Sağduyu zamanı... Altındağ'da 27 saatlik yüksek tansiyon! Evlerin camlarına tırmandılar

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir gencin öldüğü bir gencin de yaralandığı kavgayla başlayan gerginlik siyasilerin sağduyu çağrısı, Ankara Valiliği ve emniyetin anonsları, mahallenin ileri gelenlerinin devreye girmesinin ardından 27 saat sonra bitti. Olaylar önceki gece 02.00 sıralarında yatışırken, 76 kişi gözaltına alındı.

Başkentte Altındağ ilçesinin Battalgazi Mahallesi’nde bir parktaki sokak lambası yüzünden Suriyeli grupla çıkan kavganın ardından başlayan olaylar, önceki gece 02.00 sularına kadar sürdü. Mahallede toplanan kalabalık bölgedeki Suriyelilerin ev ve işyerleri ile araçlarını hedef aldı. Bazı iş yerlerinden çıkarılan eşyalar ateşe verildi. Bu ateş itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, polis de olayları sakinleştirmek için biber gazıyla müdahale etti.

BÖLGEYE POLİS ABLUKASI

Olayların başlangıcından beri yoğun çaba gösteren polisin bölgedeki ablukası dün de sürdü. Sokak ve cadde başlarında çevik kuvvet polisleri, zırhlı araçlar ve TOMA’lar nöbet tuttu. Yabancı uyruklu yerleşimcilerin yaşadığı Önder ve Ulubey mahallelerine girişler, oluşturulan bariyerlerle kontrollü yapıldı. İkameti olmayanların bölgeye girişine izin verilmedi. Polis olası bir saldırıya karşı yabancı uyruklu vatandaşlara ait araçların da bölgeden çekilmesini sağladı.

İŞ YERİNDE HASAR TESPİTİ

İlçede yabancı uyruklu yerleşimcilere ait işyerlerinin dün açılmadığı gözlendi. Olayların yatışmasıyla birlikte işyeri sahipleri dükkanlarına gelerek hasar kontrolü yaptı. Bölgedeki esnaftan çok azı işyerlerini açarken, bazılarının işyerlerinin önüne beyaz çadır çekip, üzerine de “Türk dükkanı” yazısı asması dikkat çekti. Belediye ve emniyet ekipleri hasar gören işyerlerinde temizlik çalışması yaptı.

İKİ ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

Ölümle sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu Y.A. ile A.M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye getirilmişti. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olaya ilişkin, halk arasında endişe, korku ve paniğe yol açan haber ve sosyal medya sitelerindeki paylaşımlarla ilgili de Türk Ceza Kanunu’nun 213. maddesi gereğince ayrı bir soruşturma başlatıldı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyeti’nden dün Twitter hesabından yapılan açıklamada, olayların vatandaşların soğukkanlılığı ve emniyet güçlerinin yoğun çalışmaları sonucunda sona erdirildiği belirtilerek, provokatif haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi istendi. Açıklamada özetle şöyle denildi: “Altındağ ilçemizde 10 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen üzücü olayın ardından vatandaşlarımızı provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları ve bölgedeki olaylara karıştıkları tespit edilen 76 kişi yakalanmıştır. Yakalanan şahısların 38’inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma/ticareti gibi suçlardan kaydı bulunmaktadır. Halkımızın sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemesi ve güvenlik güçlerimize yardımcı olması önemle duyurulur.”

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Emirhan Yalçın’ın cenazesi önceki gün Ankara’nın Çubuk ilçesindeki Fatih Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Yalçın’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Emirhan Yalçın’ın cenazesi, namazın ardından Çubuk Belediyesi Paşa Mezarlığı’nda defnedildi.

EVLERİN CAMLARINA TIRMANDILAR

Emirhan Yalçın’ın ölüm haberinin ardından Önder, Ulubey ve Battalgazi mahallelerindeki gerginlik gece boyunca devam etti. Küçük gruplardan bazı kişiler Suriyelilerin yaşadığı evlerin camlarını taş atarak kırdı. Bazı araçların da ters çevrildiği bölgede duvarlara mülteci yazılıp üstünün çizilmesi dikkat çekti.

TAŞLANMASIN DİYE TÜRK DÜKKANI YAZDI

Selçuk Caddesi’nde dükkanı zarar gören bir esnaf, taşlanan işyerini beyaz brandalarla kapatarak üstüne sprey boyayla ay yıldız çizdi ve Türk dükkanı yazdı.

AK PARTİ'DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI: PROVOKASYONA GELMEYELİM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik provokasyonlara karşı sağduyu çağrısında bulundu: “Siyasette rekabet tabii ki gereklidir. Ancak ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı nefret dili asla muhalefet olarak değerlendirilemez. Bazı siyasilerin sığınmacılara yönelik uzun süredir kullandığı nefret dilinin yol açabileceği tehlikelerin ne kadar büyük olduğu ortadadır. Ne ülkemizde birilerinin sığınmacı kılığında provokasyon yapmasına müsaade ederiz ne de sığınmacılara karşı nefret üretmeye çalışanlara müsaade ederiz. Tarihi tecrübemiz mazlumları korumaya ve her türlü kaos planını bertaraf etmeye yeter. Büyük milletimiz insanlık vicdanının temsilcisidir. Emniyet ve yargı kurumları görevinin başındadır. Kendini emniyet ve yargının yerine koymaya çalışanlar, milletimizin vicdanına saldırmak isteyenlerdir. Vatandaşlarımızın şikayetlerinin çözüm yeri emniyet ve yargı kurumlarıdır. Vatandaşlarımızın rahatsızlıklarının ve kaygılarının hepsini takip ediyoruz. Gerekli çalışmaları yapıyoruz ve tedbirleri alıyoruz.”

HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAKLAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “Bu hadisede de fail/failler hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Toplumu etnik kimlik üzerinden kışkırtmak, karşı karşıya getirmeye çalışmak bir insanlık suçudur. Provokasyonların tek bir hedefi vardır birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimizdir. Milletimize düşen sığınmacı düşmanlığı üzerinden yapılan provokasyonlara geçit vermemek, kardeşlik iklimimize zarar veren olaylar karşısında aklıselimle ve sağduyulu bir şekilde hareket etmektir.” (DHA/AA)





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