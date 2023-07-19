Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katar'daki görüşmelerimiz gayet iyi geçti

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"KATAR'DAKİ GÖRÜŞMELERİMİZ GAYET İYİ GEÇTİ"

"Gayet iyi geçti." Katar'daki temasları sonrası Birleşik Arap Emirlikleri seyahati öncesi CNN TÜRK'e özel bu ifadeleri kullandı. Doha'da Katar Şeyhi Al Sani ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

ERDOĞAN'DAN KATAR EMİRİNE TOGG HEDİYESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci ayağı olan Katar'daydı. Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. İkili ve heyetler arası görüşme öncesi Erdoğan, Al Sani'ye "Gemlik mavisi" renkteki TOGG'u hediye etti.

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TÜRKİYE VE KATAR’DAN ORTAK BİLDİRİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar’da Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50’nci yıldönümü münasebetiyle ortak bildiri imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Shani arasındaki heyetlerarası görüşmenin başında imzalanan bildiriye Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar adına ise Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Ekselansları Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani imza attı.

Bildiride, “2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye-Katar ilişkileri, kurulduğu 1973 yılından itibaren stratejik ortaklık aşamasına gelene kadar niteliksel bir dönüşüm geçirmiştir. İki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliği, Türkiye Cumhurbaşkanı Ekselansları Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Shani’nin bilge liderliklerinde her geçen gün güçlenmeye devam etmektedir” denildi.

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İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÜÇLÜ İLİŞKİYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye ve Katar arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekilen bildiride, “Türkiye - Katar ilişkileri, iki ülkenin kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde, tarihlerinin birçok önemli dönemecinde birbirlerine tereddütsüz destek sağlamaları ve iki ülkenin çeşitli alanlarda karşılıklı desteğini sürdürmesi nedeniyle, siyasi ve sosyal temeller üzerine inşa edilmiş köklü tarihi bağları yansıtmaktadır. Bunlardan sonuncusu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Şubat 2023’te yaşadığı deprem felaketinde sağlanan destekte görülmüştür. Bu dayanışma, Katar Devleti’nin depremin ilk anından itibaren yardımları ulaştırmak için askeri uçaklarla oluşturduğu hava koridoru aracılığıyla sağladığı ve binlerce Türk’ün acısını dindirmeye katkı sağlayan eşsiz insani yardımda da kendini göstermiştir” denildi.

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Erdoğan, Al Sani tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğiyle katar temaslarını tamamladı. Hamad Uluslararası Havalimanı'nda CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün sorusunu yanıtladı. "Gayet iyi geçti" dedi.

BAYRAKTAR: BAE İLE DE ÖNEMLİ ANLAŞMA İMZALANACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da KATAR temaslarını değerlendirdi "Gayet iyi geçti. Gayet iyi bir anlaşma. Suudi Arabistan'la da biliyorsunuz imzaladık. İnşallah şimdi de Birleşik Arap Emirlikleri ile de çok önemli bir anlaşma imzalayacağız" ifadelerini kullandı.

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KALIN: GÜZEL GELİŞMELER KAYDEDİYORUZ

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Fulya Öztürk'e özel açıklama yaptı. "Gayet iyi geçiyor. Güzel gelişmeler kaydediyoruz. İnşallah sizlere güzel bilgiler vereceğiz" diye konuştu.