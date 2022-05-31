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100 milyar Euro’luk harcamaya izin: Almanya silahlanıyor

#Almanya#Ukrayna#Savunma
100 milyar Euro’luk harcamaya izin: Almanya silahlanıyor

Ukrayna krizi, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana pasifist bir eğilimde olan Almanya’da silahlanmayı tetikledi. Alman hükümeti ve ana muhalefet partileri ordunun modernize edilmesi için 100 milyar Euro’luk kaynak sağlanmasında anlaştı.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı 24 Şubat’tan sadece üç gün sonra açıkladığı 100 milyar Euro’luk savunma fonu için gerekli uzlaşma sağlandı. Koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile ana muhalefetteki Hıristiyan Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) anlaşmaya vardığı “özel varlık fonu” düzenlemesinin, meclis yaz tatiline girmeden geçmesi planlanıyor.

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ÇOĞUNLUK SAĞLANDI

Haftalardır süren ve sonuncusu Maliye Bakanlığı’nda önceki akşam yapılan görüşmelerde, Alman ordusunun modernleştirilmesi için mevcut bütçeye ilave 100 milyar Euro hacimli “özel varlık fonu” tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Ana muhalefetin desteğiyle bu yönde anayasal değişiklik için gerekli üçte ikilik meclis çoğunluğu sağlandı.

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100 milyar Euro’luk harcamaya izin: Almanya silahlanıyor


F-35 UÇAKLARI ALINACAK

Almanya 100 milyar Euro’luk ek fonla Avrupa üretimi Tornado jetlerinin yerine ABD’den 35 adet F-35 savaş uçağı almayı planlıyor. Bunun yanı sıra yeni askeri nakliye helikopterlerinin satın alınması ve askerlerin donanımlarının iyileştirilmesi planlanıyor. Hükümet ortağı Yeşiller, kaynağın bir kısmının siber saldırılara karşı harcanmasını istediği halde, CDU/CSU’nun karşı çıkması üzerine bu ısrarından vazgeçti. Öte yandan, her yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2’sinin savunma bütçesine ayrılması hedefine kademeli olarak ulaşılması kararlaştırıldı. Bu, NATO’nun yıllardır üyelerinden talep ettiği savunma harcamaları seviyesi.

100 milyar Euro’luk harcamaya izin: Almanya silahlanıyor

SAVUNMA POLİTİKASI KÖKTEN DEĞİŞTİ

İkinci Dünya Savaşı’ından beri Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline kadar, Avrupa’nın kalbinde benzer bir savaş yaşanmamıştı. 24 Şubat hamlesi, Almanya’nın savunma politikalarını kökten değiştirdi. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Soğuk Savaş döneminin sona erdiğini düşünen eski Almanya Başbakan Angela Merkel, 2011 yılında zorunlu askerlik uygulamasına son vermişti. 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhakıyla Alman ordusunun bütçesinde bir miktar artış yapılmış olsa da bu ülke savunmasının hâlâ mevcut teknolojik gelişmeleri yakalamaktan uzak olduğu değerlendiriliyor.

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DEPOLARDAKİ SİLAHLAR KULLANILMAZ HALDE

İşgalin başından beri Berlin’in Ukrayna’ya silah göndermedeki tutumu tartışılırken, Almanya envanterindeki helikopter, uçak ve tankların önemli bir bölümünün kullanılamaz durumda olduğu ortaya çıkmıştı. Dahası, yakın zamanda sipariş edilen 350 adet Puma tipi tankların uzun boylu askerlere uygun olmadığı anlaşılmıştı.

 

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#Almanya#Ukrayna#Savunma

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