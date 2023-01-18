Ayıların uykusu kaçtı

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Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Nuri Kaan Özkazanç, bölge halkını uyararak, “İklimin ılıman geçmesi, kar yağışının geç olması, boz ayılarda kış uykusuna geçmede gecikme olduğunu gösterdi. Orman köylüleri ve işçilerimizin, mantar toplamaya gidenlerin olası boz ayı karşılaşmasında dikkatli olmalarında fayda var” dedi.

ARILAR ÖLÜYOR

HAVA sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle arılar da kış uykusuna geçemedi. Arıcılar, kar yağmamasından dertli. Arıların kovanlarda bulunan kış salkımına geçme oranı düşünce de ölümler yaşanmaya başlandı.