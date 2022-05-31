Erdoğan kasımda erken seçim için ne dedi

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Hiç duraksamadan cevap verdi. Çok kesin ve net konuştu. “Seçimler zamanında yapılacak. 2023 haziranında” dedi.

Ardından ekledi, “İnşallah hayırlı olacak”.

Erdoğan’a bu soruyu yöneltmeden birkaç gün önce, kasımda erken seçim konusunu AK Parti yetkililerinden biriyle konuşmuştum.

“Cumhurbaşkanımız erken seçim konusunda en ufak bir sinyal bile vermiyor. Seçimler 2023 haziranında” demişti.

KASIMDA SEÇİM İDDİASI

Peki Kılıçdaroğlu, kasımda erken seçimi nereden çıkardı?

Çünkü bir süredir CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun tarih vererek kasımda erken seçim olacağını söylediği konuşuluyor. MYK’da da gündeme gelmiş. Kılıçdaroğlu yakın çevresine de söylüyormuş. 6 Kasım veya 27 Kasım’da seçime gidilmesini bekliyormuş.

GEREKÇESİ NE?

CHP’liler erken seçim için bilinen gerekçeleri sıralıyorlar. Yaz mevsimi nedeniyle fiyatların gerilemesi, asgari ücrette iyileştirme, memur ve emekli maaşlarına temmuz ayında enflasyon farkının verilmesi, enflasyon endeksli süper bonoların çıkarılması, Suriye’de PKK-YPG’ye yönelik operasyon gibi.

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KILIÇDAROĞLU’NUN HEDEFİ

Ama 6 ya da 27 Kasım’da erken seçim derken Kılıçdaroğlu’nun gerekçeleri farklı. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için kasımda erken seçim kozunu masaya sürüyor.

Kılıçdaroğlu’nun iki hedefi var.

1- Erken seçim baskısıyla milletvekillerini kontrol altında tutuyor. Erken seçime gidecek bir partide hiçbir milletvekili genel başkanı ile ters düşmez.

2- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı gerilettikten sonra kendi ismini tartışmasız olarak kabul ettirmek istiyor.

TAKVİM NASIL?

Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ekibin bir takvimi var. İmamoğlu ve Yavaş’ı denklem dışına itebilmek için haziran sonu ya da temmuz başında yani Kurban Bayramı’ndan önce veya hemen sonra Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmek.

Böylece Kurban Bayramı niyetine İmamoğlu ve Yavaş’ı siyasi kurban vermek.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, “Partideki iklim, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde. Ben de o yüzden ‘Artık gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu demeyelim’ deme gereği duydum. CHP’nin adayı Kılıçdaroğlu’dur. CHP’de genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olduğu yere başkası aday olamaz” demişti.



6'LI MASAYA KILIÇDAROĞLU İSMİ BİLDİRİLECEK



CHP’de, Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapmak için oluşturulmuş bir çalışma grubu var. Erdoğan Toprak bu heyetin başkanlığını yapıyor. Erdoğan Toprak, CHP’nin 6’lı masaya Kılıçdaroğlu’nun ismini bildireceğini söyledi. Böylece CHP’den Kılıçdaroğlu dışında başka bir ismin 6’lı masaya gitmeyeceği belli oldu. Bu isimler Abuzittin Efendi değil elbette, ya Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olacaktı.

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Erdoğan Toprak o kapıyı kapattı. Ama Erdoğan Toprak kapattı diye o kapı kapanır mı?

KILIÇDAROĞLU İLE KAZANACAĞIZ İDDİASI

CHP liderinin en büyük handikapı, “Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz” inancı. CHP’lilerin bir bölümü de böyle düşünüyor. Erdoğan Toprak iddialı. “Rakamlar Kemal Bey’le seçimin açık ara alınacağını gösteriyor” diyor. Kılıçdaroğlu ile kazanamayız tezinin arkasında aslında İmamoğlu ile kazanırız önerisi yatıyor. Erdoğan Toprak bırakın kazanmayı, Kılıçdaroğlu’nun seçimi açık ara farkla kazanacağını savunuyor. Tabii aday olmadan bilinmez. Ama Kılıçdaroğlu’nun siyasi antrenörü olan Erdoğan Toprak’ın aktardığı hava bu yönde.

