Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Battalgazi Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Parkta oturan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler ile akraba olan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, bir anda tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda Yahya Abdo, yanında bulunan bıçakla, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Emirhan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Yasin Güler de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın, bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan Güler'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.







Kavgaya karışan Yahya Abdo ile akrabası Muhammed Abdo, polis tarafından gözaltına alındı.



Olayın ardından ilçede mahalle sakinleri ile yabancı uyruklu kişiler arasında gerginlik yaşandı. Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Kalabalık, Kaymakam Cumali Atilla'nın da araya girmesiyle sakinleştirildi. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık sorgularından sonra 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Öte yandan iki grubun parkta otururken birbirlerine bakarak laf atmaları üzerine başladığı belirtildi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Olayla ilgili valilikten yapılan açıklamada ise, dün saat 21.30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya döndüğü, yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı, söz konusu üzücü olayla ilgili tahkikatın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.

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