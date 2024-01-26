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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Acilen tüm dünya Gazze'de yaşanan katliamları durdurmalı

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#Numan Kurtulmuş#Gazze#İsrail
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Acilen tüm dünya Gazzede yaşanan katliamları durdurmalı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 16:08

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın 'Gazze'de soykırım davası' başvurusunu kabul etti. Karar sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir. Şimdi, acilen tüm dünya Gazze'de yaşanan katliamları durdurmalı." dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir" açıklamasında bulundu.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir.

Şimdi, acilen tüm dünya Gazze'de yaşanan katliamları durdurmalı, insani yardımları bir an önce Gazze'ye ulaştırmalı ve uluslararası hukuk, bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir.

Bu davaya öncülük eden Güney Afrika Cumhuriyetine, davayı yerinde takip eden Milletvekillerimize ve bu mücadeleyi omuzlayan hukukçulara insanlık adına teşekkür ediyorum."

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BAKAN TUNÇ: İSRAİL, İNSANLIK SUÇUNA SON VERMELİDİR

Bakan Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle 'soykırım' suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanında açılan davada verdiği karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tunç, "İsrail’in 'Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararı vermesi, Filistin’de akan kanın durdurulması ve insanlık suçunun sona erdirilmesi açısından olumludur. İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir. 7 Ekim’den bu yana 11 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 26 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 64 binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan İsrail, tedbir kararını acilen yerine getirerek saldırılarını bir an önce durdurmalıdır. Kararın uygulanması için uluslararası mekanizmanın da ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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#Numan Kurtulmuş#Gazze#İsrail

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