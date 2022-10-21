Mehmet Ali Çelebi, CHP'den neden ayrıldığını açıkladı

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Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok AK Parti'ye geçiş süreçlerini A Haber'de anlattı. Çelebi, CHP'den ayrılmasında HDP ile kurulan ilişkinin büyük rol oynadığını söyledi.

"DEMİRTAŞ'A ŞEREF MADALYASI, ÇELEBİ'YE LİNÇ KAMPANYASI"

Çelebi, "Neden CHP'den ayrıldı sorusu... Aslında 2 yıl oldu. Tek bir cümleyle özetleyebiliriz bu süreci: Demirtaş'a şeref madalyası, Çelebi'ye linç kampanyası" ifadelerini kullandı.

Çelebi, CHP'den ayrılma sürecini bu sözlerle özetlerken; CHP'nin HDP'nin sözde soykırım önergesine tepki vermemesinin ayrılık sürecinde pay sahibi olduğunu söyledi. Çelebi, "Terörist ölüsüne 'ah' çekmesi, sürekli Demirtaş'ı ziyarete gitmeler, Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen insanla bu kadar ilgilenmeler. Bizim yargılandığımız Ergenekon davasında da Ergenekon derinleştirilsin diyenlerden birisidir' ifadelerini kullandı.

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Çelebi neden AK Parti'ye geçtikleri sorusuna "Biz cezaevindeyken bütün komutanlarımızın hemfikir olduğu bir konu vardı. FETÖ'cülerle sadece Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadele edebilir hepsi diyordu. 15 Temmuz direnişinde eğer Sayın Cumhurbaşkanı direnmeseydi hepimiz katledilmiş de hepsi diyor" yanıtını verdi.