Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: CHP’lilerden özür dilemeye davet ediyorum

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu basında yaygın olarak çıkan açıklamanızda “CHP’de adı akçeli işlere karışmamış, geçmişi temiz birisi çıkarsa hemen görevi devredeceğim” demişsiniz. 1,5 milyon CHP üyesi var, çok sayıda Belediye Başkanı ve Milletvekili var. Kendiniz hariç hepimizin geçmişinde akçeli veya başka türlü kirli işler mi var demek istiyorsunuz?

Ben kendi adıma bu cümlelerinizi hazmedemiyorum. Partinin Belediye Başkanları ve Milletvekilleri ile ilgili bildiğiniz bir şeyler varsa da bunu kamuoyuna açıklamaktan çekinmeyin.

'CHP’LİLERDEN ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM'

Bu sözlerinizle, biz CHP’lileri akçeli işlere bulaşmış, kirli insanlar olarak kamuoyuna ve siyasi rakiplerimize malzeme haline getiriyorsunuz.

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Eğer bu cümleleri söylemişseniz veya ima etmişseniz, sizi bütün CHP’lilerden özür dilemeye davet ediyorum!!!

'SANKİ PADİŞAH VELİAHTINI BELİRLEYİP GİTMEK İSTİYOR'

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, kafama göre birini bulursam belki bırakırım şeklindeki söyleminiz bile çirkin! Bırakacağınız kişi TESEV üyesi veya 10 Aralıkçı mı olmalı mesala. Sanki PADİŞAH veliahtını belirleyip gitmek istiyor. Bey efendi, hatırlatmak isterim; Burası CHP, devrimci insanların partisi, tarikat veya cemaat değil, CHP liler biat kültüründen gelmiyor, kendi Genel Başkanı’nı kendi seçecek kadar akıllı insanlar. Siz hatırlarsınız Baykal dediysek hep kal demedik! Diyen de sizdiniz.