'Küçük Halep' Altındağ neden karıştı?

Olayların yaşandığı Battalgazi, Önder ve Ulubey mahallelerinde dolaşmaya başladığınızda göze ilk çarpan, birçoğu yaşanan olaylarda aldığı hasarların izlerini taşıyan kapalı işyerleri oluyor. Ancak, olayların alevinde Türk vatandaşlarına ait bazı işyerleri de hasar görmüş.

KÜÇÜK HALEP’TE YAŞAM

Ulubey Mahallesi’nde çoğunlukla Suriyelilerin işyerlerinin bulunması nedeniyle “Küçük Halep” olarak nitelenen caddedeki dükkanının camları kırılan Ali Konakçı, “Bizi de araya kattılar” diye yakınıyor. Bölgede işyeri olan birçok Türk vatandaşı da benzer sonuçlarla karşılaşmamak için hemen harekete geçmiş. Olaylar patlak verir vermez iş yerlerinin camlarına Türk bayrağı çekip, “Türk dükkanı” diye yazı asanlar olmuş. Suriyelilere kiraya verdiği işyeri saldırıya uğrayan ev sahipleri de, “Mülk onların değil ki, bizim, milli servet, yazık değil mi?” diye dert yanıyor.

SOKAKLAR SESSİZ

Yoğun bir Suriyeli nüfus barınan bölgede dün dolaşırken, hemen hiç Suriyeli’ye rastlamadık. Çünkü, olayların ardından birçoğu kamu otoriteleri tarafından başka yerlere taşınmış, kalanlar ise kapılarını kilitleyip perdelerini sıkı sıkıya çektikleri evlerinden dışarıya adım atmıyor. Sadece Suriyeliler değil, bölge sakinleri de sokağa çıkmamayı tercih ediyor.

İşyerlerini açabilecekleri söylenmesine karşın çok az sayıda bölge sakini kepenk açarken, bölgede varlığını ağırlıklı olarak hissettiren güvenlik güçleriydi.

Olayların yaşandığı mahallelerin giriş ve çıkışlarını kontrol eden polisler, cadde ve sokaklarda devriyedeydiler. Bölgede rastladığımız bir polis yetkilisi, “Biz gerekli her önlemi aldık, alıyoruz, daha biraz önce taşkınlık yapmaya çalışan birini aldık, bu tür şeylere kesinlikle izin vermiyoruz, şu anda durum sakin, bir sıkıntı da görünmüyor” dedi.

ANKARA’NIN EN ESKİ BÖLGESİ

Altındağ, Ankara’nın en eski yerleşim birimi. Geçmişi Hititler’e, hatta daha da eskilere dayandırılan Ankara, bugünkü Altındağ ilçesinin bulunduğu bölgede kurulup var olmuş. Bu yüzden Altındağ’a, ‘Eski Ankara’ da deniyor. Kentin tarihiyle özdeş ünlü Ankara Kalesi’nin de bulunduğu Altındağ, Cumhuriyet’in ilan edildiği ilk TBMM’nin de ev sahibi. Hemen her bölgeden insana ev sahipliği yapan Altındağ’ın, iş ve yerleşim potansiyeli nedeniyle ister istemez yabancı sığınmacıları da kendisine çekmesi kaçınılmaz oluyor.

Suriyeli sığınmacıların yoğun yaşadığı bu bölgeler, en önemli kentsel dönüşüm alanları arasında yer alıyor. Ancak bu süreç, düşük bütçeli sığınmacılar için yerleşim fırsatı yaratıyor. Bir bölge sakini, “Dönüşüm başlasa ilk yıkılacaklar arasındaki binalarda para etmeyecek daireler bu insanlara kiralanıyor, bir daire bazen 2-3 aileye birden kiralanınca da oldukça cazip fiyatlar ortaya çıkıyor” derken, deneyimli bir yerel yönetici de “Dönüşüm işini uzatan bir takım engellerin de bu nedenlerle çıkarılıyor olabileceğini de düşünüyoruz” iddiasında bulundu.

