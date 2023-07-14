Sıcaklarla başa çıkma yolları

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SERİNLEMEK İSTERKEN ÇARPILMAYIN

- Prof. Dr. Cengiz Köksal:Sıcak havalarda klimalar yoğun çalıştırılıyor ancak çok soğuk ortamdan çok sıcak ortama ani geçişleri doğru bulmuyoruz. Bu, dolaşım sistemini olumsuz etkiliyor. Örneğin saunadan çıkanların soğuk duşa girmesi gibi. Çok sıcaktan klima altına geçmek doğrudan olumsuz etki göstermeyebilir ama kalbi yorar. Ani damar genişlemesi, ardından damarlarda büzüşmeye neden olur. Ofis çalışanları da sürekli ayaklarını sarkıtarak oturduğu için kan aşağıda gölleniyor. Sıcaklarda ekstra damar genişlemesi oluyor ve pıhtı atma riski yükseliyor. Özellikle ofis çalışanları bacak egzersizleri yapsın, ayaklarını hareket ettirsin, baldırlarını çalıştırsın.”

SIVI KAYBINA DİKKAT

- Türk Kalp Vakfı Kardiyoloğu Dr. Hüseyin Deniz Kılıç: “Aşırı sıcaklarda vücut, ısısını korumak için bazı tepkiler verir ve bu durum kalbin iş yükünü artırır. Bu iş yükü artışıyla kalp yetersizliği olanların şikâyetleri ağırlaşabilir, çarpıntı, solunum sıkıntısı gelişebilir. Sıvı kaybı nedeniyle kanın akışkanlığı azalır ve kanda pıhtılaşma eğilimi artar, bu durum kalp krizlerini tetikleyebilir. Terlemenin neden olduğu sıvı ve elektrolit dengesizlikler nedeniyle ritim problemleri artış gösterebilir. Bu dönemlerde tansiyonu takip ederek ilaç dozunu azaltmak gerekebilir fakat tansiyonu ölçmeye devam etmek lazım. İlaç bırakılırsa bir süre sonra ani yüksek tansiyon atakları gelişebilir.”

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BUZLU MEYVE SERİNLİĞİ

Aşırı sıcak insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvanlar, buzlu meyve ve sebzelerle serinletilmeye çalışıldı.

VANTİLATÖRÜN ÖNÜNE YATMAYIN

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya:

- 11.00 ile 15.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkmayın.

- Dışarı çıkanlar şapka taksın,gölgede kalsın.

- Acılı, tuzlu yiyecek ve kafeinli içecekler susuzluğu arttırır.

- Döner, kebap, kızartma gibi yağlı yiyeceklerden kaçının.

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- Hipertansiyon ve böbrek hastası olmayanlar terlemeyle kaybedilen mineralleri yerine koymak için madensuyu içebilir.

- Klima veya vantilatör kullanılabilir ancak tam önüne yatmamalı.

- Eğer klima yoksa 2 saatte bir soğuğa yakın duş alınabilir.

SICAK ÇARPMASI NASIL ANLAŞILIR?

Baş ağrısı, ateş yükselmesi, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi varsa sıcak çarpmasından şüphelenilerek hiç beklemeden doktora gitmek gerekiyor.

TERMOMETRELER ALEV ALDI TÜRKİYE YANIYOR

TÜRKİYE aşırı sıcaklarla boğuşuyor. Birçok şehirde sıcaklık 40 derecelere yaklaştı. Marmara, Ege ve Akdeniz’de hava sıcaklığı bunalttı. Sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, öğle saatlerinde cadde ve bulvarlar boş kaldı.

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AKOM UYARDI: AFRİKA VE ÇÖL SICAĞI AYNI ANDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından Türkiye, hem Afrika hem de Basra sıcak hava dalgalarının etkisine girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden de (AKOM) sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarı geldi. AKOM’dan yapılan açıklamada, “İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgeleri, Orta Akdeniz üzerinden Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgası altına girdi. Aynı anda etkili olan iki ayrı sistemin çöl sıcaklarını batı kesimlere taşımasıyla sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8°C yükseleceği, bölgesel olarak yeni sıcaklık rekorlarının ölçülebileceği tahmin ediliyor” denildi.

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DÜNYA DA KAVRULUYOR

sıcak hava dalgası kuzey yarım kürede etkili. ABD’nin başkentindeki süs havuzları, serinlemek isteyenlerle doldu.

SAATTE 17 BİN TON SU BUHAR OLUYOR

İSTANBUL’da beklenen sıcaklık artışıyla birlikte doluluk seviyesi yüzde 41’lerde bulunan barajlarda buharlaşmaya dikkat çekiliyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, “Bugün öğle saatlerinde Ömerli Barajı’ndan her saat yaklaşık 17 bin ton su buharlaşıyor. Cuma günü bu 34 bin tona çıkacak. Çünkü sıcaklık artıyor, nem birazcık azalıyor. Rüzgâr da azaldığı için çok ciddi bir buharlaşma olacak. Melen’den Ömerli Barajı’na yaklaşık 100 bin ton su geliyor, bunun üçte biri cuma günü buharlaşacak demektir” dedi.

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