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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 183 kişinin hayatını kaybettiği, 377 kişinin yaralandığı duyuruldu. Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı.
Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 26 bin 83’e, yaralıların sayısının ise 64 bin 487'ye yükseldiği bildirildi.
Al Jazeera İsrail'in Han Yunus'a yönelik bombardımanının sabaha kadar sürdüğünü yazdı ve Nasr Hastanesi çevresine yerleştirilen keskin nişancıların hastaneden çıkan sivilleri hedef aldığını duyurdu.
New York Times gazetesine konuşan ABD'li yetkililer 3 Ocak'ta İran'ın Kerman kentine düzenlenen ve 84 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırı öncesi ABD'nin İran'a gizli bir uyarıda bulunduğunu öne sürdüler.
İsmi açıklanmayan yetkililer, ABD'nin DAEŞ'in planladığı saldırı hakkında istihbarata sahip olduğunu ve bu konuda uyarıda bulunduğunu belirtirken, ABD'nin İran'la diplomatik ilişkisi bulunmadığından, uyarının İran'a nasıl iletildiği belirsizliğini koruyor. Söz konusu iddia daha önce Wall Street Journal tarafından da dile getirilmişti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Hamas'ın Gazze'de tuttuğu rehineleri serbest bırakmaya yönelik devam eden çabalar hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.Gallant, Austin ve ABD hükümetine rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çeşitli çabalara katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Öte yandan Beyaz Saray, rehinelerin serbest bırakılması ve daha uzun süreli bir ateşkes konusundaki müzakereleri ilerletmek için CIA direktörü William J. Burns'ü önümüzdeki günlerde üst düzey İsrailli, Mısırlı ve Katarlı yetkililerle görüşmek üzere Avrupa'ya gönderiyor.
İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir, Washington'a yaptığı çalışma ziyaretini tamamladı. İsrail medyası, ABD ve İsrail'in büyük bir silah anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma, İsrail ordusuna 25 adet F-35, 25 adet F15 AI savaş uçağı ile 12 adet Apache model savaş helikopteri sağlanmasını içeriyor.
Kanal 12 televizyonu, nihai anlaşmanın imzalandığını ancak İsrail'in silahları daha erken almak için çabaladığını öne sürerken Times of İsrael bu iddiayı yalanladı.
Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında ilk kararını bugün, TSİ 15:00’te açıklayacak.Çoğu hukukçu mahkemenin, Güney Afrika’nın ihtiyati tedbir talebini veya bazı önleyici talepleri kabul edeceğini düşünüyor.
Hollanda’nın Lahey kentinde görülecek davada Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor da bulunacak.Öte yandan İsrail, bu taleplerin reddedileceği görüşünde.İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy “Tabii ki mahkemenin, Güney Afrika’nın yönelttiği bu tamamen absürt suçlamaları kabul edilemez bulacağını bekliyoruz” diyor.