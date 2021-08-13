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Haber Giriş: 13.08.2021 - 12:48 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara Emniyeti'nden 'Altındağ' açıklaması! 72 kişi daha gözaltında

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Son dakika: Ankara Emniyeti'nden 'Altındağ' açıklaması! 72 kişi daha gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ'da yaşananlarla ilgili yaptığı yeni açıklamada "Güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs daha yakalandı" denildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ ilçesinde 10 Ağustos'ta bir kişinin öldürülmesinin ardından bölgede alınan önleyici tedbirler sonucu güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün yakalanan 72 kişiden 29'u hakkında idari işlem uygulandığı, 43'üyle ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Yakalananlardan 28'inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali ve hırsızlık gibi suçlardan kaydının bulunduğu ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

 

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DAHA ÖNCE 76 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Daha önce Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Altındağ'daki olaylara karışan ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 76 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 38'inin yağma, kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan kaydının bulunduğu belirlenmişti.

Ankara Emniyetinden Altındağ açıklaması: 76 kişi yakalandı
Ankara Emniyeti'nden Altındağ açıklaması: 76 kişi yakalandı

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