Biden'ın F-16 mektubu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir an önce neticeyi bekliyoruz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"NATO İÇİN AYRI BİR GÜÇ KAYNAĞI OLMUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği ve F-16'larla ilgili, "Bildiğiniz gibi parlamentomuz verilen söz üzerine yaptığı oylamalarla hamd olsun kahir ekseriyetle meclisimizden geçti ve dün itibariyle de bana geldi. Ben de imzaladım. Akşam da resmi gazetede yayınlandı. Şu anda bir gün önce Biden o da yazılı bir adeta talimatla tüm gerek temsilciler meclisine, gerek diğer meclise hepsine gönderdi ve onların da bir an önce bunu meclislerinden çıkarması talebini onlara ifade etti, söyledi. Orayı da bekliyoruz. Bir an önce oradan gelecek olan netice, bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini ve bunun yanında tüm tamir, bakım, bunlarla ilgili sürecin başlamasını inşallah sağlayacaktır. Bunu bekliyoruz, dışişleri bakanım şu anda yakın takipte, o da bu işin takibini yapıyor. Antony Blinken'la bu süreci devam ettiriyor. Bu arada attığımız bu adımla şu anda gerek Kanada, gerek İsveç tüm batı ülkeleri hepsi bu atılan adımla, Türkiye'nin duruşunu göstermesi bakımından bu çok çok isabetli olmuştur. NATO için de ayrı bir güç kaynağı olmuştur yaklaşımlarında bulundular. Biz de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Haberin Devamı

"BUGÜN O KARARI BEKLİYORUZ"

Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e açılan soykırım davasına ilişkin çıkacak kararla ilgili konuşan Erdoğan, "Doğrusu biz çıkacağını bekliyoruz. Güney Afrika Cumhurbaşkanı'yla bu konuda görüşmem oldu çünkü Güney Afrika, bu Lahey'i falan çok yakından takip ediyor. Onların müracaatıyla da zaten oradaki süreç başladı. Şu an itibariyle Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nın yakın takibi bizler için ayrı bir zenginliktir. Onların takibi olsun, aynı şekilde bizim biliyorsunuz buradan hukukçular grubu Lahey'e gittiler. Bunlar da bu işi yakından takip ediyorlar ve bu takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'nda, gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Biz bugün o kararı bekliyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN NASIL 31 MART'A HAZIRLANDIĞINI GÖSTERECEĞİZ"

Yerel seçim çalışmaları hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın nasip olursa İzmir'deyim. İzmir'de hem aday açıklamaları yapacağız hem de orada geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız. Ertesi gün Eskişehir'e geçeceğim. Eskişehir'de yine aynı şekilde bir aday tanıtım toplantısı yapacağız. Eskişehir'i önemsiyoruz, İzmir'i önemsiyoruz. Buralarda yapacağımız bu toplantılarla da inşallah nasıl ki İstanbul Ankara'da çok çok güçlü sesler çıkardıysak buralarda da güçlü sesler çıkararak, Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"31 MART AKŞAMI MURAT KURUM'LA YENİDEN İSTANBUL'U YAŞAYACAĞIZ"

İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un dün açıkladığı projeleriyle ilgili yöneltilen soruya cevap veren Erdoğan, "Lansmanı nasıl buldunuz, ben izlediğim bölümlerde tamamını izleyemedim, çünkü Milli Güvenlik Kurulu vardı ama izlediğim bölümlerde Murat Bey'in heyecan dolu, İstanbul'un bütün konularına ne denli hakim olduğunu gördüm ve bundan dolayı da bir genel başkanı olarak, Cumhurbaşkanı olarak mutluluk duydum. İnanıyorum ki, 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın AK Parti İBB adayı Murat Kurum projelerini açıkladı Haberi görüntüle