İYİ Parti-CHP ittifakı tamamen dağıldı mı? Dicle Canova aktardı: Kapı kapatıldı ama kilitli değil

Haberin Devamı

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Kılıçdaroğlu ve yerel seçimlerle ilgili açıklamaları siyasetin gündemine oturdu. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Akşener’in açıklamalarını ve Ankara’daki kulis bilgilerini anlattı.

Dicle Canova’nın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu bir süreç. Şöyle söyleniyor; İYİ Parti kurulduğundan beri seçimlere CHP ile işbirliği yaparak girdi. Ama spesifik bir kazanç sağlamadı.

Mesela 2018 genel seçimi. Orada artık oyların ittifak içi dağıtım söz konusuydu, bu daha sonra kaldırıldı. Bu artık oylardan CHP’nin 2018’de birçok ilde vekil sayısını artırdığı ama İYİ Parti’nin sadece Erzurum ve Trabzon’da artı vekil çıkarabildiği tespiti var. 2019 yerel seçiminde CHP’nin 11 büyükşehir kazanmasına rağmen İYİ Parti’nin şu an elinde sadece 13 ilçe belediyesi var, il belediyesi dahi kazanamadığı tespitleri var. Keza son seçimde Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağı söylenmesine rağmen zoraki adaylığıyla seçim kaybedildi deniyor. HDP ve terörle işbirliği söylemi üzerinden en büyük zararı İYİ Parti gördü tespitleri var. Tüm bunlar arka arkaya konulduğu zaman parti teşkilatları, “Artık bize CHP zarar veriyor. Stepnesi haline geldik” görüşü hakim. Bu görüş genel başkana kuvvetli bir şekilde iletilmiş vaziyette.

Haberin Devamı

AKŞENER'İN BEKLEYEN RİSKLER NELER?

Meral Akşener de zaten o canlı yayında, kuruluş ayarlarına dönmekten söz etti. İki kutuplu siyasette üçüncü yol olmak. İYİ Parti bu yerel seçimi biraz da fırsat bilerek kendi ağırlığını görmeye çalışacak. Bunu iki şekilde tartacağı söyleniyor. Birinci eğer CHP ile işbirliği yapılmazsa, bazı büyükşehirleri kaybederse 2019’da İYİ Parti’nin ağırlığı tescil edilmiş olacak. İkincisi İYİ Parti yerel seçimde %10 oy oranının üzerine çıkarsa siyasi etkinliğini artırabilecek. Aslında bu genel yaklaşım ya da genel hedef diyebilirim.

Ama bunun aksi de söz konusu olabilir. Oy oranını %6’lara düşürmesi söz konusu olursa büyük bir riski göz önüne almış olacak deniyor. O zaman parti dağılmakla karşı karşıya gelebilir. Genel seçimden bu yana rahatsız olan bir kesim var. Eğer yerel seçimde de %6’lara dönük bir oya sahip olursa İYİ Parti olağanüstü kurultay kaçınılmaz olur” yorumları var. Bakacağı işte Akşener bu riskleri alacak mı yoksa B ve C planları var mı süreç içinde göreceğiz.

Haberin Devamı

İTTİFAK TAMAMEN ORTADAN KALKTI MI?

Bu soruyu muhataplarıma ilettim ve şöyle bir yanıt aldım: Kapı yarıya kadar açıktı, şimdi kapıyı kapattı ama kilitlemedi.

Bu çok enteresan. “Ciddi bir teklif gelirse ve ya CHP oturup konuşalım derse elbette değerlendirilebilir” deniyor. Ama Meral Akşener her türlü genel idare kuruluna götürecektir, konuşalım teklifini ya da somut bir teklifi. Eğer bir fikir değişikliği olacaksa genel idare kurulu kararıyla bunu yapar deniliyor.

"AYNI İSİMLERLE DEVAM EDİLECEK DİYE BİR KURAL YOK"

İYİ Parti aday çıkardığında muhalefetin kaybetme endişesi varsa muhalefetin o zaman İYİ Parti’nin nitelikli adaylarına destek verilsin, kazanılsın mesajları veriliyor.

Haberin Devamı

Burada birkaç unsur var. Birincisi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu CHP’nin adayları. Bunları kendileri de söylediler zaten. Dolayısıyla İYİ Parti, “liste oluşturmadan her yerden kendi adaylarımızı çıkaracağız” diyor. “Kaldı ki aynı isimlerle devam edilecek diye bir kural yok” yorumları yapılıyor.

Milletvekilliğinde MYK’da birçok platformda rotasyon oluyor da belediye başkanlarında neden olmasın soruluyor, Mansur Yavaş ve İmamoğlu için.

Bir de tabii 2023 seçim sonuçları var. Tüm aktörler o seçimin faturasını ödeyecektir yaklaşımı var. O aktörlerden ikisi de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tı. Yani bir anlamda yıprandıkları da düşünülüyor. Bu yüzden de kendi adaylarını zorlayacaklar gibi görünüyor. İYİ Parti'de yeni isimler çok başarılı olacaktır inancı hakim.

Haberin Devamı

Akşener’in “İYİ Parti CHP’nin adaylarını seçtirmek için kurulmadı” sözünün altı kalın kalın çiziliyor. Bundan sonraki süreçte de belli ki siyaseten bu taktik izlenecek ve sadece CHP’nin adayları yok, İYİ Parti’nin de adaylarına bazı şehirlerde şans tanınmalı yaklaşımı sergilenecek eğer işbirliği masasına oturursa.

İYİ PARTİ'NİN İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR ADAYLARI KİM?

Daha çok erken olmakla birlikte evet konuşulan isimler var. Ümit Özlale İzmir adaylığını açıklamış oldu. İYİ Parti, CHP’nin İzmir cepte anlayışına tepkili. O yüzden Özlale ismi dillendirildi. İddialı da bir isim. Parti kulislerinde şöyle deniyor, İzmir’de aday olup ismini duyurup gelecekte genel başkanlığına yürüyecek bir isim yorumları yapılıyor Özlale için.

Haberin Devamı

Meral Akşener, “Eskişehir’de genç bir arkadaşımız var demişti. Biraz onu araştırdım kimi kastediyor diye. Genel seçimde milletvekili adayı olan Melih Aydın’ın ismi olabilir. Eğer kıdemli bir isim üzerinde durulacaksa da Eskişehir’de eski bakan Bahattin Şeker var elbette.

Akşener, “Antalya için de bir arkadaşım geldi, çalışmak istediğini söyledi. Ben de git çalış” ifadesini kullanmıştı. Antalya önemli bir yer. 2 milletvekili çıkardı genel seçimde.

Biri Uğur Poyraz eski genel sekreter iddialı bir siyasetçi. Eğer kıdemli biri tercih edilir olursa Hasan Subaşı. Eski Büyükşehir Belediye Başkan, Antalyaspor'un kurucusu. Geçen dönem İYİ Parti vekiliydi.

İstanbul için Bilge Yılmaz. Daha önce olası bir hükümette ekonominin patronu olarak öngörüyordu Meral Akşener.

Şimdi İstanbul'dan aday gösterilebilir diye konuşuluyor. Buğra Kavuncu eski il başkanı. Partinin önemli kurmaylarından biri. Ve İbrahim Özkan eski İstanbul Büyükşehir Belediye'nde İYİ Parti Grup Başkan vekiliydi.

Ankara için ise elbette öncelik buradkai güçlü isimler. Koray Aydın, Kürşad Zorlu, Adnan Beker konuşuluyor. Akşener parti içi konuşmalarda da daha çok milletvekillerini aday göstereceğine yönelik mesajlar vermiş durumda.