Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

LGS şampiyonlarından son hafta tüyoları

#LGS#Liselere Geçiş Sistemi#Ahmet Faruk Yurdakul
LGS şampiyonlarından son hafta tüyoları

1 milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği LGS’ye sayılı günler kala, LGS Şampiyonları Berke Yay, Ahmet Faruk Yurdakul, Batu Yalçın, İrem Dönmez, Ömer Arda Aydın ve Ahmet Ömer Erkenci’den son hafta ‘tüyoları’ geldi. Son üç yılın birincileri, adaylara yapmaları gerekenleri anlattı.

Haberin Devamı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Bu yıl 1 milyon 236 bin 8’inci sınıf öğrencinin sınav başvurusu bakanlık tarafından otomatik olarak yapıldı. Adaylar artık son haftanın içinde. Peki sınavda en iyi sonucu elde etmek için son hafta nasıl değerlendirilmeli? Bu soruyu geçmiş yıllarda soruların tamamını doğru yanıtlayan LGS birincilerine sorduk.

Gözden Kaçmasın

LGS’ye sayılı günler kala 22 maddede stres azaltma rehberiLGS’ye sayılı günler kala 22 maddede stres azaltma rehberiHaberi Görüntüle

2021 LGS Şampiyonu Berke Yay, 2020 yılı şampiyonları Ahmet Faruk Yurdakul, Batu Yalçın, İrem Dönmez ve Ömer Arda Aydın ile 2019 yılı birincisi Ahmet Ömer Erkenci, son haftada sınava nasıl hazırlandıklarını anlattı.

LGS şampiyonlarından son hafta tüyoları

Berke Yay

Haberin Devamı

- ÇALIŞMA YÖNTEMİNİZİ BOZMAYIN: Herkesin çalışma yöntemi ve yoğunluğu farklıdır. Son hafta ya da sınav sırasında başkasında gördüğünüz bir yöntemi asla denemeyin. Bunun yerine kendinizi dinleyip hazır hissedeceğiniz ve başardığınızı gördüğünüz yöntemlere yönelin ve alışkanlıklarınızı bozmayın.

LGS şampiyonlarından son hafta tüyoları

Ahmet Faruk Yurdakul

- PSİKOLOJİK BOYUTU UNUTMAYIN: Sınavın akademik olduğu kadar psikolojik boyutu da var. Sınava hazırlanırken sevdiğiniz bazı şeylerden feragat etmek zorunda kalmış olabilirsiniz ama sizi iyi hissettiren, mutlu hissettiren, rahatlatan bazı aktivitelere son günlerde zaman ayırmaya çalışın. Bazen sınav stresiyle birlikte psikolojik düşüşler yaşayabilirsiniz bunları engellemek için sevdiğiniz ve rahatlatıcı aktivitelere yönelin.

LGS şampiyonlarından son hafta tüyoları

Batu Yalçın

- KENDİNİZİ YALNIZ HİSSETMEYİN: Son günlerde stres arttığı için bazen bir deneme sonucu ya da herhangi bir olay sizi umutsuzluğa düşürebilir. Hatta sınav sürecinin uzun ve yorucu olması birçok adayın son günlerde pes etmesine neden olabilir. Böyle bir hissiyatınız olduğunda yalnız olmadığınızı bilin. Adayların neredeyse hepsi aynı kaygıları yaşıyor. Tam da o an son güne kadar ipin ucunu bırakmayan, motivasyonunu kaybetmeyen ve pes etmeden ne olursa olsun çaba gösteren öğrencilerin başarılı olduğunu unutmayın.

Haberin Devamı

LGS şampiyonlarından son hafta tüyoları

İrem Dönmez

- SORUNUN KAYNAĞINI BULUN: Yumurta kapıya dayansa da yanlışları tespit etmek ve bunları düzeltmek çok önemli. Tekrar yapıp konuyu anladıktan sonra soru çözümüne odaklanıp konuyu pekiştirin. Yanlışlardan kaçmadan üstüne gidin. Bu sayede sorunun kaynağını bulabilir, gerçek sınavda yapacağınız bir veya daha fazla yanlışın önüne geçebilirsiniz.

