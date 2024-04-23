Sosyal medyada popüler oldu: Kepçe kulak bantları tehlike saçıyor! ‘Öldürücü anafilaktik şok oluşabilir’

Kepçe kulak rahatsızlığı, erkek ve kadınlarda ortak bir sorun olarak çocukluk çağından itibaren insan psikolojisini en olumsuz etkileyen şekil bozukluklarından biri.

Son zamanlarda ise kulak deformitesine çözüm olarak, sosyal medyada ‘kepçe kulak bantları’ ya da ‘kulak düzleştiricilerine’ dair çok fazla paylaşım yapılıyor. Ayrıca bu bantlar popüler olan pek çok alışveriş sitesinde de satılıyor. Fakat uzmanlar, bu ürünlerin zararlı olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği üyesi Estetik Plastik Cerrah Op. Dr. Ebru Şen, “Sosyal medyada dudağını ya da kulağını yapıştıran, şakak ve yanak germe etkisi için bantlarla saç içine ipler takan pek çok kişi var. Akım haline gelen bu çılgınlıklara şaşırıyorum. Ne yazık ki güzellik algısı doğallık ve koruyuculuktan çok yapaylaştırmaya doğru gidiyor” ifadelerini kullandı.







‘ÖLDÜRÜCÜ ANAFİLAKTİK ŞOK OLUŞABİLİR’

Son dönemde popüler olan kulak bantlarının zararlarına değinen Op. Dr. Ebru Şen, “Öncelikle kullanılan yapıştırıcının içeriği çok önemli ama sonuçta insan cildine hiçbiri uygun değil. Malzemenin uygulandığı bölgede yara, alerji, saça yakınsa lokalize kellik, bunlara bağlı yara izleri ve en önemlisi de alerji daha da şiddetlenip öldürücü anafilaktik şoka neden olabilir" dedi ve ekledi:



"Bir de sıvı içerikli kimyasallar ciltten emilirse kanserojen maddeler başka organları etkileyebilir. Bant sosyal ortamda açılırsa çok daha üzücü olur, hele de tek taraflı açılması daha da utandırıcı olacaktır. Bir de olayın psikolojik yönü var.”

“Ayrıca internet ortamında satılan her şeyin ne kadar denetlendiği bilinmiyor” diyen Op. Dr. Şen, “Birçok vitamin ya da reçetesiz satılan ilacın sahtesinin internette satıldığını biliyoruz. Burada alışverişi yapan kişilerin eğitilmesi önemli… Nasıl ki ilaçların eczanelerden alınması gerektiği sürekli vurgulanıyor, burada da durum aynı. Yoksa nalburdan aldığı yapıştırıcıyı da kullanabilir kişi…” ifadelerini kullandı.







‘EN GÜVENLİ ÜRÜN SAÇ BANDI, KESİN ÇÖZÜM İSE KEPÇE KULAK ESTETİĞİ’

Kullanılacak en güvenli ürünün saç bandı olduğunu söyleyen Op. Dr. Ebru Şen, “Kulaklar saç bandı ile güvenle saklanabilir. Onun dışındaki hiçbir ürünün faydasından söz edilemez. Hele ki sıvı içerikli yapıştırıcılar çok daha tehlikeli. Bu sorundan kurtulmak için en doğru yaklaşım kepçe kulak estetiği” dedi.

Op. Dr. Şen, estetiğin ne zaman yapılması gerektiğine dair ise şu önemli bilgilerin altını çizdi:

-- İnsanda kulak gelişiminin yüzde 85’i beş yaşında tamamlanır. Yani erişkinlikteki kulağımızın boyutuna okul öncesinde ulaşmış oluruz. Bu yüzden ailesel olarak normal de olsa kulağımız çocukken hep yüzümüze göre büyük görünür. Bir de kepçe kulak deformitesi varsa iyice belirgin görünür. Kız çocukları genelde saçlarıyla kamufle ederler kulaklarını… Ama okul gibi saçını toplamak zorunda olduğu alanlarda bu durumdan faydalanamazlar. Erkek çocukları zaten genelde kısa saçlı olduğundan gizlemesi daha da zordur.



-- Eğer çocuk ve aile bu durumdan rahatsızsa ve çözüm arıyorsa kepçe kulak estetiği ile bu durum çözülecektir. Okul öncesi dönemde güvenle bu operasyon yapılabilir. Kulak gelişimini erken çocukluk döneminde tamamlandığı için hem tıbbi olarak güvenlidir hem de ileride psikolojisini etkileyecek bir akran zorbalığından korunmuş olacaktır. Çocuk hastalarda genel anestezi altında yaptığımız bu ameliyat, erişkinlerde lokal anestezi ile yaptığımız basit çok basit bir operasyon…

Kulakta kepçe kulak dışında oluşan diğer sorunlara da değinen Op. Dr. Ebru, Şen, “Örneğin kulak çok büyük olabilir. Bu durumda kulağı geriye doğru yatırırken eş zamanlı küçültürüz de. Kulak kıvrımları oluşmamış olabilir. Burada da dikişlerle olması gereken doğal kıvrımlar oluşturulup kulak geriye alınır. Kulak memesi çok büyük ya da öne dönük olabilir. Kulak memesi de küçültülüp geriye dikişle alınabilir. Kişideki sorun neyse ona yönelik bu uygulamalar eş zamanlı yapılabilir” dedi.

AMELİYAT SONRASI HASTAYI NELER BEKLİYOR?

Operasyon sonrasına da dikkat çeken Op. Dr. Ebru Şen, “İki-üç hafta kadar kulakları destekleyen sporcu bandı ya da saç bandı kullanımı öneriyoruz. Kulaktaki dikişler alınmayan dikişlerdir, yara beş-yedi günde iyileşir ve bantlar çıkar. Ödemler ise iki-üç hafta gibi bir sürede geriler” ifadelerini kullandı.







BU AMELİYATTA OLUMSUZ BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?



“Standart ameliyat sonrası bazı durumlar olabilir. Örneğin morarma, şişme, kanama gibi… Bunlar olmasın diye ilaç, buz uygulaması ve yüksek yastıkta uyuma gibi önlemler alırız” diyen Op. Dr. Şen, şöyle devam etti:

-- Çocuklarda kıkırdaklar yumuşak olduğundan ameliyat genelde kalıcıdır. Ama erişkinlerde kıkırdak çok sert olduğundan şekillendirmek için daha çok işlem gerekir. Kıkırdak hafızası olan bir organdır.



-- Burun da kulak da eski şekline dönmeye çalışır. İşte bu yüzden ilk yapıldığı ana göre biraz açılabilir ya da eriyen dikişler tercih edildiyse eski haline dönebilir. O yüzden erişkinlerde daha teknik yaklaşılmalı ve güçlü dikişler tercih edilmeli. Biraz açılma ihtimaline karşı da aşırı düzeltme yapılmalı…

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