsun ki bugünlere geldik. Sesimizi kısmak istediler megafonla konuştuk. Bugün de önümüzde yeni bir engel var. Birileri istiyor ki billboardsuz seçim kampanyası yapalım.

En komiği de ne biliyor musunuz? Arabası kurşunlanmış genel başkan olarak duruyoruz karşınızda. El tokadı yememişsiniz. Bizi mi korkutacaksınız be, bizi mi korkutacaksınız?

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BİLLBOARD ŞİRKETİNE GELEN TELEFON

Parasını ödeyerek şirketle anlaştık. Billboardlarımız pazar akşamı asılacaktı. Ne oldu biliyor musunuz? Basımı yapılan billboardlarımızın fotoğrafları çekilmiş, gönderilmiş. Bunları asmayacaksınız, bunları yumuşatın, denmiş. Şirket de korkmuş, tedirgin olmuş. Şirket gelen telefon sebebiyle billboardlarımızın asılamayacağını söyledi.

Bunlar karşılarında kimlerin olduğunu unutmuşlar. Şimdi bir kibritle mi yanacağız... Hadi oradan be! Sırf doğruları söylüyoruz diye bizi 9 köyden kovsunlar. Biz milletimizin sesi olmaya aynen devam ederiz. Biz yepyeni, yolu milletimizle birlikte yürümekten asla vazgeçmeyiz.

ÖZEL'E TEPKİ: GİDİN KILIÇDAROĞLU'NA SORUN

Sayın Özgür Özel, Eskişehir'de çok ilginç bir konuşma yaptı. AK Parti'yle tuhaf bir ilişkimiz olduğunu ima eden bir konuşma yaptı. Özel'e sesleniyorum: Bunun cevabını vermek zorundasınız muhterem. Referandum döneminde Kılıçdaroğlu'na gidin sorun, Akşener'e 1 kuruş yardım yapmış mı? En fazla aldığımız yardım parasını verdiğimiz belediye salonlarıdır. Özel, sorun genel başkanınıza 2018'de CHP, İYİ Parti'ye 1 kuruş vermiş midir? Bunun cevabını vereceksiniz. Kendi imkanlarımızla sürünerek çalıştık. Gelelim 2019'a, İstanbul ve Ankara kazanıldı... Bu belediye başkanlarına sesleniyorum. Sayın İmamoğlu, Yavaş, Böcek... Ben sizden partimize katkı istedim mi? Sizden istemedik, size kazandırdık. 1 kuruşluk partime almadığıma göre, AK Parti'den zaten böyle bir şey olamaz. Biz AK Parti'yle ittifak yapmadık. Siz dolaylı olarak yapıyorsunuz.

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Bu işin peşini bırakmayacağım. Her konuşmamda soracağım. Herkes haddini hududunu bilecek.