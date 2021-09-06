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İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)
Haber Giriş: 06.09.2021 - 16:28 | Son Güncelleme:

Korkunç olay! 14'üncü kattan düşen 5 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

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Korkunç olay! 14'üncü kattan düşen 5 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır'da biri 40 günlük, 5 çocuk annesi Hicran A., (39), yaşadığı 14'üncü kattaki daireden düşüp öldü. Polis, Hicran A.'nın ölümüyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Olay, 3 Eylül'de Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hicran A., 14 katlı binada, yaşadığı en üst kattaki daireden düştü. Sesler üzerine balkona çıkan komşuları Hicran A.’yı yerde hareketsiz görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hicran A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Hicran A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, intihar ettiği üzerinde durulan Hicran A.’nin yakınlarının ifadesine başvurdu.

Korkunç olay 14üncü kattan düşen 5 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Hicran A.’nın cenazesi, Cami Mahallesi Karabehlülbey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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