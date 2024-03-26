31 Mart yerel seçimleri için geri sayım... 3 megakent ilk 5 vaat

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İSTANBUL

AK PARTİ ADAYI MURAT KURUM

‘YARISI BİZDEN’ 15 NİSAN’DA BAŞLAYACAK

1- 15 NİSAN’DA YARISI BİZDEN BAŞVURULARI ALMAYA BAŞLAYACAĞIZ: İstanbul’da 650 bin konutun acil dönüşmesi gerekiyor. 300 bin konutu, KİPTAŞ eliyle her yıl 60 bin konut yaparak dönüştüreceğiz. 15 Nisan’da başvuruları alarak bu çalışmaları hemen başlatacağız. Yarısı Büyükşehir’den kampanyamızla vatandaşlarımıza 700 bin lira hibe, 100 bin lira da taşınma yardımı vereceğiz. 250 bin yuvamızı da vatandaşımızı ve özel sektörümüzü destekleyerek dönüştüreceğiz. İstanbul’un 39 ilçesinde 100 bin sosyal konut üreterek, kentsel dönüşüme girecek ev sahiplerine çok düşük fiyatlarla kiralayacağız.

2- UĞRAŞTIRAN DEĞİL ULAŞTIRAN İSTANBUL: Hedefimiz İstanbul’da ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya indirmek. Toplu ulaşımda karayolu ağırlığını yüzde 60’a düşüreceğiz. Raylı sistemlerin payını yüzde 37’ye çıkaracağız. Denizyolu payı yüzde 3 olacak. Her yıl filolarımıza, 100 yeni metrobüs ile 250 yeni otobüs katacağız. Bunlar da ilk 100 günde yapılacak işler.

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3- TAKSİ SORUNUNU 6 AYDA ÇÖZECEĞİZ: Taksi sorununu çözmek için Merkezi Taksi Yönetim Sistemi’ni hızlıca kuracağız. İstanbul taksisini 6 ayda dünya markası haline getireceğiz.

4- EMEKLİ, GENÇLER VE KADINLAR İÇİN DESTEK: Emekliler için aylık 2.500 TL’lik destek vaadimizi hemen hayata geçireceğiz. İstanbul Kart’ta gençlerimize yüzde 40 indirim yapacağız. Kadın girişimcilerimize ‘100 bin TL’ hibe edeceğiz.

5- BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANI SORUNUNA SON: İki yakada kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında gerekli tüm yaşam konforuna sahip alanlarda hayvanlarımıza bakacağız.

CHP ADAYI EKREM İMAMOĞLU

İSTANBUL’DA TRAFİĞE HIZRAY ÇÖZÜMÜ

1- HIZRAY PROJESİ: HIZRAY Metro Hattı, İstanbul Boğazı’nın altından geçerek Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren, toplam 13 adet istasyonuyla, yaklaşık 74.5 km uzunluğunda ve hızı 140 kilometreye ulaşan express bir metro hattı olacak. Yolculuk süresi 53 dakika olan HIZRAY, günde 1.5 milyon yolcu taşıyacak.

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2- SEFAKÖY-BEYLİKDÜZÜ (TÜYAP) METRO HATTI: İBB’nin şehrin batı kesimine yapacağı ilk metro hattı olacak. Bu hat hiçbir raylı ulaşım hizmeti almayan 3.5 milyon istanbulluya hizmet edecek. Mahmutbey, Bahçeşehir, Esenyurt metrolarına entegre olup, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Küçükçekmece’ye hizmet edecek.

3- KENTSEL DÖNÜŞÜM: Planlama çalışmalarında sona gelinen 10 riskli alandaki 125 bin konutta dönüşümün önü açılacak.

İlk etapta yaklaşık 500 bin İstanbullu depreme dayanıklı konutlara kavuşacak. Güçlendirme yapılabilecek 60 bin konut sisteme dahil edilecek.

4- SOSYAL YARDIMLAR: Sağlık güvencesi olmayan 150 bin kadına İBB Kadın Sağlık Kartı sağlanacak. Engelli çocuğu olan 50 bin anneye 5 bin TL nakit desteği sağlanacak. 10 bin anneye ayda bir bebek bezi ve mama yardımı yapılacak. Tek emekli maaşıyla geçinenlere yılda 10 bin TL pazar desteği verilecek ve günde bir adet ücretsiz Halk Ekmek ulaştırılacak. Tek asgari ücretle geçinenlere 10 bin TL ulaşım ve 10 bin TL pazar desteği verilecek.

