CHP'de büyük yüzleşme! Kılıçdaroğlu'nun Halk TV kararına tepki: Düşmana gerek yok

Haberin Devamı

CHP'de değişim ve gizli 'Zoom' toplantısı tartışmaları sürerken dün Parti Meclis toplantısı gerçekleşti. Toplantıdan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, CHP'deki kulis bilgilerini şu ifadelerle aktardı:

Değişim çağrıları ve 'zoom' toplantısı krizi gölgesinde en kritik parti meclis toplantısı gerçekleşti ve sert eleştirilere sahne oldu. Saatler süren toplantıdan perde arkasında yaşananlar ve içeride söylenenler sızmaya devam ediyor. CNN Ankara Temsilcisi Dicle Canova kulis bilgilerini aktardı.

Birçok başlıkta karşılıklı yüzleşme oldu. Kılıçdaroğlu 'Zoom' görüşmesiyle ilgili olarak bir kez daha etik bir sorun gördüğünü toplantıda dile getirmiş hatta birkaç parti meclis üyesi de grup başkanı ve grup başkan vekilinin o toplantıda yer almasının etik olarak sorgulandığının altını çizmiş. O toplantıda yer alanlarla birlikte başka parti meclis üyelerinin ise, "Buradaki asıl sorun sızdırılması, bunun üzerinde durulması çıkışı" yaptığı vurgulanıyor.

Haberin Devamı

KILIÇDAROĞLU'NA 'TROLL AKIL' TEPKİSİ

CHP'nin bugüne kadar bu tip uygunsuz meselelere tepki gösteren bir parti olarak tartışması yanlış oldu diyenler vardı. Toplantıya katılanların, "Oturup konuşmak suç mu, ahlakla ne ilgisi var" diye çıkış yaptığını biliyoruz. Sezgin Tanrıkulu ve Burhan Şenatalar gibi isimlerin de Kılıçdaroğlu'na bu konu sorulduğunda, "Arkadaşlar bu konuyu konuşmuşlar, servis edilmesini kınamanız gerekirdi" diye eleştirileri kulislere yansıdı. Daha da tepkili olanlar ise Kılıçdaroğlu'na parti içinde bir troll aklın hakim olmaya başladığı yönünde uyarılarda bulunduğu ifade ediliyor. Hatta o noktada Halk TV ile iptal edilen sözleşmenin gündeme geldiği ve "Size bu aklı veren dostunuz kimse, düşmana gerek yok" çıkışını yapanlar bulunduğu da belirtiliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday listeleri için 'Arkadaşlara güvendim, onlar hazırladı' demesi de PM gündeminde tartışmalı konulardan biriydi. Bir yüzleşme yaşandı diyebilirim. Seçim dönemi adaylar Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba, Engin Özkoç ve Selin Sayek Böke'den oluşturulan 8 kişilik komisyon tarafından incelenmişti. İşte PM toplantısında o 8 üyenin 6'sı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki gösterdiğini öğrendim.

Haberin Devamı

"39 İSMİ GETİRDİNİZ BİZ İSYAN ETTİK"

'Son gece geldiniz, 39 ismi getirdiniz. O listelere biz isyan ettik. Bir sürü arkadaşımızı koyamıyoruz dedik. Söylediğiniz herkes teker teker yazılmadı mı?' sorusunu yönelttiler. 'Eş, dost, danışman aday yazıldı' eleştirileri için de 'Vekil yapılan danışmanlar sizin danışmanlarınız' denerek, 'Deniz Demir, Okan Konuralp üzerinden örnek verenler oldu' deniyor. Buna karşılık CHP liderinin 'Ben 600 kişiyi birden nasıl belirleyeyim? Listeleri onlar yaptı' görüşünü bir kez daha dile getirdiği ifade ediliyor. Seçim ile ilgili eleştirilere de bugüne kadar yaptığı açıklamalara benzer yanıtlar verdiği ifade ediliyor. 'Tüzük değişikliği ile ilgili çok önemli şeyler yapacağız. Siz bile hayret edeceksiniz' mesajını verdiği belirtiliyor. Genel başkanlık konusunda, 'Meraklısı değilim. Ben de yoruldum ama fırtınada gemi terk edilmez, limana yaklaştırmak gerekir' mesajını yinelediği vurgulanıyor.

Haberin Devamı

"BAKANLIKLAR CHP KONTENJANINDANDI"

Ümit Özdağ ile protokol konusunda ise verilen bakanlıkların CHP payına düşenler olduğunu söylediğini öğrendim ki bu daha da büyük tepki çekti parti içinde. 'Bize düşen bakanlıkların yarısının da gizli protokol ile verilmesi ayıplı bir şey ve sorunlu' diyen olmuş. Kılıçdaroğlu süreçle ilgili, 'Sorumluluğu üstüme alıyorum' diyerek tepkileri yanıtladı.

BUGÜN CHP'DE MYK NEDEN TOPLANMADI?

Gökhan Günaydın için 'MYK'ya gelmesin' dedi. Ancak CHP tüzüğü gereği grup başkanvekilleri oy hakkı olmadan katılabiliyor. 'Bunun engellenmesi mümkün değil' deniyor. Nitekim Gökhan Günaydın da 'Ben katılırım' diyor. Bu nedenle bugün MYK yapılmıyor. 'Mesele aşılmadan yapılacak bir MYK toplantısında sıkıntı olabileceği' öngörüsü ile konuşularak bu meselenin aşılması hedefleniyor. Ne şekilde aşılacağı ise şu an belirsiz.

Haberin Devamı

ÖZGÜR ÖZEL'İN İSTİFASINI İSTEDİ Mİ?

Peki, ÖZGÜR ÖZEL'in istifasını istedi mi veya oturup iki isim konuştu mu? Benim edindiğim bilgilere göre hayır. 'Henüz aralarında son gelişmeler sonrası bir diyalog olmadığı' söyleniyor. Ama zaten açıkladı Özgür Özel, istifa etmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kapalı toplantılarda Meclis açıldıktan sonra gelecek olan bütçe için 'Ben Özgür Özel'e de söyledim. Kolay geçirmeyeceğiz, dirençli bir muhalefet sergilemeliyiz. Özgür Bey tecrübeli' diyerek mesaj verdiği, buradan yola çıkarak 'Özgür Özel ile devam edeceği' yorumlarını yapanlar da var.

İMAMOĞLU CEPHESİ YOL AYRIMINDA MI?

İmamoğlu cephesi, ayrı bir parti kurmak gibi bir seçeneklerinin olmadığını ifade ediyorlar. Parti meclisinde çıkan 30'a 30 dengesi çok önemli, bundan sonraki gelişmelere işaret. Kurultay takvimini parti meclisi belirleyecek. 15 Ekim'de eğer bir akşama olmazsa son il kongresi yapılacak. Dolayısıyla parti içinde bir oylamaya gidilecek. Değişim isteyenlerin 31'e çıkabileceği görüldü dünkü oylamalarda. Böyle bir parti meclisi tablosuyla CHP lideri yerel seçime gitmek istemeyebilir deniliyor. Çünkü belediye başkan adayları da parti meclisinde oylanacak. Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi yapısıyla seçime gitmek istemeyip kurultayı kasım ayında yapmak isteyebileceği yönünde görüşler var.