Gelen gelsin havasından acilen vazgeçilmeli

Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara baktığımızda ne görüyoruz?
Eften püften bir mesele üzerine çıkan bir kavganın nasıl bir anda Suriyeli/Türk çatışmasına dönüşebildiğini görüyoruz.
Alarm zilleri çalıyor!
Ülkeyi karıştırmak isteyenler için büyük bir potansiyel var burada.
Ve son günlerde agresiflik oranı giderek artan bir kampanya yürütülüyor.
Tam bu noktada...
Genel yaklaşımı yeniden gözden geçirmek, endişeleri giderici bir tutum almak, kışkırtıcılığın prim yapmamasını sağlayacak önlemler almak gerekiyor.
Ve bunu bugün yapmak gerekiyor.
Bir süre önce epey popüler olmuştu.
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“Popülerliği geçsin, izlerim” demiştim.
Geçti ve izledim.
Süreç şöyle işledi:
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- Tam tatilin göbeğinde hepimizi derinden yaralayan yangınlar çıktı.
- Bir süre olayın ayırdına varamadık.
- “Tatil” ve “Yangın” ikileminde kaldık.
- Yangınların büyük ölçüde söndürülmüş olması, herkes gibi beni de rahatlattı.
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Fakat benim herkesten farklı olarak şöyle bir sorunum var:
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Dünkü yazımın bir bölümünden murat etmediğim maksatlar çıkarıldı.
Bayağı bir tepinildi üstünde konunun.
Ne kadar düşmanım varsa üşüştü yazının üzerine.
Tepin Allah tepin.
- BİRİNCİ OLAY: Yangın bölgelerinden birinde bir grup, yaptıkları haberleri beğenmedikleri için TRT ekibine saldırıyor. Fiili şiddet uygulayarak, yumruklar savurarak, hakaretler ederek...
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- İKİNCİ OLAY: Dün görüntülerini izledim: Bir CHP Milletvekili, Ülke TV ekibiyle ağız dalaşına giriyor, hatta olayı o kadar ileri götürüyor ki... Ülke TV’nin kadın muhabirinin üzerine yürüyor.
Herkes işin bir ucundan tutmaya çalışıyor.
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Gözlemliyorum:
“Hortumun bir ucundan tutarım belki” diyerek... Doğrudan yangın söndürme işine yardımcı olmak için bölgeye gidenler var.
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Demet Akalın’a bakıyorum:
Resmen tek kişilik yardım örgütü gibi çabalıyor.
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Başta ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalif kesimler, “Ormanlar yanarken Meclis’ten ormanlık alanların yapılaşmasını sağlamak için kanun çıkardılar” diye yoğun bir propaganda yaptılar.
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Bu propaganda bayağı etkili olmuş durumda.
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- Aklı başında, gayet eğitimli arkadaşlarım arasında bile, “Kasten yakıyorlar buraları... Yapacakları binalara yer açıyorlar” falan diyenler var.
Bir yanda da nifak yangınları...
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Nedir nifak yangını?
Mesela şudur:
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“Yunanistan uçak teklif etti, bizimkiler reddetti” diye palavra sıkmaktır. Sonra bu palavradan yola çıkarak... “Türkiye’ye yardım edilsin” diye sosyal medya kampanyası yapmaktır.
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Nedir nifak yangını?
İzlediğim video aynen şöyleydi:
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Trafik polisinin durdurduğu araçtaki şahıs...
“Sen benim milletvekili olduğumu nasıl bilmezsin” diye azarlıyor ve çıkışıyordu.
Trafik polisi de gayet kibar bir dille...
“650 milletvekili var. Ben nasıl hepsini bilebilirim” diye milletvekilinden anlayış bekliyordu.
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Yani gördüğüm her yemek yeme, tatilin tadını çıkarma fotoğrafının altına...
“Memleket yanarken bu yaptığınız da nedir? Çabuk yasa bürünün bakayım” diye yazan sevimsiz tiplerden değilim.
Hatta ve hatta...
Yangın sırasında Marmaris ya da Manavgat’ta tatilde olanların zorunlu olarak yangın manzarası karşısında yemek yeme durumunda kalmalarını da anlayışla karşılarım.
Ne yapsın bu insanlar?
Aniden ortaya çıkmış bir durum.
*
Bir taraf “Uçak da uçak” diye tutturuyor. Öbür taraf “Helikopter var, mis gibi” diye tutturuyor.
*
Bir taraf yangından politik muhalefet çıkarmaya çalışıyor. Öbür taraf yangının iktidara dokunmaması için çırpınıyor.
Tarafsız yorum yok. Soğukkanlı analiz yok. Bilgiye dayalı yaklaşım yok. Uzman görüşü yok. Olumlu ile olumsuzu aynı anda ortaya koyma yok. Meseleyi anlama çabası yok.
*
Bu ortam var ya bu ortam...
En az yangın kadar tehlikeli.
Bu türden kişisel tercihlerle uğraşılmaz, bu türden kişisel tercihler mesele edilmez, bu türden kişisel tercihler üzerinden hüküm bina edilmez.
