ABD ve İsrail arasında 'rehine' görüşmeleri

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Hamas'ın Gazze'de tuttuğu rehineleri serbest bırakmaya yönelik devam eden çabalar hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.Gallant, Austin ve ABD hükümetine rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çeşitli çabalara katılımlarından dolayı teşekkür etti.



Öte yandan Beyaz Saray, rehinelerin serbest bırakılması ve daha uzun süreli bir ateşkes konusundaki müzakereleri ilerletmek için CIA direktörü William J. Burns'ü önümüzdeki günlerde üst düzey İsrailli, Mısırlı ve Katarlı yetkililerle görüşmek üzere Avrupa'ya gönderiyor.