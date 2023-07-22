Kavurucu sıcaklarda serinletecek adresler: Mavi Bayraklı halk plajları | 6 ŞEHİR 10 ÖNERİ

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Mavi Bayraklı plajlar; temiz ve güvenilir bir ortamda denizin tadını çıkarmak için en ideal adresler. Ülkemizin kıyıları baştan başa harika Mavi Bayraklı plajlara sahip. Bu plajların her biri yaz dönemi boyunca milyonlarca yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor.



Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, geçtiğimiz günlerde 2023 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Türkiye bu yıl da İspanya ve Yunanistan'ın ardından en çok Mavi Bayrak'a sahip üçüncü ülke oldu.



PLAJ SAYISI 531’DEN 551’E ÇIKTI



Geçen yılki listeye 20 plaj daha eklemeyi başararak sayıyı 551'e çıkaran Türkiye’de; Antalya 231 plaj, 5 marina, 14 turizm teknesi ile en çok Mavi Bayrak getiren şehir oldu.



Muğla 110, İzmir 63, Balıkesir 46, Aydın 35, Samsun 13, Çanakkale 12, Mersin 11, Kocaeli 9, Tekirdağ 6, Bartın 3, Ordu 2, Bursa 2, Zonguldak 2, Düzce, İstanbul, Sakarya, Kırklareli, Edirne ve Van birer plajla Mavi Bayrak almaya hak kazandı.





Grafik: Harun Elibol

Özlem Köseoğlu, Nurgül Büyükkalay

Mehmet Altay'a

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Mavi Bayrak, plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülü ve pek çok kriteri barındırıyor. Bu kriterler plajda yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi, can güvenliği ve hizmetler başlıkları altında toplanıyor. Halk plajları dışında özel işletmeler de Mavi Bayrak alabiliyor. Sezon süresince deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyolojik düzeyde analizlerin yapılması, işletmenin veya belediyenin arıtma tesisi kurmuş olması önemli kriterlerin başında geliyor.

Ben de bu güzel gelişme sonrası gezgin ve seyahat yazarlarıve turizmci, fotoğrafçı ve seyahat yazarı‘Kavurucu sıcaklarda serinletecek en güzel Mavi Bayraklı halk plajları hangileri?’ diye sordum. Girişlerin ücretsiz olduğu en özel 10 halk plajını önerdiler.

Upuzun sahiliyle dikkat çekiyor: Antandros Halk Plajı / BALIKESİR



Edremit’e 47 kilometre uzaklıkta bulunan Antandros Halk Plajı, muhteşem doğası ve dünyanın oksijeni en bol olan bölgelerinden biri olan Kaz Dağları’na da 50 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Halk plajı olduğundan girişin ücretsiz olduğu plaj, temizliğiyle Mavi Bayrağı hak eden bir adres.

Özlem Köseoğlu, “Zeytin ağaçlarının arasında yer alan Antandros Halk Plajı, Altınoluk mahallesinde yer alıyor. Upuzun sahiliyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda yürüyüş kordonu da bulunuyor. Altınoluk’a kadar gelip dünyaca ünlü zeytin ve zeytinyağlarını, taptaze balıklarını, meşhur höşmerim tatlısını ve leziz Ege mezelerini tatmadan sakın dönmeyin” dedi.

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Turistlerin favori plajlarından biri: Badavut Plajı / BALIKESİR

Balıkesir’in bir başka güzel plajı de Badavut… Ayvalık ilçesine bağlı Sarımsaklı beldesinde bulunan plaj, sapsarı kumsalıyla ön plana çıkıyor.



Tabiat parkı içinde bulunan plajda; halka açık olan bölgeyi kullanırsanız ücretsiz olarak giriş yapabilirsiniz. Plajın belli kısımlarında ise çeşitli işletmeler ücret karşılığında tuvalet, büfe, restoran, soyunma kabini, şezlong ve şemsiye gibi olanaklar sunuyor.



