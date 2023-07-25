LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Doğru tercih yapan yerleşti

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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 3–19 Temmuz tarihleri arasında 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, sınavlı okul ve yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Öğrencilerin yüzde 95’i tercihlerine yerleşti. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310’u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 97.80 olarak gerçekleşti.

BİRİNCİLERİ ALDILAR

Yerleştirmelerin geçen yılla benzerlik gösterdiğini söyleyen Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, “Bu yıl yerleştirmeler beklediğimiz gibi gerçekleşti. Sınav kadar zor olmayacak diyorduk öyle de oldu. Sürpriz bir durum yaşanmadı. Galatasaray 100 ve İstanbul Erkek 150 öğrencilik tüm kontenjanını 500 tam puan alan şampiyonlarla doldurdu. Kabataş Erkek Lisesi 497 ile Cağaoğlu Anadolu Lisesi 491 puanla kapattı. Biz de benzer senaryolar bekliyorduk. Özellikle doğru tercih yapan adaylar istedikleri okullara yerleşti” dedi.

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Salim Ünsal

FEN LİSELERİ DOLDU

Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu. Anadolu liselerinde bulunan 71 bin 90 kontenjana 70 bin 944 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99.79 oldu. Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 42 bin 76 kontenjana 40 bin 430 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı da yüzde 96.09 oldu. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ise doluluk oranı 40 bin 526 kontenjana 37 bin 816 öğrenci yerleşmesiyle yüzde 93.31 olarak gerçekleşti.

DEPREMZEDELERE EK KONTENJAN

- Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 13 bin 795 kontenjan açıldı. Bu kontenjanlar için tercihte bulunan bütün öğrenciler yerleştirildi.

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BİRİNCİLER NERELERİ TERCİH ETTİ?

- Ahmet Berkay Demirel: Ankara Pursaklar Fen Lisesi

- Cihat Akbal: Kartal İmam Hatip Lisesi

- Buğlem Taştan: Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi

- Ayça Ateş: Galatarasay Lisesi

- Ömer Kaan Taşkın: Amerikan Robert Lisesi

- Elanur Erdoğan: Amerikan Robert Lisesi

- Melek Özer: Amerikan Robert Lisesi

- Efehan Coplugil: Amerikan Robert Lisesi

- Ekin Esma Ermiş: Amerikan Robert Lisesi

- Asya Kozak: İstanbul Erkek Lisesi

- Oğuz Alp Köse: İstanbul Erkek Lisesi

- Nehir Altınay: Amerikan Robert Lisesi

- Can Özgül: İstanbul Erkek Lisesi

ŞAMPİYONUN HAYAL KIRIKLIĞI

- Bu yılın 500 tam puan alarak şampiyon olan öğrencilerinden biri olan Buğlem Taştan sonuçlar açıklandığında hayalini kurduğu Galatasaray Lisesi’ne girebileceğinden emindi. Ancak bu sene LGS’de 562 şampiyon olması nedeniyle 500 puana rağmen ilk tercihi olan Galatasaray Lisesi’ne yerleşemeyen Buğlem, hayal kırıklığına uğradı: “Elazığ Hilalkent Şehit Süleyman Budak Ortaokulu’ndan mezunum. Ailem ve öğretmenlerimle aldığımız ortak kararla sadece 2 tercih yaptık. Birincisi Türkiye’nin en iyi lisesi olduğunu düşündüğüm için Galatasaray Lisesi’ydi. İkincisi de Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi’ydi. Sonuçlar açıklanınca Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi’ne yerleştiğimi gördüm. Bu sene çok fazla LGS birincisi olması benim Galatasaray Lisesi’ne girişimin önüne geçti. Tercih süreci benim için fiyaskoyla sonuçlandı.”

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İŞTE TAKVİM

- Yerleştirmeye esas birinci nakil için tercihler 24–28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve birinci nakil sonuçları 31 Temmuz’da açıklanacak.

- İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos’ta ilan edilecek.

- 8-16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

- Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos’ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.