KILIÇDAROĞLU’NUN STRATEJİSİ

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Kılıçdaroğlu’nun kasımda erken seçim isteği tamamen cumhurbaşkanı adaylığı hesabından kaynaklanıyor. İmamoğlu ve Yavaş’ı bu kadar gerilettikten sonra bu fırsatı kaçırmak istemiyor.



KILIÇDAROĞLU’NUN HESABI



Kılıçdaroğlu hesap uzmanı ama siyaseten yaptığı hesapta iki doğru, bir yanlış var.

Birinci doğru, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ismini ön plana çıkarması oldu.

İkinci doğrusu ise CHP’nin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman CHP’den başkası aday olamaz hamlesi oldu. Böylece İmamoğlu ve Yavaş’ın önüne önemli bir engel koydu.

Kılıçdaroğlu, baskın basanındır hesabıyla hareket ediyor ama hesabında önemli bir eksiklik var.

İMAMOĞLU’NA HDP DESTEĞİ

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Kılıçdaroğlu’nun hesabındaki en büyük eksiklik ise İmamoğlu’nun pes edeceğini beklemesi.

İmamoğlu kendisinden vazgeçse İmamoğlu’ndan vazgeçmeyecek bir blok var. Başını ABD’nin çektiği yapının bir ayağında HDP yer alıyor.

Karadeniz gezisi fiyaskoyla sonuçlanan İmamoğlu tam bitti derken Van’da HDP’nin desteğiyle yeniden gündem oldu.

MANSUR YAVAŞ’A OPERASYON

HDP’liler Van’da İmamoğlu’na destek verirken Mansur Yavaş’a da bir operasyon çekildi. Cumhurbaşkanlığı yarışında en büyük sermayesi sünni-milliyetçi kimliği olan Mansur Yavaş’ın, “Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz” diyen bir vatandaşa, “İnşallah” diye karşılık verdiği bir görüntü servis edildi. Ama iş orada kalmadı. Yavaş’ın iletişim koordinatörü Volkan Memduh Gültekin açıklama yaparak, Yavaş’ın Demirtaş için inşallah demediğini, Demirtaş konusunun muhatabının Yavaş değil, mahkemeler olduğunu belirtti.

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Operasyon ondan sonra başladı. İmamoğlu’nu destekleyen hesaplar, sosyal medyada Yavaş aleyhine linç kampanyası düzenlediler.

İMAMOĞLU PES ETMİYOR

Bugün Mansur Yavaş olur, yarın Kemal Kılıçdaroğlu.

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun kolay pes edeceğini zannediyorsa yanılıyor.



ERKEN SEÇİM VAR MI?



Meral Akşener, 2021 yılı Haziran ayında seçim bekliyordu. Kılıçdaroğlu bir ara eylül ayını işaret etmişti. Şimdi kasıma çekti. Muhalefet liderleri erken seçim beklentisi oluşturarak partilerini kontrolleri altında tutuyorlar. 6’lı masada yer alan küçük partileri bloke ediyorlar.

Ama erken seçim kararı alınmasının iki yolu var. Birinde Meclis seçim kararı alacak. Buna muhalefetin sayısı yetmiyor. Ancak iktidarın destek vermesi gerekiyor.

İkinci olasılık ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçime götürmesi.

Erdoğan ve Bahçeli ısrarla seçimler zamanında yapılacak diyorsa bu kasım beklentisi nereden çıktı?

Ayrıca kasımda seçime gidilmesi için en geç haziran ayında seçim kararı alınması gerekiyor.

Bakalım haziran ayı geçtiğinde Kılıçdaroğlu hangi tarihi ortaya atacak?