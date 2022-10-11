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Son dakika... Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldığını duyurdu

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#Mehmet Ali Çelebi#AK Parti#Milletvekili
Son dakika... Mehmet Ali Çelebi, AK Partiye katıldığını duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 11:31

Bağımsız Milletvekili olarak yoluna devam eden Mehmet Ali Çelebi yaptığı yazılı açıklama ile AK Parti'ye katıldığını duyurdu.

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Bağımsız Milletvekili olarak yoluna devam eden Mehmet Ali Çelebi yaptığı yazılı açıklama ile AK Parti'ye katıldığını duyurdu.

İşte Çelebi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama...

Yüce Türk Milleti,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım.

PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez!

-Vatan ve millet bütünlüğümüzü,

-FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi,

-Milli konuları (Mavivatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak;

Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki EGEMENLİK mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir.

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Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle Kahraman Güvenlik Güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım.

Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir. Saygılarımla.

Son dakika... Mehmet Ali Çelebi, AK Partiye katıldığını duyurdu

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#Mehmet Ali Çelebi#AK Parti#Milletvekili

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