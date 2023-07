Kılıçdaroğlu - Akşener görüşmesinin perde arkası... Dicle Canova son kulis bilgilerini aktardı

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından dün ilk kez İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelmişti. İki liderin neler konuştuğu, bu görüşmenin neden gerçekleştirildiği merak konusu oldu. Peki kulislerde konuşulanlar ne? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova kulis bilgilerini canlı yayında aktardı.

İşte Canova'nın aktardıkları:

"İttifak sözcüğünü kullanmak için henüz erken. Ama tabii ki dikkat çekici bir görüşmeydi. Çok fazla konuşulacak bir görüşmeydi diyebilirim. Önce şunu hatırlatayım bu görüşmeden önce her iki partinin de genel başkanları yardımcıları çerçevesinde bir buluşma söz konusu olmuştu. Yerel yönetimlerden sorumlu iki genel başkan yardımcısıydı bunlar. O anlamda çok dikkat çekiciydi. Burak Akburak ve Ahmet Akın. Bu görüşme Ankara'da şöyle yansıtıldı; her ikisi de göreve yeni geldi. Bir tanışma, nezaket ziyareti, hayırlı olsun ziyareti kapsamında gerçekleştirildi denildi.

Benim edindiğim bilgilere göre iki genel başkan yardımcısının görüşmesinde geçmiş seçim süreci değerlendirildi, birçok şey konuşuldu. Birtakım muhasebeler o görüşmede yapıldı. Hemen arkasından Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun bir araya gelmesi bu minvalde de dikkat çekiciydi.

İYİ Parti cephesine sorduğum zaman görüşmenin gerekçesini 'yerel seçimle alakası yoktu' diyorlar. Bir iş birliği kapsamında değildi. İttifak için henüz çok erken mesajlarını veriyor İYİ Parti cephesi. CHP zaten 'sadece bir hayırlı olsun ziyaretiydi' demekle yetiniyor.

"HENÜZ ERKEN, ZAMANI GELDİĞİNDE DEĞERLENDİRİLİR"

Ama Ankara kulislerinde bir neden olduğu konuşuluyor. Seçim sonrası Meral Akşener kurultayda yaptığı konuşmada, 'Size hayatta başarılar' ifadesini kullandı CHP için. '15 vekil en büyük pişmanlığımdır' dedi. Parti kurmayları ittifakın bittiğini beyan etti. CHP lideri ise aksine, 'Başarılı olmak için değil 6 partiyle gerekirse 16 partiyle iş birliği yaparım' mesajları verdi. CHP liderinin İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitmesi, Akşener'in verdiği sert ve mesafeli mesajlardan sonra şu görüntüleri yansıtması 'aramızda sorun yok' mesajını vermek istediği şeklinde de yorumlanıyor Ankara'da.

"CHP, İYİ PARTİ NEZDİNDE NABIZ TUTTU" YORUMLARI VAR

Peki İYİ Parti cephesi yerel seçime dönük nasıl bir hazırlık içerisinde? CHP ile iş birliği yapacak mı, yapmayacak mı? Oradaki nabza baktım biraz. 'Şu an tek bir stratejimiz var' diyor parti kurmayları. İYİ Parti'ye yönelik toplumsal desteği artırmak. Şu an için kendi ev ödevimizi yapıyoruz diyorlar. Bir yol haritası çıkaracaklar yere seçime dönük. Haftaya pazartesi başkanlık divanı toplantısı var İYİ Parti'de. Bu yol haritasının ilk değerlendirmelerinin bu divan toplantısında yapılması da bekleniyor. Ardından da GİK'e taşınacak konu. Buğra Kavuncu da il ziyaretlerine başlayacak, partideki beklenti bu yönde. Yeni dönem, yeni siyaset, yeni yol denilen bir süreçten geçtiklerini ifade ediyor İYİ Partili kurmaylar. Yerel seçim gündemli arayışlar için çok erken mesajı veriyorlar. Her parti kendi yol haritasını çizecek, sonrasına bakılır. Zamanı gelindiğinde o günün şartlarına göre değerlendirilir diyorlar.

Partinin derin kulislerinde ise biraz daha farklı yorumlar var. CHP'nin İYİ Parti nezdinde nabız tuttuğu söyleniyor. İş birliği yapmak zorunda diye bir bakış açısı var kulislerde. İYİ Parti'nin rüştünü ispatı için yerel seçimler önemli deniyor. CHP'yle iş birliği için kapı tam olarak kapatılmıyor. Şöyle bir bakış açısı var; Elinde 11 büyükşehir olup kaybetmek istemeyen CHP için iş birliği zorunlu gözüküyor. Dolayısıyla İYİ Parti'nin eli biraz daha güçlü gibi duruyor. Akşener'in bu kez daha ciddi boyutta talepleri olabileceği ifade ediliyor. Ama altını çizelim henüz çok erken deniyor.