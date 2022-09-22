Küçükçekmece'de kahreden olay! 12 yaşındaki çocuk okul bahçesinde hayatını kaybetti

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Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Küçükçekmece Halkalı’daki bir ortaokulda yaşandı. İddialara göre, öğle tatili sırasında bahçede duran ortaokul 2. sınıf öğrencisi Samet Gül (12), birden fenalaşarak yere yığıldı. Öğrenciler ile öğretmenler yaşadıkları şokun ardından ilk müdahaleyi yapıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki Gül’ü ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, haber verilmesi üzerine çocuğun annesi ve dayısı okula geldi. Oğlunun öldüğünü öğrenen anne Sevdet Gül, sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan otopsi işleminin ardından Gül’ün cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı’na defnedildi.

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Yaşıtlarından bir grubun, ölmeden önce oğlu Samet Gül ile kavga ettiğini öne süren anne Sevdet Gül ile dayı Cüneyt Gül, ihmal olup olmadığının araştırılması için emniyete giderek şikayette bulundu. İddiaların araştırılmasını isteyen aile, konunun takipçisi olacağını söyledi.

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"BİR ŞEYLER YAPMIŞLAR OKULDA AMA KİMSE BANA BİR ŞEY ANLATMIYOR"

Anne Sevdet Gül, "Ben evdeydim aradılar koşarak okula gittim, ambulansla birlikte okulda olduk. İki merdiven aşağı indim baktım çocuğum yerde uzanmış. Başında kalabalık vardı, hocalar öğrenciler bırakmadılar. Tek gördüğüm kalp mesajı yapıyorlar. 'Yarrabbim inşallah Sametim değildir' dedim. Hırkasından tanıdım, yüzünü az bir şey gördüm boynu büküktü. Allah kimseye göstermesin acısı çok büyük. Ben hastanede öldüğünü öğrendim. Sonra arkadaşları çocuğun biri boğazını sıktı, dövdü. Bir şeyler yapmışlar okulda ama kimse bana bir şey anlatmıyor. Ben araştırılsın istiyorum. Devlet büyüklerime sığınıyorum, ne olur kim yapmışlarsa bulunsun, bu şekilde üstü örtülmesin. Tek oğlum vardı." dedi.

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"ÇOCUĞUN SAĞLIĞI YERİNDEYDİ"

Dayı Cüneyt Gül, "Ben çocuğun dayısıyım, haberi alır almaz okula koştum. Hastanede doktorlar nabzı durmuş dediler. Biz bu olayın üstünün örtülmemesini istiyoruz. Olayın tamamen açığa çıkması gerekiyor. Arkadaşlarından aldığımız bilgiye göre; bir grup çocuğun darp etmesi sonucunda kafasını demire çarparak vefat ediyor. Biz bu olayın gizli kalmasını istemiyoruz. Okulda güvenlik yok mu? Nöbetçi öğretmen yok mu? Bir kavga olduğunda nöbetçi öğretmenler anında müdahale etmesi gerekiyor. İki katlı bahçede çocuklar ilk katta kavga etmişler, yukarıda aynı kavgayı devam etmiş. Çocuk kendi kendine düşmüş diyorlar. Hiç kimse kendi kendine düşüp ölmez. Çocuğun bir hastalığı yoktu, sağlığı yerindeydi. Adli Tıp raporunda ortaya çıkacaktır. Yetkili mercilere güveniyoruz." ifadesini kullandı.

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Öte yandan, polis ekiplerinin incelemesinde herhangi bir kavganın olmadığı ve savcılığın hastanede yaptığı incelemede darp izine rastlanmadığı öğrenildi.