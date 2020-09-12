Yine kopya site, yine dolandırıcılık

Sahte otel sitesi ile vurgun yapan dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemler bularak birçok kişiyi mağdur etmeye devam ediyor. Muharrem Kaya isimli vatandaş, eylül ayı ortası gibi tatile gitme kararı aldı. İş insanı Kaya, bir acente yerine doğrudan otel ile temasa geçmek istedi. Milas Güvercinlik’teki La Blanche Otel’de rezervasyon yaptırmak isteyen Kaya, arama motoruna otelin adını yazdı.

DOLANDIRICILARA GİTTİ

Arama listesinin en üst sırasında çıkan siteye girdi. Sitedeki iletişim numarasını arayan Kaya, 10-17 Eylül tarihleri için rezervasyon yapmak istediğini belirtti. Kaya, eşi, annesi, iki çocuğu ve bir de bakıcıları için oda ayırttı. Telefonda görüştüğü, e-posta yolu ile yazıştığı kişilerle iletişim kuran Kaya, sahibi olduğu şirketin banka hesabından 16 bin liralık havale yaptı. Havale işlemi 8 Eylül günü yapıldı.

Kaya, eşine haber verdi. Hazırlıklara başlayabileceklerini iletti. Kaya ailesi, yaptıkları rezervasyon gereği önceki gün otele ulaştı. Resepsiyon görevlisinin yanına giden Kaya, kimliğini vererek oda ayırttıklarını bildirdi. Otel görevlisi, 1-2 dakika içinde Kaya’ya rezervasyonlarının olmadığını söyledi. Kaya, ilk şoku atlattıktan sonra ödeme yaptıkları dekontu görevliye gösterdi.

YENİDEN ÖDEME YAPTI

Görevli dekontu görür görmez Kaya’ya “Bugün buraya aynı taleple gelen 4’üncü ailesiniz. Parayı yatırdığınız şirket dolandırıcılara ait. Maalesef, dolandırıcıların kurduğu site üzerinden bu kişilerle temasa geçmiş ve parayı da onlara yatırmışsınız” bilgisini verdi.

Kaya, aldığı yanıtla bir kez daha şaşkınlık geçirse de başına gelenleri ailesine kısaca aktardı. Ellerinde valizler, yorgun bir biçimde bekleyen aile üyeleri bir an önce odalarına geçmek istediklerini belirtti. Kaya, yeniden otel görevlisi ile temasa geçti. Otel görevlisi Kaya’ya, 14 bin liralık bir ödeme yapması gerektiğini söyledi. Ödeme yapıldı, aile üyeleri odalarına geçti. Bu gerçeği Bu sahtesi

GEÇMİŞ OLSUN, SİZİ DOLANDIRDIK

İş insanı Kaya, ailesiyle odalarına geçtikten sonra kendilerini dolandıran şebekenin izini sürmeye başladı. Ödeme yaptıkları şirketin Bodrum’daki adresine bir çalışanını gönderen Kaya, anılan yerde hiç kimsenin olmadığı bilgisini aldı. Kaya’nın muhasebe görevlisi ise dolandırıcılık şebekesi ile iletişimini sürdürdü. Şebeke üyesi, Kaya’nın çalışanı ile yaptığı son görüşmede, kendisine, “Geçmiş olsun, sizi dolandırdık” diyerek telefonu kapattı.

ALMANYA’DAN SİTELER YÖNETİLİYOR

Birçok otelin sahte sitesini yapan şebekenin bu iş için çok sayıda şirket kurduğu, en son 10 Ağustos’ta Bodrum’da bir şirket kurdukları öğrenildi. Paravan otel sitelerinin tamamının server’ının ise Almanya’da olduğu belirlendi. Av. Mehmet Ali Köksal, dolandırıcıların sanal POS cihazı almak için şirket kurmak zorunda olduklarını kaydederek “Şirketlerin sahibi görünen isimler muhtemelen paravan isimler. Bu isimlere para vererek şirketleri kurmuş olabilirler” dedi.