Peki ya ne yapılır?
Hiçbir şey yapılmaz.
*
Ha sen ille de bir şey mi yapmak istiyorsun?
O zaman saygı duymayı denemelisin.
*
Ümit Aktaş.
*
Aşıdan hazzetmiyor. Hakkıdır.
*
Aşı olmayı reddediyor. Kendi tercihidir.
*
Aşıda zorlama olmayacağını savunuyor. Normaldir.
*
Gel gelelim 23 milyona yakın vatandaşımız, inatla ve ısrarla aşı olmaktan kaçınıyor. Yani arz var, talep yok. Peki ama neden? Elimde bir veri yok nedenlere dair. Sadece tahminlerim var. Onları yazıyorum:
*
- ÇİP: Özellikle komplo teorisyenlerinin ortaya attığı tezlerin etkisinde kalanlar, ilk zamanlar “Çip takacaklar” diyorlardı. Ama gitgide daha çok alay konusu haline geldiklerini fark ettiler. Bu nedenle sayılarında müthiş azalma var gibi. En azından bana öyle geliyor.
*
- KISIRLIK: Özellikle bazı bölgelerimizde görece eğitimsiz vatandaşlarımızın içine sürüklendikleri girdap... 8 çocuklu, 28 torunlu 80 yaşındaki dedelerin, “Aşı kısırlık yapıyor yeğen” diye aşı olmaktan kaçındıklarına dair espriler gırla gidiyor. Sesleri pek çıkmasa da en kalabalık grup bu gibi geliyor bana.
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- TURKOVAK: “Yerli ve milli” propagandasının aşırı etkisi altında kalan bazı yurttaşlarımız, yerli aşının piyasaya çıkmasını bekliyor galiba. Sayıları da az değil. “Elin aşısını olacağıma kendi aşımı olurum” diye bekleme içindeler galiba. Fakat koronavirüs denilen illetin beklemeye hiç niyeti olmadığını bilseler iyi olacak.
*
- Muhterem kanaat önderlerimiz.
- Sayın Türkan Şoray’ımız.
- Değerli tarihçilerimiz.
- Severek okuduğumuz romancılarımız.
- Sayın Tarkan’ımız.
- Muhterem imamlarımız ve müezzinlerimiz.
- Yüce gönüllü şairlerimiz.
- Sayın
Baştan sona izledim röportajı. Hiç sıkılmadan. Sorular, cevaplar... Hepsi gayet iyiydi.
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Selvi Hanım’la ilgili saptamalarım şöyle:
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Çok hakiki bir insan. Yapmacıklığa asla prim vermiyor. Eşinin her söylediğine katılmadığını söyleyecek denli özgüvenli... Hiç politika yapmıyor. Gayet dobra. Gayet doğrudan konuşuyor. “Hazır röportaj veriyoruz, araya bir iki siyasal mesaj sıkıştırmak gerekir” falan demeye tenezzül etmiyor.
*
Röportajda en ilgimi çeken bölüme gelince...
*
MIRANDA KERR: Açılsın çakralar
SABAHLARI çakralarını açmak için meditasyon yaparmış. Sonra 20 dakika yoga yaparmış. Sonra yeşil sebzelerden hazırlanmış smoothie içermiş. (Offf! Çok sıkıldım. Çok bunaldım. Daha fazlasını yazamayacağım.)
VICTOR HUGO: İki çiğ yumurta
ŞAFAK vakti uyanış... Bir demlik taze çekilmiş kahveyle güne başlayış... Metresinden gelen tutkulu mektubu okuyuş... İki çiğ yumurtayı içiş... Ve saatlerce süren yazı maratonunu başlatış.
MARK TWAIN: Sağlam kahvaltı
SABAH sağlam bir kahvaltı yaparmış. Ardından çalışma odasına geçer ve başlarmış çalışmaya... Akşama kadar yazarmış. Öğle yemeklerini atlamak en büyük keyfiymiş. Çalışma odasında rahatsız edilmemek ise en katı kuralı.
RICHARD BRANSON: Uçurtma sörfü
GÜN
2) FONLAMA: Fonlamanın kendisinde bir sorun yok. ABD’deki bazı vakıflar, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarını fonlayabilirler. Sorun, ABD’deki vakıf aracılığıyla fonlananların, “Biz acayip bağımsız bir medyayız, diğerleri şöyledir böyledir” diye hava basmalarındadır. “Biz de son tahlilde fonlanıyoruz, biz de o kadar bağımsız değiliz” deseler, mesele kalmayacak.
*
3) SIĞINMACILAR: Bu meselenin bir ortası olmalı. “Her önüne gelen, elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gelsin” demek ile “Madem sığınmacıları seviyorsun, al evine besle” demek arasında bir yer olmalı. Ak/kara değil ki bu. Gayet çetrefilli, gayet karmaşık, gayet çok boyutlu bir konu. Her konuda saflaşıyoruz, bari bu konuda saflaşmasak. Sakince konuşsak şu mevzuyu.
