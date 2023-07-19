LGS’de tercih dönemi bugün bitiyor: Liselerde son karar

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Bu yıl 1 milyondan fazla 8’inci sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 4 Haziran’da uygulandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 3 Temmuz’da başlayan tercih dönemi bugün sona eriyor. Saat 17.00’ye kadar sürecek tercihlerin sonuçları 24 Temmuz’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden açıklanacak.

Merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3’er, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 tercih yapılabilecek.

KÜÇÜK YAŞ AVANTAJI

Merkezi yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak.

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EN FAZLA ANADOLU LİSELERİNE

Türkiye genelinde 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.

YER DEĞİŞTİRMEDE TARİH ŞARTI GÜNCELLENDİ

- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl yapılan ‘İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu’nda 30 Eylül olarak belirtilen görev süresi şartının 31 Aralık 2023 olarak değiştirildiğini açıkladı. Başvuru şartlarında yer alan maddelere göre, öğretmenlerin 30 Eylül 2023 itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık, sözleşmeli öğretmenlerden kadroya geçenlerin bir yıllık ve sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken ilgili kanun kapsamında kadroya atananların, sözleşmeli ve kadrolu olarak toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamaları gerekiyordu.