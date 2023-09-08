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Kılıçdaroğlu'nun yeni hamlesine hem CHP'liler hem İYİ Partililer tepki gösterdi 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Meral Akşener#İbrahim Alagöz
Kılıçdaroğlunun yeni hamlesine hem CHPliler hem İYİ Partililer tepki gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 12:47

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Millet İttifakı'nın yenilgisi ile sonuçlanmasının ardından başlayan İYİ Parti ve CHP arasındaki gerilim devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'ittifaksız seçime girme' mesajı vermiş, CHP kanadından da 'yolları açık olsun' cevabı gelmişti. Son olarak CHP, kendi parti tabanında hem de İYİ Parti'de tepkilere neden olacak bir transfer gerçekleştirdi ve Akşener'in danışmanını belediye başkanlığı teklifi ile partiye transfer etti.

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CHP-İYİ Parti arasındaki gerilimin devam ettiği şu günlerde CHP, İYİ Parti'yi kızdıracak bir transfer gerçekleştirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle İYİ Parti'nin Bursa Milletvekili Adayı ve Meral Akşener'in danışmanı İbrahim Alagöz, CHP'ye transfer oldu. Alagöz'ün rozetini Kılıçdaroğlu taktı.

Kılıçdaroğlunun yeni hamlesine hem CHPliler hem İYİ Partililer tepki gösterdi

Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz, iki parti arasında iplerin gerilmesine neden olan transferi 'kör göze parmak' ifadeleri ile köşesine taşıdı.

Kılıçdaroğlunun yeni hamlesine hem CHPliler hem İYİ Partililer tepki gösterdi

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"BU BİR AKIL TUTULMASI, MASAYI BİLE İSTEYE DEVİRMEKTİR"

Transferi bir akıl tutulması olarak değerlendiren Saymaz ,'Bu İYİ Partilileri tahrik etmek değil mi? Bu masayı bile isteye devirmektir' ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlunun yeni hamlesine hem CHPliler hem İYİ Partililer tepki gösterdi

"GENEL BAŞKANIMIN MÜSAADESİNİ ALDIM"

CHP'ye transfer edilen İbrahim Alagöz, Saymaz'a yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun bizzat arayıp partiye davet ettiğini, kendisinin de bu davete karşılık olumlu yanıt verdikten sonra Akşener ile görüştüğünü ve müsaadesini aldığını söyledi.

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"ADAY OLMAM DOĞAL BİR ŞEY"

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde CHP'den belediye başkan adayı olacağı iddialarını doğrulayan Alagöz, "Nilüfer'de biz evvel ezel CHP'yi destekledik. Aday olmam kadar doğal bir şey yok' diyerek adaylığı kendisinin talep etmediğini belirtti.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Meral Akşener#İbrahim Alagöz

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