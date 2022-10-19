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Rozetini Erdoğan taktı: Mehmet Ali Çelebi AK Parti'de... 'FETÖ zombi teşkilatına karşı olan mücadelenizde yanınızdayım'

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 12:21

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini taktı. Çelebi, "Sayın Cumhurbaşkanım siz canınız, ben özgürlüğümle tehdit edildim. Bu millete cellat olan FETÖ zombi teşkilatına karşı olan mücadelenizde yanınızdayım." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Grup Toplantısının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini taktı. 

Mehmet Ali Çelebi, yaptığı açıklamada, "Allah utandırmasın öncelikle. Neden buradayım. Sayın Cumhurbaşkanım siz canınız, ben özgürlüğümle tehdit edildim. Bu millete cellat olan FETÖ zombi teşkilatına karşı olan mücadelenizde yanınızdayım. Asker kökenli bir milletvekiliyim. Bir milyona yakın asker, silah arkadaşım görevinin başında. Birçok devre arkadaşım şehit düştü. Kahraman Türk askerleri adına bu millete cellat olan hain PKK terör örgütü ile mücadelenizde yanınızdayım. Temel gerekçem şu; Türkiye Cumhuriyeti devleti Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi mücadelesini vermektedir. Bu nedenle ben de bir Atatürk askeri olarak Türkiye Yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım" ifadelerini kullandı.

Rozetini Erdoğan taktı: Mehmet Ali Çelebi AK Partide... FETÖ zombi teşkilatına karşı olan mücadelenizde yanınızdayım

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"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

AK Parti’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, grup toplantısından önce yaptığı açıklamada da, "Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti Ailesi ve Cumhur İttifakı'nın görüşlerine yakınım. Bu konularda elimden geleni yapacağım." dedi.

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İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 11 Ekim'de AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu. Çelebi, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti'ye katılma kararı aldığını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez! Vatan ve millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, milli konuları (Mavivatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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Kurulan yeni dünya düzeninde Türkiye'nin bölgedeki egemenlik mücadelesinin akamete uğramadan devam etmesi gerektiğini kaydeden Çelebi, "Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle kahraman güvenlik güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım" açıklamasında bulunmuştu.

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#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti

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