HOUSE OF CARDS İZLEDİM ŞUNLAR OLDU
Canım sürekli kaburga istedi. Kaburga istedikçe de Develi ya da Başköşe’ye müracaat ettim.
*
Sırf tahtaya üst üste
Hitler, Saddam Hüseyin, Stalin, İdi Amin, Kuzey Kore’nin ‘Kim’leri ve Kaddafi konu edilmiş belgeselde.
*
Anlatılan isimlerin...
Tabii ki yatacak yeri yok. Tabii ki zorbalıkları tartışmasız. Tabii ki her biri ölüm kustu yeryüzünde.
Gelen gelsin havasından acilen vazgeçilmeli
Hükümete mensup bazı siyasetçiler ve hükümete yakın duran bazı yazar çizerler, “sığınmacılar” konusunda çok tuhaf bir duruş sergiliyorlar.
Nasıl bir tuhaf duruş?
Şöyle bir şey:
*
Sürekli “Gelen gelsin kardeşim, hepsine yerimiz var” havasındalar.
“Biz büyük bir milletiz, bizim tarihimiz şöyledir, böyledir” türü şeyler söylüyorlar.
*
Sanki Türkiye, “açık kapı politikası” izliyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyorlar.
*
“Hepimiz bu topraklara sonradan geldik” falan türü anlatılara başvuruyorlar.
*
Mübadeleyle gelmiş soydaşlarımızla bugünün sığınmacılarını eşdeğer tutuyorlar.
*
İşte bu duruş...
Hem “Türkiye, yol geçen hanına döndü” diyenlere muazzam bir koz veriyor.
Hem de memnuniyetsizliğin ve kışkırtıcılığın daha da artmasına yol açıyor.
*
Oysa hükümetin politikası bu değil.
*
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği ortada.
*
“Burası yol geçen hanı değil, bilinsin” dedi Erdoğan.
*
Erdoğan, ayrıca Afgan sığınmacılar konusunda da Türkiye’nin net tutumunu ortaya koydu, açık kapı politikası izlenmediğini söyledi, sınır güvenliğinin altını çizdi.
*
Hükümete mensup bazı siyasetçiler ile hükümete yakın duran bazı yazar çizerlerin de acilen bu çizgiye gelmesi şarttır.
ALTINDAĞ OLAYINDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN ŞEYLER
Kışkırtıcı ve sorumsuz üsluptan uzak durulmalı.
*
Galeyan halini sürekli canlı ve diri tutma sevdasından vazgeçilmeli.
*
Tansiyonu arttırıcı değil, tansiyonu düşürücü yaklaşımlar ortaya konmalı.
Eleştiriler sığınmacılara değil, sığınmacı politikalarına yöneltilmeli.
*
Suçun şahsiliği prensibi, asla akıldan çıkarılmamalı.
*
Kısacası...
Herkes aklını başına toplamalı.
YENİ 6/7 EYLÜLLER YAŞANMASIN
6/7 Eylül olayları...
Türkiye tarihinin utanç sayfalarıdır.
*
Kışkırtıcı bir manşetle gelmiştir ve önü alınamamıştır.
*
Yıllardır bu olayın sancısını yaşadık, yaşıyoruz.
Bu işler bir kıvılcıma bakar.
Hiç şakası yoktur.
Galeyana çabuk gelen kitleleri tutmak mümkün değildir.
*
Ankara Altındağ’da yaşanan galeyan halinin nelere mal olduğunu gördük.
*
Bir yanda...
İki sığınmacı tarafından öldürülen gencimiz.
*
Öbür yanda...
Bu alçak olayı gerekçe göstererek tüm sığınmacılara yönelen linç.
*
Cinayeti öne çıkaran linci unutuyor.
Linci öne çıkaran cinayeti unutuyor.
*
Ve bu unutuşlar arasında tehlikeli bir tırmanışa sürükleniyoruz.
*
Bir an önce sağduyu egemen olmalı.
Bir an önce şu galeyan ortamı dağılmalı.
*
Ve 6/7 Eylül utancı...
Hiç ama hiç akıldan çıkmamalı.
YEDİ KERE OKUDUM BİR YERE VARAMADIM
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aynen şöyle demiş:
*
“Aşı konusu, bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu. Oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir. Çarkların dönmesi, okulların açılması için hiçbir adımı atmaktan çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim. Devir değişti. Artık aşı var.”
Bu açıklamayı...
Bir kere okudum, iki kere okudum, üç, dört, beş, altı, yedi kere okudum.
Bir yere varamadım.
*
Aşı zorunlu oluyor mu, olmuyor mu? Anlamadım.
*
Aşı tercihe bırakılmayacaksa ne yapılacak? Anlamadım.
*
Toplumsal ödev vurgusundan bir zorunluluk çıkar mı? Anlamadım.
*
Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere özel bir zorunluluk mu söz konusu? Anlamadım.
*
Atmaktan çekinilmeyecek adımlar nelerdir? Anlamadım.
*
“Devir değişti” derken Çelik’in şarkısına gönderme mi var? Anlamadım.