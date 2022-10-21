Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mehmet Ali Çelebi, CHP'den neden ayrıldığını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Çelebi#AK Parti#CHP
Mehmet Ali Çelebi, CHPden neden ayrıldığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 08:34

CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katılan milletvekili Mehmet Ali Çelebi ayrılık ve AK Parti'ye katılış süreçlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelebi, CHP'den ayrılma kararına ilişkin "Tek bir cümleyle özetleyebiliriz bu süreci: Demirtaş'a şeref madalyası, Çelebi'ye linç kampanyası" ifadelerini kullandı.

 

Haberin Devamı

Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok AK Parti'ye geçiş süreçlerini A Haber'de anlattı. Çelebi, CHP'den ayrılmasında HDP ile kurulan ilişkinin büyük rol oynadığını söyledi.

"DEMİRTAŞ'A ŞEREF MADALYASI, ÇELEBİ'YE LİNÇ KAMPANYASI"

Çelebi, "Neden CHP'den ayrıldı sorusu... Aslında 2 yıl oldu. Tek bir cümleyle özetleyebiliriz bu süreci: Demirtaş'a şeref madalyası, Çelebi'ye linç kampanyası" ifadelerini kullandı.

Çelebi, CHP'den ayrılma sürecini bu sözlerle özetlerken; CHP'nin HDP'nin sözde soykırım önergesine tepki vermemesinin ayrılık sürecinde pay sahibi olduğunu söyledi. Çelebi, "Terörist ölüsüne 'ah' çekmesi, sürekli Demirtaş'ı ziyarete gitmeler, Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen insanla bu kadar ilgilenmeler. Bizim yargılandığımız Ergenekon davasında da Ergenekon derinleştirilsin diyenlerden birisidir' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Rozetini Erdoğan taktı: Mehmet Ali Çelebi AK Partide... Rozetini Erdoğan taktı: Mehmet Ali Çelebi AK Parti'de...Haberi görüntüle

Çelebi neden AK Parti'ye geçtikleri sorusuna "Biz cezaevindeyken bütün komutanlarımızın hemfikir olduğu bir konu vardı. FETÖ'cülerle sadece Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadele edebilir hepsi diyordu. 15 Temmuz direnişinde eğer Sayın Cumhurbaşkanı direnmeseydi hepimiz katledilmiş de hepsi diyor" yanıtını verdi.

Gözden Kaçmasın

Mehmet Ali Çelebi, AK Partiye katıldığını duyurduMehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldığını duyurduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Ali Çelebi#AK Parti#CHP

BAKMADAN GEÇME!

Yasadışı bahse baskın 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

Yasadışı bahse baskın! 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

#Halil Falyalı
VAR Odasında nasıl ters düştük

VAR Odası'nda nasıl ters düştük?

#MHK
‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi Sanki ceplerinde harita taşıyorlar

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de! Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi? 'Sanki ceplerinde harita taşıyorlar'

#Kıyı Çamurçulluğu

BAKMADAN GEÇME!

Yasadışı bahse baskın 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

Yasadışı bahse baskın! 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

#Halil Falyalı
VAR Odasında nasıl ters düştük

VAR Odası'nda nasıl ters düştük?

#MHK
‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi Sanki ceplerinde harita taşıyorlar

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de! Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi? 'Sanki ceplerinde harita taşıyorlar'

#Kıyı Çamurçulluğu