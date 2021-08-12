Altındağ’da o gece neler oldu?

Başkentte önceki gece yaşanan ve bir gencin ölümü, bir gencin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavga sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, 100 kişilik bir grup yabancıların bulunduğu ev ve iş yerlerine saldırmak istedi. Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve polis, topluluğu ikna ederek dağılmalarını sağladı. Tartışma sırasında 2 genci bıçakladığı iddia edilen Suriye uyruklu Y.A. ile M. A. tutuklandı.

PARKTAKİ SOKAK LAMBASIYLA BAŞLADI

Olay önceki akşam 21.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. Parkın karanlık bölgesinde oturan Suriyeli bir grupla, bir başka grup arasında sokak lambasının kırılması tartışması yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Suriye uyruklu Y.A. yanında bulunan bıçakla, Emirhan Yalçın (18) ve A.Y.G.’yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

MAHALLELİ GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Emirhan Yalçın, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, A.Y.G. de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Emirhan Yalçın yapılan tüm müdahalelere rağmen dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Emirhan Yalçın

Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatan polis, şüpheli Y.A. ile M.A.’yı kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin sorgusuna Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’nde başlandı. Kavganın duyulması üzerine olayın yaşandığı parkta toplanan bir grup tepki gösterdi. Yaklaşık 100 kişi, yabancılara ait iş yerleri ve araçlarına zarar verdi. Polis olayları güçlükle yatıştırdı. Olay yerine gelen Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, gece boyunca mahalle sakinleriyle görüşerek, evlerine dönmeleri konusunda ikna etti.

Emirhan Yalçın ise dün düzenlenen cenaze töreni ardından Çubuk Belediyesi Paşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

2 SURİYELİ TUTUKLANDI

Ankara Valiliği’nden de olayla ilgili dün yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada soruşturmanın devam ettiği belirtilerek şöyle denildi: “Yabancı uyruklu şahıslar tespit edilmiş olup gözaltına alınmıştır. Söz konusu üzücü olayla ilgili tahkikat tüm yönleriyle devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” Valiliğin bu açıklamasından sonra gözaltına alınan yabancı uyruklu Y.A. ve M.A., dün akşam saatlerinde nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS ABLUKAYA ALDI

Altındağ Battalgazi Mahallesi, kavga sonrasında bölge polis tarafından ablukaya alındı. Her sokak ve cadde başında çevik kuvvet polisleri, zırhlı araçlar ve TOMA’lar nöbet tuttu. Battalgazi, Önder ve Ulubey mahalleleri girişinde ise bariyerlerle kontrollü geçiş yapıldı.

GECE TANSİYON ARTTI

Altındağ'da dün gece ortalık karıştı. Kalabalık gruplar Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırdı. Bazı dükkanlar yağmalandı, bazı araçlar ters çevrildi ve yakıldı. Polis olaylara biber gazıyla müdahale etti. Ankara Valiliği ise gece yarısı Twitter’dan, olayların yatıştığını ve provokatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

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