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CANLI Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Washington ve Tel Aviv arasında dev silah anlaşması! ABD'li yetkililer açıkladı: İran'ı gizlice uyardık

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#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Washington ve Tel Aviv arasında dev silah anlaşması ABDli yetkililer açıkladı: İranı gizlice uyardık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 10:00

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 112 gündür devam ederken, can kaybı 26 bine yaklaştı. Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında ilk kararını bugün, TSİ 15:00’te açıklayacak. İsrail medyası Gazze'de katliam devam ederken Washington ve Tel Aviv'in dev bir silah anlaşması imzaladığını iddia ederken, ABD medyası da Kerman'daki saldırı öncesi İran'ın gizlice uyarıldığını yazdı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Gazze'de can kaybı 26 bini aştı
Gazzede can kaybı 26 bini aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 183 kişinin hayatını kaybettiği, 377 kişinin yaralandığı duyuruldu. Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı.

Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 26 bin 83’e, yaralıların sayısının ise 64 bin 487'ye yükseldiği bildirildi.

Keskin nişancılar Han Yunus'ta hastaneden çıkan insanları hedef alıyor
Keskin nişancılar Han Yunusta hastaneden çıkan insanları hedef alıyor

Al Jazeera İsrail'in Han Yunus'a yönelik bombardımanının sabaha kadar sürdüğünü yazdı ve Nasr Hastanesi çevresine yerleştirilen keskin nişancıların hastaneden çıkan sivilleri hedef aldığını duyurdu.

ABD günler sonra açıkladı: İran'ı uyardık
ABD günler sonra açıkladı: İranı uyardık

New York Times gazetesine konuşan ABD'li yetkililer 3 Ocak'ta İran'ın Kerman kentine düzenlenen ve 84 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırı öncesi ABD'nin İran'a gizli bir uyarıda bulunduğunu öne sürdüler.

İsmi açıklanmayan yetkililer, ABD'nin DAEŞ'in planladığı saldırı hakkında istihbarata sahip olduğunu ve bu konuda uyarıda bulunduğunu belirtirken, ABD'nin İran'la diplomatik ilişkisi bulunmadığından, uyarının İran'a nasıl iletildiği belirsizliğini koruyor. Söz konusu iddia daha önce Wall Street Journal tarafından da dile getirilmişti.

 

 

ABD ve İsrail arasında 'rehine' görüşmeleri
ABD ve İsrail arasında rehine görüşmeleri

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Hamas'ın Gazze'de tuttuğu rehineleri serbest bırakmaya yönelik devam eden çabalar hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.Gallant, Austin ve ABD hükümetine rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çeşitli çabalara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Beyaz Saray, rehinelerin serbest bırakılması ve daha uzun süreli bir ateşkes konusundaki müzakereleri ilerletmek için CIA direktörü William J. Burns'ü önümüzdeki günlerde üst düzey İsrailli, Mısırlı ve Katarlı yetkililerle görüşmek üzere Avrupa'ya gönderiyor. 

İsrail ve ABD arasında dev silah anlaşması

İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir, Washington'a yaptığı çalışma ziyaretini tamamladı. İsrail medyası, ABD ve İsrail'in büyük bir silah anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma, İsrail ordusuna 25 adet F-35, 25 adet F15 AI savaş uçağı ile 12 adet Apache model savaş helikopteri sağlanmasını içeriyor.

Kanal 12 televizyonu, nihai anlaşmanın imzalandığını ancak İsrail'in silahları daha erken almak için çabaladığını öne sürerken Times of İsrael bu iddiayı yalanladı.

Tüm gözler Uluslararası Adalet Divanı'nda
Tüm gözler Uluslararası Adalet Divanında

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında ilk kararını bugün, TSİ 15:00’te açıklayacak.Çoğu hukukçu mahkemenin, Güney Afrika’nın ihtiyati tedbir talebini veya bazı önleyici talepleri kabul edeceğini düşünüyor.

Hollanda’nın Lahey kentinde görülecek davada Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor da bulunacak.Öte yandan İsrail, bu taleplerin reddedileceği görüşünde.İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy “Tabii ki mahkemenin, Güney Afrika’nın yönelttiği bu tamamen absürt suçlamaları kabul edilemez bulacağını bekliyoruz” diyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineGazze'de can kaybı 26 bini aştı
timelineKeskin nişancılar Han Yunus'ta hastaneden çıkan insanları hedef alıyor
timelineABD günler sonra açıkladı: İran'ı uyardık
timelineABD ve İsrail arasında 'rehine' görüşmeleri
timelineİsrail ve ABD arasında dev silah anlaşması
timelineTüm gözler Uluslararası Adalet Divanı'nda
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#İsrail#Hamas#Gazze

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