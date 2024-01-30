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İYİ Parti’ye billboard engeli... CHP'ye sert tepki: Elinizden geleni ardınıza koymayın

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#CHP#İstanbul
İYİ Parti’ye billboard engeli... CHPye sert tepki: Elinizden geleni ardınıza koymayın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 16:48

İYİ Parti, seçim kampanyası için hazırlanan afişlerin billboard şirketiyle anlaşma yapmalarına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerince asılmadığını açıkladı.

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Yİ Parti’nin X hesabından yapılan açıklamaya göre, seçim kampanyası için hazırlanan afişlerin billboardlara şirketlerle anlaşma olmasına rağmen İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin baskısıyla asılmadığı iddia edildi.

Parti’den yapılan açıklamada, "Belediyelerden gelen sansüre hayli hayli direniriz" denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kampanyamızın içeriğini görenler, büyük bir telaş içerisinde engel olmak istemiş. Ancak bunu yapanlar bir şeyi unutmuşlar. Bizim hangi şartlarda kurulan bir parti olduğumuzu unutmuşlar. İYİ Parti olarak biz 6 yıldır birçok engele, birçok sansüre ve birçok korku duvarına karşı mücadele ettik. Ama bu sefer ne öğrendik biliyor musunuz? Demokrasi neferliği, işin ucu kendilerine dokunana kadarmış. Nezaket timsalliği, köprüyü geçinceye kadarmış. Elinizden geleni ardınıza koymayın."

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İYİ Parti’ye billboard engeli... CHPye sert tepki: Elinizden geleni ardınıza koymayın

İYİ Parti’ye billboard engeli... CHPye sert tepki: Elinizden geleni ardınıza koymayın

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#İYİ Parti#CHP#İstanbul

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