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5- BULUT YAYALARA NEFES ALANI OLACAK: İBB, İstanbul trafiğine “yaya” odaklı çözüm getirecek. BULUT, Zincirlikuyu Transfer Merkezi’ne yayalar için tasarlanmış bir yollar üstü transfer parkı olacak. Büyükdere Caddesi’ne, kollarını Gayrettepe, Esentepe, Levazım ve Balmumcu mahallelerine uzatan yollar üstü bir yaya kaldırım sistemi kurulacak.

ANKARA

CHP ADAYI MANSUR YAVAŞ

KADINLARA KANSER AŞISI

1- 30 YAŞ ALTINA HPV AŞISI: Mansur Yavaş’ın 2024-2029 dönemine ilişkin proje tanıtım toplantısına göre ise vaatleri özetle şöyle: Halk Sağlığı Eylem Planı’nın ilk ayağı olan HPV aşılamasıyla başlayacak. Rahim ağzı kanserine karşı uygulanan HPV aşısı 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlar için belediye kaynağından karşılanacak.

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2- HAYVAN KAMPUSÜ: 2 bin 500 köpek kapasiteli Mamak Gökçeyurt Köpek Yaşam Alanı inşaatı gelecek ay başlatılacak. Alanda; hayvan hastanesi, köpek gezdirme alanı, piknik alanları ile sahipli ve evcil hayvanlar için defin yerleri bulunacak.

3- TRAFİKTE DÜZENLEME: Yeni otobüs alımı, köprülü kavşaklar, tünel, yaya üstgeçitleri ve Park Et-Devam Et başlıklarından oluşan ulaşımda ilk yatırım Keçiören girişindeki Fatih Köprüsü’nün genişletilmesi olacak.

4- ULAŞIM YERALTINA: Eşzamanlı olarak bazı akslarda araç trafiğini yeraltına alma hedefi var. Ulus Meydanı’nda Atatürk, Cumhuriyet ve Anafartalar caddeleri üzerinden kavşağa yaklaşan yollar ile Atatürk Heykeli önündeki trafiğin yeraltına alınması planlanıyor.

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5- İÇME SUYU YATIRIMI: Su kalitesi için Metropol Su Kayıplarının Azaltılması Projesi’nde yeni iletim hatları, arıtma tesisleri, yağmur suyu toplanması ve baraj düzenlemeleri planlanıyor.

AK PARTİ ADAYI TURGUT ALTINOK

ANKARA’DA 24 SAAT ULAŞIM

1- 80 KİLO METRE METRO: 80 kilometre metro hattı ve 75 yeni kavşak ihale süreci başlatılacak. 2 bin yeni elektrikli otobüs alımı yapılacak. Taşıma hatlarının tamamı 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Ankara’nın hem trafik hem ulaşım çilesi sona erecek.

2- EMEKLİLERE 5 BİN NAKİT: Tüm emeklilere otobüs, minibüs ve metrolar sınırsız ve ücretsiz olacak. Emeklilere ve ihtiyaç sahiplerine aylık 5 bin TL nakit; aylık 2 bin 500 TL gıda ve ihtiyaç maddesi, 4 ay bin TL doğalgaz desteği verilecek.

3- 10 OSB: Akyurt uluslararası fuar alanı inşaatı bir yılda tamamlanacak. 10 yeni organize sanayi bölgesi projesine start verilecek. 500 bin kişiye istihdam sağlanacak.

4- ÜNİVERSİTELİYE ÜCRETSİZ YEMEK: Üniversitelilere ulaşım ücretsiz olacak. 23 üniversite kampusuna ücretsiz ikram aracı kurulacak. Tüm üniversitelilere akşamları ücretsiz anne yemeği verilecek. 10 bin öğrenciye bin TL’ye kiralık konut sağlanacak. Girişimci kadınlara 100 bin TL hibe desteği için çalışmalar hemen başlayacak.

