Kopya otel siteleriyle ‘tatil’ vurgunu

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Organizatörlüğünü baba-oğul Mustafa ve Müslüm B. ile İlyas K.’nın yaptığı çete, turizm sezonunda lüks otellerin internet sitelerini kopyalayarak veya kurdukları paravan tur şirketleri üzerinden tatilcilere “olmayan rezervasyonlar” sattı. Şu ana kadar belirlenen aralarında bürokratlar ve tanınan isimlerin de bulunduğu 1200 kişi, tatil satın aldıkları otellere gidince dolandırıldıklarını anladı. Mağdur olan tatilciler, polis ve savcılığa giderek şikâyetçi oldu. Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele ekipleri sürekli şehir ve adres değiştiren çete üyelerini takibe aldı.

ÇAĞRI MERKEZİ

Çete üyelerine yönelik Ankara, İzmir, Eskişehir ve Denizli’de operasyon yapıldı. Mustafa ve Müslüm B. ile İlyas K.’nın yanı sıra adlarına paravan tur şirketi kurulan 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa B. ve İlyas K. tutuklanırken, Müslüm B. tatilcileri nasıl dolandırdıklarını anlattı. Çetenin, lüks otellerin internet sitelerini kopyaladığı, bu sitelere girerek tatil rezervasyonu yapmak isteyen kişilerle kurdukları çağrı merkezleri üzerinden bağlantıya geçtikleri belirlendi. Tatilcilere uygun fiyat vererek, parayı kurdukları paravan şirketler üzerine açılan banka hesaplarına yatırmalarını sağladıkları öğrenildi.

YAZ İYİ GEÇTİ

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9 milyon liralık vurgun yapan çete üyelerinin, WhatsApp’ta “Yaz sezonu çok iyi geçti, şimdi kış sezonuna hazırlanma zamanı” yazdıkları belirlendi.

8 ADIMDA DOLANDIRMA YÖNTEMİ

Adına şirket kurulacak kişi için iş ilanı vermek: Çete, iş ilanı vererek ulaştıkları kişileri 3 ila 9 bin lira arasında maaşla işe alıyor.

Şirket kurulması: İşe aldığı kişiler üzerine sadece tabeladan ibaret turizm şirketi kuruluyor.

Şirket adına hesap açılması: Kurulan paravan şirketler üzerine bankalarda hesaplar açılıyor.

Şirket üzerine telefon hatları: Şirket üzerine dolandırılacak kişilerle iletişim kurulması için telefon hattı açılması.

Web sitesi açılması, telefon hattın entegre edilmesi: Kurulan paravan şirket bağlantılı web sitesi oluşturulması ve yine açılan telefon hattının entegre edilmesi.

Dolandırılacak tatilcilerle bağlantı: Web sitesine girerek, verilen telefon hattından arayan tatilci ile iletişim kurulması.

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Para alınması: Dolandırılan tatilci ile pazarlık ve para alınması, paranın şirket hesabına yatırılması.

Paranın yurtdışına transferi: Mağdurun yatırdığı para anında şirket hesabında internet bankacılığıyla yurtdışındaki çetenin hesabına aktarılması.