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Kılıçdaroğlu'na protokol tepkisi! Gelecek Partisi: Siyasi ve ahlaki değeri yok

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Gelecek Partisi
Kılıçdaroğluna protokol tepkisi Gelecek Partisi: Siyasi ve ahlaki değeri yok
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 14:54

Gelecek Partisi tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan gizli protokole ilişkin "Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasından mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur" tepkisi gösterildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan gizli protokole Gelecek Partisi'nden bir tepki daha geldi. Daha önce Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, "İyi ki kazanamamışız" yorumunda bulunmuştu. Bugün Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, "Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasından mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur" denildi.

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

6 liderin Sayın Kılıçdaroğlu'nun iki tur arasında yapacağı temaslar konusunda vardığı mutabakat da bu çerçevededir. İttifakın diğer bütün partileri gibi CHP'nin de ittifak dışındaki partilerle ikili temas kurma ve işbirliği yapma hakkı vardır. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özdağ'ın 24 Mayıs 2023'te ortak bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladığı 7 maddelik protokol bu mahiyettedir ve herhangi bir şekilde yönetime katılım öngörülmemektedir. Öte yandan bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasından mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur.

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Sayın Özdağ'ın 17 Temmuz günü aralarında İçişleri Bakanlığının da bulunduğu 3 bakanlık ve MİT başkanlığı ile ilgili hususları da kapsayan gizli bir protokol konusunda ortaya attığı iddiayı asla kabul edilemez olarak gördüğümüz için Sayın Genel Başkanımız, Sayın Kılıçdaroğlu'nu arayarak düşüncelerini ve önerilerini her zaman olduğu gibi samimi, açık ve dürüst bir şekilde kendisine iletmiştir. Şeffaflık, tutarlılık, siyasi ahlak ve insan onuru partimizin siyaset anlayışının temelini teşkil eden ilkelerdir.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Gelecek Partisi