5- İLKOKULLARDA KAHVALTI: 400 bin ilkokul öğrencisine kahvaltı verilecek. İlk aydan itibaren Anne Mutfakları (sonraki aylarda sayısı onları bulacak) açılacak ve ev hanımlarına özel istihdam alanı yaratılacak. 100 yeni kreş ve oyun evinin ihalesi yapılacak.

İZMİR

AK PARTİ ADAYI HAMZA DAĞ

YERİNDE DÖNÜŞÜM FATURADA İNDİRİM

1- 90 DAKİKA UYGULAMASI: Toplu taşımada 90 dakika ücretsiz aktarma uygulaması yapılacak. Genç İzmirim Kart sahipleri için bu süre 120 dakikaya çıkartılacak. 0-7 yaş arası çocuğu olan anneler ulaşımdan ücretsiz faydalanacak.

2- SU FATURALARINA YÜZDE 50 İNDİRİM: Hayatı kolaylaştırmak adına su faturalarında yüzde 50 indirim tarifesi uygulanacak.

3- ULAŞILABİLİR İZMİR: Öncelikle yeni çevre yolu projesi hayata geçirilecek. Karşıyaka ve Konak tramvay hatları birleştirerek hafif raylı sistem ağı bütünleştirilecek. Buca Metrosu tamamlanacak. Halkapınar-Otogar İZBAN hattını hayata geçirerek havalimanı ile otogar arasında kesintisiz raylı ulaşım sağlanacak. Kavşak düzenlemeleri yapılacak.

4- YERİNDE YENİDEN DÖNÜŞÜM: Büyükşehir’in garantörlüğünde, kent kimliğine uygun, dayatma olmadan yerinde dönüşüm gerçekleştirilecek. 5 yıl içinde 50 bin sosyal konut ve 4 yöre kenti İzmir’e kazandırılacak.

5- EMEKLİLERE VE GENÇLERE DESTEK: Emeklilere, Sosyal İzmirim Kart üzerinden her yıl 10 bin lira destek sağlanacak. Dezavantajlı ailelerin doğalgaz faturalarının ilk 50 metreküpünü Büyükşehir karşılayacak. İzmir’de üniversite kazanan her gence 10 bin lira, yeni evlenecek dezavantajlı çiftlere çeyiz desteği sağlanacak.

CHP ADAYI CEMİL TUGAY

EMEKLİYE ÖĞRENCİYE DESTEK, AKILLI TRAFİK

1- SU VE TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİ KADEMELİ OLARAK DÜŞÜRÜLECEK: Yapılacak yenilenebilir enerji yatırımlarıyla maliyetler düşürülecek. Böylece su fiyatları kademeli olarak aşağı çekilecek. Toplu taşımada ilk etapta öğrencilere indirim yapılacak. Aylık abonman kartı uygun fiyatla verilecek. Bazı özel gruplara da toplu ulaşımda indirim yapılacak. 90 dakika içinde tüm binişlerin ücretsiz olduğu sistem geri getirilecek.

2- İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE BESLENME DESTEĞİ: Ya okul kantinleri belediye şirketleriyle işletilecek ya da doğrudan ihtiyaç sahibi öğrencilere para yüklü kartlar verilecek.

3- EMEKLİ DAYANIŞMA KARTI: 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi emekliler için Emekli Dayanışma Kartı çıkarılacak. Suda ilk 4 metreküp ücretsiz olacak. Kira, fatura ve market harcamaları için yıllık en az 12 bin TL maddi destek sağlanacak.

4- YOLLARIN BAKIMI VE TAMİRİ İVEDİLİKLE YAPILACAK: İlk 180 günde öncelikli olarak hayata geçirilecek hızlı eylem planı kapsamında yolların bakım ve tamiri hızlı bir şekilde yapılacak. Kent genelinde İZBETON’un asfalt çalışmaları artırılacak ve bu çalışmalar düzenli olarak internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

5- ARAÇLAR İÇİN KAVŞAK, ALT VE ÜSTGEÇİT, AKILLI TRAFİK: Hayata geçirilecek yeni kavşaklarla ulaşım kolaylaştırılacak ve bekleme süreleri azaltılacak. Tüm ana kavşaklar ‘akıllı’ hale getirilecek. Bu kavşaklar sistemin ürettiği veriler ışığında analiz edilerek daha akıcı hale getirilecek. Bu düzenlemeyle trafik akış hızı en az yüzde 10 iyileşecek.