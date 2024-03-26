×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Liderlerin yerel seçimde nerede oy kullanacakları belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Secim2024#Yerel Seçim#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Liderlerin yerel seçimde nerede oy kullanacakları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 11:53

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanırken siyasi liderlerin ve adayların nerede oy kullanacakları belli oldu.

Haberin Devamı

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu yerel seçimlerde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

Siyasi liderlerin nerede oy kullanacağını CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram aktardı:

Her seçimde olduğu gibi liderler de oy kullanacak ve mesajlarını verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi İstanbul Saffet Çebi İlköğretim okulunda oyunu kullanacak. Akşam saatlerine kadar İstanbul'da kalması bekleniyor ve ardından akşam saatlerinde Ankara'ya geçmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara'da Anıttepe Ortaokulunda oyunu kullanacak ve seçimi MHP Genel Merkezi'nde takip edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise memleketi Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ortaokulunda oyunu kullanacak. Seçim sonuçlarını yine Ankara'ya gelerek genel merkezde takip etmesini bekliyoruz.

Gözden Kaçmasın31 Mart yerel seçimleri için geri sayım... 3 megakent ilk 5 vaat31 Mart yerel seçimleri için geri sayım... 3 megakent ilk 5 vaatHaberi görüntüle

Bunun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener öncelikle oyunu ilk kez Ankara'da Bilkent T Emlak Bankası Ortaokulunda vermişti geçen sene. Yine orada kullanmasını bekliyoruz. Seçim sonuçlarını da kurmaylarıyla birlikte genel merkezde takip edecek.

Tabi yerel seçim olduğu için Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının da nerede oy kullanacağı merak konusu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Kağıthane İMECE okulu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ümitköy İmam Hatip Lisesi

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok: Kocatepe İlkokulu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Secim2024#Yerel Seçim#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!