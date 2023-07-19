Körfez turunda son durak BAE! Hangi anlaşmalar imzalanacak? Fulya Öztürk aktardı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerinin ardından BAE'ye geldi. Türkiye-BAE arasında önemli anlaşmaların imzalanması bekleniyor. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Körfez turunun son durağı BAE'deki görüşmelere ilişkin beklentileri şu ifadelerle anlattı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşamki Katar'daki ziyaretinin ardından Abu Dabi'ye geldi. Bulunduğum yer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeler ve heyetler arası görüşmelerin yapılacağı yere çok yakın. Aynı zamanda arkamdaki binada da akşam Türkiye-BAE İş Forumu'nun düzenleneceği alan.

Burada Körfez Ülkelerinde bu mevsimde görüşmeler akşam yapılıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez Turundaki görüşmeleri akşam yapılıyor.

“ANA GÜNDEM EKONOMİ”

Bu görüşmeler çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son zamanlarda çıkmış olduğu ziyaretlerin en kalabalığı. Çok sayıda iş insanı, bakanlar, devlet kadrolarından önemli isimler var. Elbette ana gündem EKONOMİ. Ekonomi başlığı altında; teknoloji, savunma sanayi, turizm, enerji var. Pek çok sayıda iş insanı burada. Yatırımlar konuşuluyor, iş birlikleri yapılıyor, anlaşmalar imzalanıyor. Aynı zamanda iletişim alanında da anlaşma yapıldı. İlk gün Türkiye-Suudi Arabistan arasında iletişim başkanlığı tarafından bir anlaşma yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşamki önemli görüşmelerin ardından burada kalacak ve yarın da KKTC'ye geçecek. Kıbrıs'ın Ercan Havalimanı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıldönümü münasebetiyle törene katılacak. Orada da önemli mesajlar vermesi bekleniyor.