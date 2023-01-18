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Kış ayları ve bahar sıcak geçecek

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#Meteoroloji#Şahin Şahbaz#Sıcak
Kış ayları ve bahar sıcak geçecek
Aysel Alp
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 07:00

Meteoroloji yetkilileri, rekor kıran sıcak havaların kış ve bahar aylarında da süreceğini açıkladı.

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Ülke genelinde görülen sıcak hava, düşük kar yağışı hem zirai üreticileri hem de vatandaşı endişelendirirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sonbahardan beri devam eden, kış boyunca süren sıcak ve yağışsız havanın bahar aylarında da devam edeceği tahmininde bulundu. İstanbul’da hava sıcaklığı yarın 18 dereceye çıkarken, Analiz ve Tahminler Daire Başkanı Şahin Şahbaz, yağışsız ve sıcak havaya ilişkin Hürriyet’in sorularını yanıtladı. 

KAR OLMAMASI DA BİR AFET

Türkiye genelinde kışın mevsim normallerinin altında bir yağışla kapandığını ancak bunun aşırı ekstrem bir durum olmadığını belirten Şahbaz, şunları söyledi: “Önceki yıllarda da böyle yağışsız periyotlar oldu. Geçen yıl yağışlar yaz ortasına kadar sürmüştü ama yurt genelinde sonbahardan beri yağışlar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Batı kesimlerde doğru düzgün kar yağışı görmedik. Doğu Anadolu’da bile alçak kesimlerde kar yağışı az görüldü sadece yüksek yerlerde bir miktar yağışlar oldu. Karsızlık nedeniyle önce çiftçiler sonra tüketiciler sıkıntı yaşayacak ki nasıl çığ bir afetse; kar olmaması da bir afet sonuçta. Bitlis merkez sınırlarında geçen yıl bu zamanlar 190 santimetre kar varken, şu sıralar sadece 20-25 santimetre civarında kar var.

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ŞUBAT VE MARTTA DA KAR YOK

Önümüzdeki dönemde şubat, mart ve nisan aylarında yurt genelinde yine mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekliyoruz. Yağışlar isemevsim normalleri civarında; kar yağışı nispeten az olacak, daha çok yağmur şeklinde görülecek. Önümüzdeki aylarda sıcaklık normalin üzerinde olacak ama bu soğuk atakları görülmeyeceği anlamına gelmiyor.

Kış ayları ve bahar sıcak geçecek

AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇTI/Muğla, İstanbul 

BARAJLARIN DOLMAMASI SIKINTI

Yağmurların barajlara etkisi kar gibi değil. Yağmur hızlı yağdığından yüzey akışa geçiyor ve yeraltı sularına karışma oranı az oluyor. Oysa kar, erime süreciyle toprağa dolayısıyla yeraltı sularına daha düzenli karışırken; hem tarımsal üretim hem de baraj havzalarının dolması açısından önemli oluyor. Ülke genelinde yüksek yerlerde kar yağışı görmediğimiz için barajlar açısından sorun görünüyor; yeraltı sularında da eksilme olacağından tarımsal üretimde, nihayetinde de tüketiciler açısından sıkıntı yaratabilir.”

 

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#Meteoroloji#Şahin Şahbaz#Sıcak

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