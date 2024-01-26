AK Parti İBB adayı Murat Kurum projelerini açıkladı... Dönüşüme özel 100 bin kiralık ev

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum dün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu” toplantısında projelerinin temeli olan ‘Siztem İstanbul’la ortaya koyacağı 10 hedefi tek tek anlattı.

- “Uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul vaat ediyoruz. Raylı sistemlerin payı yüzde 37’ye çıkacak. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek.

- Esenler ve Harem Otogarlarını taşıyacağız. İki yakada 6 yeni lojistik merkezi kuracağız. Şehir içi ulaşımında seyahat süresini yüzde 20 düşüreceğiz. Buradan da müjdemizi veriyoruz. Silivri’ye metrobüs geliyor.

- İstanbul’da yaklaşık 20 bin taksi günde 1.6 milyondan fazla yolcuyu taşıyor. Tüm sistemleri ‘Merkezi Taksi Sistemi’ çatısı altında birleştireceğiz.

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- Deniz ulaşımına 3 yeni hat ekleyeceğiz. İstinye-Yenikapı, Çubuklu-Yenikapı, Çengelköy-Yenikapı arabalı vapuru projelerimizle de ulaşım imkânlarını güçlendireceğiz.

- 6 yeni baraj yapacağız. Su kapasitesini 5 yılda, tam yüzde 21 oranında artıracağız.

- Her mahalleye 7/24 nöbetçi kreş hizmetini sunacağız.

- Aile Kart’la 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştiriyoruz. Artık hem yaşı 0-6’ya çıkarıyoruz, hem de babalara da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz.

GENÇLERE OFİS

- İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100’er bin TL hibe vereceğiz. İlkokullarda beslenme desteği vereceğiz. İlköğretim öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız.

- İlk ofisin bizden uygulaması ile genç girişimcilerden tam 100 bin kişiye tam donanımlı paylaşımlı ofisler sağlayacağız.

- Gençlerimizin İstanbul kartında yüzde 40 indirim yapacağız. Tesislerimizde gençlere yüzde 50 indirim olacak.

- Memleketine giden öğrenci kardeşimin yılda iki defa olmak üzere otobüs biletinin yarısını biz ödeyeceğiz.

EVLİLİK YARDIMI

- İlk defa evlenen kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapacağız.

- İşkolunu belirleyip eğitim alan girişimcilerimiz, belediyeden 100 bin TL hibe alacak.

- İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize her yıl artan oranda eğitim desteği vereceğiz.

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- İki yakada 3 yaşlı ve engelli yaşam merkezi kuracağız.

- İhtiyaç sahibi emeklilerimizin her ay, İstanbul kartlarına 2.500 TL destek yapacağız.

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‘YARISI BİZDEN’LE 650 BİN YENİ KONUT

- 5 yılda 39 ilçemizde yatay mimari eksenli, komşuluk ilişkilerini odağına alan, nüfusu tek bir kişi bile artırmayacak olan tam 650 bin konut inşa edeceğiz. 300 binini KİPTAŞ eliyle yapacağız. 15 Nisan’da başvuruları alacağız. Yarısı bizden diyerek, 700 bin lira hibe destek vereceğiz. İlave olarak, 700 bin lira kredi desteği, 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. 18 ayda bitecek.

- 250 bin yuvamızı da vatandaşımızı ve özel sektörümüzü destekleyerek dönüştüreceğiz.

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m Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut üreterek, dönüşüme girecek yuva sahiplerine çok düşük fiyatlarla kiralayacağız. Bu projemizden 39 ilçemiz faydalanacak. Konutlar kesinlikle satılmayacak, ihtiyaç duyan tüm hemşerilerimize çok uygun bedellerle kiralanacak. Böylece, İstanbul’da yaşanan yüksek kira fiyatlarına karşı, düşük gelir grubundaki kardeşlerimizi korumuş olacağız.

- Atatürk Havalimanı’na yeni bir afet yönetim merkezi kuracağız. Kentimizi iki yeni acil durum hastanesine daha kavuşturacağız.

HAYVAN YAŞAM ALANI

- Anadolu ve Avrupa yakasında iki büyük ‘hayvan yaşam alanı’nda hayvanlarımızın bakımlarını yapacağız.

- 2040 yılında, sıfır atık hedefine dünyada ilk ulaşan metropol İstanbul’umuz olacak.

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- Maltepe’de bittiğinde 8 milyon 140 bin metrekare aktif yeşil alan büyüklüğüne ulaşacak İstanbul Botanik Parkı’nı sunacağız.

- Atatürk Kültür Merkezi’nin bir benzeri, Anadolu Yakası Kültür Merkezi’nin temelini hızla atacağız.

- Üç İstanbul şehir kütüphanesi kuracağız.

SAHNEYE GENÇLERLE ÇIKTI

Kurum, sahneye gençler ve baretli işçilerin yer aldığı bir grupla çıktı. Kurum, sahneden “Gençlerle birlikte yöneteceğiz” mesajı verdi.

ESKİ BAKANLAR DESTEK VERDİ

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı Murat Kurum, 3 bin kişi kapasiteli Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği “Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu” toplantısında, projelerini 10 başlıkta açıkladı. Toplantıda Kurum’u, eşi Şengül ve çocukları Zeynep, Mehmet ve Hatice Zeynep yalnız bırakmadı.

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Toplantıya son Başbakan Binali Yıldırım, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile İstanbul’un ilçe belediye başkanı ve başkan adayları da katıldı.

NACİ GÖRÜR’LE BİRLİKTE

Toplantıda aralarında Prof. Dr. Naci Görür’ün yanı sıra birçok bilim insanı, akademisyen, sanatçı, sporcu ve iş dünyasından isimler vardı. Kurum’un sunumunda yer alan, “Afetlerle Dirençli İstanbul’ başlığı, Prof. Dr. Naci Görür’ün ayrıntılı deprem raporu doğrultusunda hazırlandı.

PROJELER 10 BAŞLIKTA

- Uğraştıran Değil Ulaştıran İstanbul

- Afetlere Dirençli İstanbul

- Her Anında Hep Yanında

- Sürdürülebilir Su Yönetimi

- Nefes İstanbul

- Mirasını Geleceğe Taşıyan İstanbul

- Kültürüyle Sanatıyla Yaşayan İstanbul

- Güvenli Sokaklar Huzurlu İnsanlar

- Dijistanbul

- Sporla Yaşayan İstanbul