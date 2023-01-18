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Ayıların uykusu kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Bartın Üniversitesi#Ayı#Arı
Ayıların uykusu kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 07:00

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi’nin yaban hayatını takip için ormanlara kurduğu fotokapanlarda çok sayıda ayının görüntülendiği tespit edildi.

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Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Nuri Kaan Özkazanç, bölge halkını uyararak, “İklimin ılıman geçmesi, kar yağışının geç olması, boz ayılarda kış uykusuna geçmede gecikme olduğunu gösterdi. Orman köylüleri ve işçilerimizin, mantar toplamaya gidenlerin olası boz ayı karşılaşmasında dikkatli olmalarında fayda var” dedi.

Ayıların uykusu kaçtı

ARILAR ÖLÜYOR

HAVA sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle arılar da kış uykusuna geçemedi. Arıcılar, kar yağmamasından dertli. Arıların kovanlarda bulunan kış salkımına geçme oranı düşünce de ölümler yaşanmaya başlandı.

 

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#Bartın Üniversitesi#Ayı#Arı

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