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Eczaneden ilaç alırken yumruklu saldırıya genç kadın neye uğradığını şaşırtı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Eczane
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 10:43

İstanbul Gaziosmanpaşa'da ilaç almak için eczaneye gelen kadın, iddiaya göre hiç tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Eczane çalışanları ve saldırıya uğrayan kadın neye uğradığını şaşırırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de bulunan bir eczanede meydana geldi. İlaç almak için eczaneye gelen bir kadın, o sırada arkasından içeri giren ve iddiaya göre hiç tanımadığı kimliği belirsiz kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadığı olayın şokuna girerken, saldırgan koşarak eczaneden ayrıldı.

Eczaneden ilaç alırken yumruklu saldırıya genç kadın neye uğradığını şaşırtı

SALDIRI ANI KAMERADA

O anlar ise eczanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadının eczaneye geldiği, eczane çalışanları bir başka müşteri ile ilgilenirken beklediği, sıranın kendisine geldiği an içeriye giren bir kişinin sırtına yumruk attığı, saldırganın koşarak kaçmaya çalıştığı sırada yere düştüğü ve kalkarak eczaneden uzaklaştığı görülüyor. 

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Eczaneden ilaç alırken yumruklu saldırıya genç kadın neye uğradığını şaşırtı

Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Eczaneden ilaç alırken yumruklu saldırıya genç kadın neye uğradığını şaşırtı



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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Eczane

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