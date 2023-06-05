MEB’de devir teslim Müsteşar olarak gitti Bakan olarak geri geldi

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Bürokratlık görevi sırasında temel eğitimi ve ortaöğretimi iyi gözlemlemiş ve birçok çalışma yapmıştı. Bu görevi sırasında dershanelerin kapanması ve liselere giriş sisteminin değiştirilmesinde zor ve önemli iki görevi üstlenmişti. FETÖ terör örgütü ile mücadele ederken çok tehdit de almıştı.

- DERSHANELERİN KAPANMASINDA BÜYÜK ROL OYNADI: Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlık görevine 2013’te başladığında, zor bir dönemde koltuğa oturdu. Nabi Avcı’nın Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde, 2 bin 240 dershanenin temel liseye dönüştürülmesi sürecinde önemli rol aldı. 2015’te dönüşüm süreci tamamlandığında 400’ü aşkın dershane kendi isteğiyle kapanmış, 250’ye yakını temel lise, diğerleri de özel okul ruhsatı almıştı.

- TEOG’U KALDIRDI, LGS’Yİ GETİRDİ: Dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından açıklanan liselere geçiş sistemi TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi) yerine LGS’yi getirmişti. Okul notları ağırlıklı bu sistemde bazı haksızlıklar olduğu gerekçesiyle LGS’ye geçilmişti.

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- HEP BAKAN OLMASI BEKLENİYORDU: Bakan İsmet Yılmaz döneminde de eğitimi daha yakından bildiği için aktif olarak çalıştı. Hep bakan olacağı gözüyle bakılıyordu. Ancak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle beraber müsteşarlık makamının kaldırılması sonrasında Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı olunca, yeniden öğretim üyeliğine döndü. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde profesör oldu. Ardından 15 Eylül 2018’de başladığı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdürdü.

- KISA BİR AYRILIKTAN SONRA DEVAM: Yusuf Tekin bakanlığa atanır atanmaz, “Kısa bir ayrılıktan sonra yeniden eğitim camiamızla birlikte çalışma imkânı bulacağız” diye açıklama yaptı.

BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün yapılan devir teslim töreninde özetle şöyle konuştu: “5 yıl önce bu salonda yine duygusal bir veda ile aranızdan ayrılmıştım. Bir gün yeniden yolumuz kesişirse diye vedalaşırken, tekrar bir araya geliriz demiştik. Artık önümüzdeki yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bu iddiamızda başarılı olmak istiyorsak bunun adımlarının atılacağı yer de kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığı. Biz bu ideali hayata geçirmek için Bakanlığımızın merkez teşkilatı, taşrada kahrımızı çeken öğretmen arkadaşlarımız, sıkıntılarla boğuşan idareci arkadaşlarımız, idari personellerimiz, özel öğretim kurumlarımız, diğer bakanlıklarla ve diğer paydaşlarla birlikte mücadele edeceğiz.”