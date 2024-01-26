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Lahey'deki İsrail kararına ilk yorum... Erdoğan: Savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olacağız

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#Cumhurbaşkanı#LAHEY#İSRAİL
Laheydeki İsrail kararına ilk yorum... Erdoğan: Savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olacağız
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 17:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılanmasına karar vermesinin ardından açıklama yaptı. Erdoğan, 'Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olacağız' dedi.

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Gazze'ye saldırılarda Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan davada, ihtiyati tedbir talebine ilişkin karar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uluslararası Adalet Divanı'nda, Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

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"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın; İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz. Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. (DHA)

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#Cumhurbaşkanı#LAHEY#İSRAİL

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