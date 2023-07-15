LGS tercihinde son günler! En sık yapılan 10 büyük hata

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Tercihler en son 19 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar yapılabilecek. Sonuçlar ise 24 Temmuz’da açıklanacak. Bu süreçte doğru adımlar, istenen liseye yerleşme şansını arttırıyor. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal da tercih sırasında yapılan hatalara dikkat çekti ve şu uyarılarda bulundu...

1- Sadece puana ya da yüzdelik dilime bakıp diğer tüm parametreleri göz ardı edenler en hatalı tercihleri yapma riski ile de karşı karşıyalar. Seçeceğiniz okulun uzaklığını, niteliğini, eğitim etkinliklerini, öğretmen ve idari kadrosunun eğitime ve öğrenciye yaklaşımını da mutlaka sorgulayın.

MODAYA KAPILMAYIN

2- Kişi, ilgi, istek, yetenek, beceri ve beklentilerini dikkate almadan kitlesel eğilimlerin akımına ve trendlerin cazibesine kapılarak tercih yaptığında hata riski de yüksek oluyor. Okullar arasında puan ve dilimler kadar önemli farkların olmadığını dikkate alın.

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3- Adayların sonuç verileri bu yılın, tercih yaparken bakacakları kılavuzdaki programların başarı kriteri verileri ise geçen yılın. Böyle bir durumda puan yanıltıcı oluyor. Kesinlikle dilimlere bakın ve puanları şimdilik unutun. Puanlar nakil tercihlerinde lazım olacak.

İSTEDİĞİNİZ OKULU YAZIN

4- “Puanım ya da dilimim ziyan olmasın” diye yapılan seçimler de adayları hatalı tercihlere yöneltiyor. Cebinizde çok para var diye hiç ihtiyacınız olmayan pahalı bir ürünü nasıl almıyorsanız puanım çok, dilimim iyi diye hiç ilgi duymadığınız bir okula da listenizde yer vermeyin.

5- Kılavuzda 2 bin 900’den fazla okul ve 200 binin üzerinde kontenjan olacak. Ayrıca 6 farklı okul türü var. Listenizde birbiri ile taban tabana zıt okullar yer alıyorsa bu durum bir kararsızlık ve belirsizlik göstergesidir. Bir listede hem fen hem de sosyal bilimler lisesinin olması buna örnek olabilir.

6- İlk oluşturduğunuz listenize benzer dilimde çok sayıda okul girebilir. Hiç sorun değil. Bunları tercih sayısı olan 10’a düşürürken daha seçici davranın. Her birinin varsa özel durumunu mutlaka öğrenip gözden geçirin.

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7- Karar verdiğiniz 10 tercihin küçükten büyüğe bir sıralama spektrumu içinde olması gerekmiyor. Bunları istek sıranıza göre 1’den 10’a doğru sıralayın. 10’uncusıradaki okul bile yerleştiğinizde sizi mutsuz edecek bir okul olmamalı.

HER UZMANA GÜVENMEYİN

8- “Başka bir il mi seçelim yoksa kendi ilimizde bir okula mı gidelim” sorusunun cevabı kolay değil.Aileler lise çağındaki çocukların evde olmasını tercih edebilir. Ancak pansiyon ve yurt olanakları iyi olan okulları inceleyip böyle bir ayrılıktan da çekinmeyin.

9- Yine ebeveynler “çocuğumu bir devlet okuluna mı yoksa bir özel okula mı yollasam” ikilemi de yaşayabilir. Bu durumda çocuğunuzun yerleşebileceği devlet okullarının olanakları ile özel okulların olanak, il ve başarılarını kıyaslamaya çalışın. Ayrıca özel okul düşünmeniz halinde ayrıntılı bir bütçe planlaması yapmadan karar vermeyin.

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10- Belki ilk kez tercih yapıyor olacaksınız. Nasıl daha doğru ve sağlıklı tercihler yapacağınızı, tercih edeceğiniz okulların özelliklerini, sürecin teknik ve taktik işleyiş biçimini bilemeyebilirsiniz. Günümüzde bilgiye erişim çok kolay. Güvenilir uzmanlardan destek almaktan çekinmeyin. Ancak her uzmana da güvenmeyin.

ÖZEL OKUL KAYITLARI BİTTİ

- LGS merkezi sınav puanıyla öğrenci alan Türk ve yabancı özel okullarda serbest kayıt döneminin dün sona ermesiyle, kayıt süreci de tamamlanmış oldu. Özel okulların pek çoğu yoğun ilgi sonrası kontenjanlarını doldurdu. Sırada 24 Temmuz’da başlayıp 7 Ağustos’ta sona erecek nakil süreci var. Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan özel okulların kayıt sürecini şöyle değerlendirdi: “Özel okullar tarihinin en iyi kayıt dönemini geçirdi. Geçen seneler bu kadar hızlı gitmiyordu bu yıl çok çabuk bir şekilde yüksek yüzdelik dilimlerle kayıt sürecini tamamladılar. Normalde 3 okul harici diğerleri serbest kayıt zamanında dolar diye düşünmüştüm. Ancak ilk kayıt döneminde neredeyse her yer doldu. Türk özel okullarında da süre iyi geçti.”