HEPSİ KÖTÜ DİYEMEYİZ

Olayların yaşandığı Battalgazi, Önder ve Ulubey mahallelerinin toplam nüfusu 60 binin biraz üzerinde. Bu bölgede yaşayan sığınmacı sayısı ise 18 bine yakın olarak tahmin ediliyor. Sayısal olarak en çok Suriyeli de ölen genç Emirhan Yalçın’ın da oturduğu Battalgazi Mahallesi’nde bulunuyor. Burada neredeyse her altı kişiden biri Suriyeli. Muhtarlıkta sohbet ettiğimiz mahallenin ileri gelenleri, bu durumdan şikayet ederek, şunları söylediler:

“Yukarıda Allah var, hepsi için kötü diyemeyiz, çok iyi insanlar da var aralarında. Hatta, bazı komşularımız olaylardan sonra buradan götürülürken beraber ağladık. Ama, içlerinde çok rahatsız edici olanlar da var. Hoş, bizimkilerden de böyleleri var ya... Bunlarla geçmişte de birçok sorunlar yaşandı. Sürtüşmeler oldu, hatta bazı bıçaklama olayları bile yaşandı. Ancak son ölüm olayı, zaten birikmiş olan öfkeyi patlattı. Devletin bu işe bir el atması lazım.”

BELEDİYE BAŞKANI: PSİKOLOJİ ETKİLİ OLDU

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Son yıllarda toplumsal psikolojiyi etkileyen olaylara dikkat çeken Başkan Balcı, şunları söyledi: “Herhangi bir günde ufak tefek bir hadise olarak görülebilecek şeyler bile bu psikolojide bir anda farklı bir boyuta taşınabiliyor. Bununla bu olayı kastetmiyorum, çünkü burada çok acı bir olay yaşadık, bir kardeşimizi kaybettik. Ancak, bu olayda da içeriden ve dışarıdan olaya müdahil olan bir takım kişilerin provakatif girişimleriyle olay çok farklı yönlere gitti. Zaten emniyetimiz bunların üzerine gidiyor. Bizler de olayların yatışması, sorunların çözümü için elimizden geleni yapıyoruz.” Balcı, bölgedeki en önemli sorunlardan olan kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini de kaydederek, “Bununla bölgenin çehresi tümüyle değişecek. Zaten oraya bir de yeni olimpiyat şampiyonlarımızı yetiştirmeyi düşündüğümüz büyük bir spor merkezi kuracağız” bilgisini verdi.

POLİS KUŞ UÇURTMUYOR

Altındağ’da yaşanan bıçaklı kavgada Emirhan Yalçın’ın öldürülmesi sonrası gergin geçen iki günün ardından önceki gece ve dün gündüz saatlerinde tansiyon düştü. Ankara Emniyeti’ne bağlı yüzlerce polis, çevik kuvvet, özel harekat ekipleri, zırhlı araçlar ve TOMA’lar bölgede herhangi bir provokasyon yaşanmaması için 24 saat nöbet tutuyor. Olayların ardından birçok Suriyeli, evlerini ve iş yerlerini terk ederken, bölgede kalanlar ise gerginlik nedeniyle sokağa çıkmıyor. Sığınmacı çocuklar balkonlardan sokak ve caddeleri izliyor.

72 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ’da yaşanan olayların ardından güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, dün yakalanan 72 kişiden 29’u hakkında idari işlem uygulandığı, 43’üyle ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi. Yakalananlardan 28’inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali ve hırsızlık gibi suçlardan kaydının bulunduğu ifade edildi. Önceki gün de olaylara karışan ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 76 kişi gözaltına alınmıştı.

ÖLDÜRÜLEN EMİRHAN’IN BABASI: BİR OLMALIYIZ

Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın’ın babası Osman Yalçın yaptığı açıklamada, “Benim bir Emirhan’ım değil bin tane Emirhan’ım olsun feda olsun. Benim Emirhan’ım Türk malını korumak için şehit oldu. Hep bir olmalıyız. Birlikten dirlik doğar. Devletimizi tutmalıyız, kaybetmemeliyiz” dedi. Dayısı Bekir Acıelma ise “Biz, ‘Gidip Suriyeli’nin aracını parçalayın, öbürüne vurun’ demedik. Biz böyle bir şey yapmak istemiyoruz” diye konuştu

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün, Emirhan Yalçın’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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