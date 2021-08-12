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Haber Giriş: 12.08.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Altındağ açıklaması: Aynı şeyi hedefliyorlar

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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Altındağ açıklaması: Aynı şeyi hedefliyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Ankara Altındağ'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "Emirhan Yalçın kardeşimizin hayatını kaybettiği hadise hepimizi derinden üzmüştür. Bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor. Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. Sığınmacı düşmanlığı yapan provokatörler ile sığınmacı kılığındaki provokatörler aynı şeyi hedefliyorlar. Hepsi aynı madalyonun iki yüzüdür. Ülkemize ve insanımıza zarar vermek istiyorlar" mesajını paylaştı.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar...

Emirhan Yalçın kardeşimizin hayatını kaybettiği hadise hepimizi derinden üzmüştür.

Emirhan kardeşimize Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Altındağ açıklaması: Aynı şeyi hedefliyorlar

Güvenlik güçlerimiz Emirhan’ı katleden failleri yakalamıştır, yargı adaleti tesis edecektir.

Bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor. Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir.

Ankaradaki bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan hayatını kaybetti
Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan hayatını kaybetti

"HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAKLARDIR"

Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hakettikleri cezayı alacaklardır.

Sığınmacı düşmanlığı yapan provokatörler ile sığınmacı kılığındaki provokatörler aynı şeyi hedefliyorlar. Hepsi aynı madalyonun iki yüzüdür. Ülkemize ve insanımıza zarar vermek istiyorlar.

Failleri etnik kimliği üzerinden tanımlayan ve toplulukları hedef gösterenler ülkemize zarar vermeye çalışan bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorlar.

Altındağ’da o gece neler oldu
Altındağ’da o gece neler oldu?

Adaleti tesis etme yükümlülüğüne sahip yargı kurumları görevlerini yapacaktır. İnsan canına kastedenler gereken cezayı alacaktır.

Kendilerini emniyet ve yargının yerine koymaya çalışarak insanları hedef gösterenler, bu ülkeye kötülük yapmak isteyenlerdir.

Millet olarak birliğimizi ve dirliğimizi hedef alan provokasyonlara karşı sağduyulu olmalıyız.

Sosyal medya üzerinden yapılan yalan haber ve dezenformasyonlara dikkat etmeliyiz.

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