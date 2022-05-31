LGS şampiyonlarından son hafta tüyoları

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Bu yıl 1 milyon 236 bin 8’inci sınıf öğrencinin sınav başvurusu bakanlık tarafından otomatik olarak yapıldı. Adaylar artık son haftanın içinde. Peki sınavda en iyi sonucu elde etmek için son hafta nasıl değerlendirilmeli? Bu soruyu geçmiş yıllarda soruların tamamını doğru yanıtlayan LGS birincilerine sorduk.

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2021 LGS Şampiyonu Berke Yay, 2020 yılı şampiyonları Ahmet Faruk Yurdakul, Batu Yalçın, İrem Dönmez ve Ömer Arda Aydın ile 2019 yılı birincisi Ahmet Ömer Erkenci, son haftada sınava nasıl hazırlandıklarını anlattı.

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Berke Yay

- ÇALIŞMA YÖNTEMİNİZİ BOZMAYIN: Herkesin çalışma yöntemi ve yoğunluğu farklıdır. Son hafta ya da sınav sırasında başkasında gördüğünüz bir yöntemi asla denemeyin. Bunun yerine kendinizi dinleyip hazır hissedeceğiniz ve başardığınızı gördüğünüz yöntemlere yönelin ve alışkanlıklarınızı bozmayın.

Ahmet Faruk Yurdakul

- PSİKOLOJİK BOYUTU UNUTMAYIN: Sınavın akademik olduğu kadar psikolojik boyutu da var. Sınava hazırlanırken sevdiğiniz bazı şeylerden feragat etmek zorunda kalmış olabilirsiniz ama sizi iyi hissettiren, mutlu hissettiren, rahatlatan bazı aktivitelere son günlerde zaman ayırmaya çalışın. Bazen sınav stresiyle birlikte psikolojik düşüşler yaşayabilirsiniz bunları engellemek için sevdiğiniz ve rahatlatıcı aktivitelere yönelin.

Batu Yalçın

- KENDİNİZİ YALNIZ HİSSETMEYİN: Son günlerde stres arttığı için bazen bir deneme sonucu ya da herhangi bir olay sizi umutsuzluğa düşürebilir. Hatta sınav sürecinin uzun ve yorucu olması birçok adayın son günlerde pes etmesine neden olabilir. Böyle bir hissiyatınız olduğunda yalnız olmadığınızı bilin. Adayların neredeyse hepsi aynı kaygıları yaşıyor. Tam da o an son güne kadar ipin ucunu bırakmayan, motivasyonunu kaybetmeyen ve pes etmeden ne olursa olsun çaba gösteren öğrencilerin başarılı olduğunu unutmayın.

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İrem Dönmez

- SORUNUN KAYNAĞINI BULUN: Yumurta kapıya dayansa da yanlışları tespit etmek ve bunları düzeltmek çok önemli. Tekrar yapıp konuyu anladıktan sonra soru çözümüne odaklanıp konuyu pekiştirin. Yanlışlardan kaçmadan üstüne gidin. Bu sayede sorunun kaynağını bulabilir, gerçek sınavda yapacağınız bir veya daha fazla yanlışın önüne geçebilirsiniz.

Ömer Arda Aydın

- DENEMELERDEN DERS ÇIKARIN: Son girdiğiniz deneme sınavı sonuçları beklediğiniz gibi olmadıysa paniğe kapılmayın, nerede yanlış yaptığınızı bulup çözüm odaklı olun. Tüm gayretlerinizin farkında olun ve çabalarınızın verdiği özgüvenle sınava girip elinizden geleni yapın.

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Ahmet Ömer Erkenci

- SORULARI SAKİNCE OKUYUN: Çoğumuzun en büyük düşmanlarından biri de dikkat hataları. Bu hataların kaynağı genellikle sorularla gerektiği kadar uğraşmamak, stres veya heyecan. Dolayısıyla girdiğiniz sınava hazır olduğunuzu unutmadan soruları sakince okuyun.

- SORUNUN UZUNLUĞUNU YARGILAMAYIN: Sınav esnasında stres kontrolünün önemi aşikâr. Öncelikle soruları gördüğünüzde zorluk derecesine, sorunun uzunluğuna veya kısalığına göre karar vermeyin. Her soruya aynı şekilde yaklaşın. Yapamadığınız zaman uzun süre soru üzerinde düşünmek yerine diğer sorulara geçin. Vakit kaybetmeyin.

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- ÇÖZÜM SIRANIZI DEĞİŞTİRMEYİN: Sınav sırasında konsantrasyon bozukluğu yaşadığınızda birkaç saniye derin nefes alarak rahatlayın ve o şekilde devam edin. Panikleyip yeni yöntemler denemeyin, bildiğiniz yoldan şaşmayın. Sınav çözüm sıranızı değiştirmeyin, belirlediğiniz sırayla devam edin.

- SINAVDA STRESİNİZİ YÖNETİN: Stresi önlemek için kendinize bu sınavın hayatın tek ya da son sınavı olmadığını telkin edin. Unutmayın bu sınavda kendi yeterliliğinin farkında olan, eksiğini görüp bunu zamanında tamamlamış olan başarılı olacaktır. Önünüzdeki sınavın önemli olduğunu bilerek hazırlanın ama sınav stresini iyi yönetin.

- AİLENİZDEN DESTEK ALIN: Bu süreçte ailenin de sabırlı, destekleyici ve yapıcı olması gerekir. Özellikle son günlerde aileniz ile birlikte etkinlikler yaparak, güzel vakit geçirmeniz hem motivasyonunuzu artıracak hem de kendinizi güçlü hissetmenizi sağlayacaktır.