LGS şampiyonlarından son hafta tüyoları

Ömer Arda Aydın

- DENEMELERDEN DERS ÇIKARIN: Son girdiğiniz deneme sınavı sonuçları beklediğiniz gibi olmadıysa paniğe kapılmayın, nerede yanlış yaptığınızı bulup çözüm odaklı olun. Tüm gayretlerinizin farkında olun ve  çabalarınızın verdiği özgüvenle sınava girip elinizden geleni yapın.

Haberin Devamı

LGS şampiyonlarından son hafta tüyoları

Ahmet Ömer Erkenci

- SORULARI SAKİNCE OKUYUN: Çoğumuzun en büyük düşmanlarından biri de dikkat hataları. Bu hataların kaynağı genellikle sorularla  gerektiği kadar uğraşmamak, stres veya heyecan. Dolayısıyla girdiğiniz sınava hazır olduğunuzu unutmadan soruları sakince okuyun.

- SORUNUN UZUNLUĞUNU YARGILAMAYIN: Sınav esnasında stres kontrolünün önemi aşikâr. Öncelikle soruları gördüğünüzde zorluk derecesine, sorunun uzunluğuna veya kısalığına göre karar vermeyin. Her soruya aynı şekilde yaklaşın. Yapamadığınız zaman uzun süre soru üzerinde düşünmek yerine diğer sorulara geçin. Vakit kaybetmeyin.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Vize çilesi bitsin talebiVize çilesi bitsin talebiHaberi Görüntüle

- ÇÖZÜM SIRANIZI DEĞİŞTİRMEYİN: Sınav sırasında konsantrasyon bozukluğu yaşadığınızda birkaç saniye derin nefes alarak rahatlayın ve o şekilde devam edin. Panikleyip yeni yöntemler denemeyin, bildiğiniz yoldan şaşmayın. Sınav çözüm sıranızı değiştirmeyin, belirlediğiniz sırayla devam edin.

- SINAVDA STRESİNİZİ YÖNETİN: Stresi önlemek için kendinize bu sınavın hayatın tek ya da son sınavı olmadığını telkin edin. Unutmayın bu sınavda kendi yeterliliğinin farkında olan, eksiğini görüp bunu zamanında tamamlamış olan başarılı olacaktır. Önünüzdeki sınavın önemli olduğunu bilerek hazırlanın ama sınav stresini iyi yönetin.

AİLENİZDEN DESTEK ALIN: Bu süreçte ailenin de sabırlı, destekleyici ve yapıcı olması gerekir. Özellikle son günlerde aileniz ile birlikte etkinlikler yaparak, güzel vakit geçirmeniz hem motivasyonunuzu artıracak hem de kendinizi güçlü hissetmenizi sağlayacaktır.

Gözden Kaçmasın

100 milyar Euro’luk harcamaya izin: Almanya silahlanıyor100 milyar Euro’luk harcamaya izin: Almanya silahlanıyorHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#LGS#Liselere Geçiş Sistemi#Ahmet Faruk Yurdakul

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın

BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın?

#Akıllı Telefon
Ruslar Kimin öleceğine sen karar ver deyince... Bunu hiç kimse beklemiyordu

Ruslar 'Kimin öleceğine sen karar ver' deyince... Bunu hiç kimse beklemiyordu!

#Rusya Ukrayna Savaşı
Anadolu Parsı evine hoş geldin

Anadolu Parsı evine hoş geldin

#Anadolu Parsı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın

BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın?

#Akıllı Telefon
Ruslar Kimin öleceğine sen karar ver deyince... Bunu hiç kimse beklemiyordu

Ruslar 'Kimin öleceğine sen karar ver' deyince... Bunu hiç kimse beklemiyordu!

#Rusya Ukrayna Savaşı
Anadolu Parsı evine hoş geldin

Anadolu Parsı evine hoş geldin

#Anadolu Parsı