Özlem Köseoğlu, “Sakin ve berrak denizi ile turistlerin favorilerinden biri olan Badavut Plajı etrafında, konaklama için apart ve butik oteller bulunuyor. Renkli atmosferi ile Cunda Adası, egzotik hikâyesi ile Şeytan Sofrası, muhteşem manzarası ile Cennet Tepesi, Ayvalık'a kadar gelmişken gezilmesi gereken noktalardan sadece bazıları. Doğal bir plaj olan Badavut Plajı’nın denizi sığ… Bu nedenle çocuklu aileler için de ideal olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.





Badavut



Çok sakin: Özdemir Sitesi Önü Plajı / BALIKESİR

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Edremit Sahil Yolu üzerinde, Altınoluk çıkışında bulunan Özdemir Sitesi Önü Plajı, kalabalık Edremit Körfezi boyunca tercih edilebilecek en sakin plajlardan biri… Hemen bitişiğinde bulunan Yağcılar Sitesi Plajı ile beraber halka açık olan Özdemir Sitesi Plajı, özellikle buz gibi soğuk su sevenler için ideal.

Mehmet Altay, “Çakıl taş olan plajda suya girip biraz ilerledikten sonra çakıllar yerini kuma bırakıyor. Denize girip bir iki adım attığınızda su derinliği hızla artıyor. Plaj yakınlarında yiyecek ve içecek ihtiyacınızı karşılayacağınız tesisler bulunuyor. Bu arada bu plajların seyyar satıcıları da çok ünlüdür” dedi.

Kum plaj sevenlerin favorisi: Geyikli Halk Plajı / ÇANAKKALE

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Son dönemde adını duyuran plajlardan biri olan Geyikli Plajı, çam ve zeytin ağaçlarının mis gibi kokusunu içinize çekerek hem güneşlenip hem de denize gireceğiniz çok güzel bir yer. Özellikle Bozcaada seyahatinizin öncesi ya da sonrasında burada çok güzel bir gün geçirebilirsiniz.

“Geyikli Plajı, Bozcaada'nın hemen karşısındaki eski Odunluk İskelesi'nin iki tarafında bulunuyor. Burası Çanakkale'deki önemli uğrak plajlardan biri… Plajı çok güzel olsa da rüzgârı pek eksik olmuyor” diyen Mehmet Altay, “Çok güzel bir kumu olan plaj, özellikle kum plaj sevenler için en doğru adres. Plajda şezlong, şemsiye kiralayabiliyorsunuz. Ayrıca plaj yakınında sosyal tesisler de bulunuyor” ifadelerini kullandı.





Geyikli Halk Plajı / Fotoğraf: İHA

Soğuk suyuyla meşhur: Küçükkuyu Mıhlı Halk Plajı / ÇANAKKALE

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Çanakkale’nin Küçükkuyu ilçesinde bulunan plaj, merkezi konumuna rağmen çok kalabalık olmuyor. Plajın hemen yakınlarında adını aldığı, Kaz Dağları’nın ünlü Mıhlı Çayı bulunuyor.

Mehmet Altay, “Biraz taşlı bir kumu bulunan plajın en güzel özelliklerinden biri denizinin çoğu zaman dalgasız olması. Plajda yiyecek, içecek satışı yapılıyor. İskelesi de bulunan plaj, özellikle cam gibi ve soğuk su sevenler için ideal bir yer” dedi.

Sıcak deniz sevenlere: Ilıca Halk Plajı / İZMİR

Sadece İzmir’in değil, ülkemizin en güzel Mavi Bayraklı plajlarından biri Ilıca… Alaçatı ve Çeşme arasında bulunuyor. Boyalık mevkii adı verilen bölgenin yakınında olan plaj, yerli ve yabancı turistler tarafından her yaz akına uğruyor.



Nurgül Büyükkalay, “Upuzun beyaz kumlu bir sahili ve muhteşem mavili bir denizi var. Denizi sığ ve çok berrak. Ilıca’da denizin ortasında çok fazla sıcak su kaynağı bulunuyor. Denizi sıcak seviyorsanız kaçırmayın. Sodyum klorür, potasyum ve magnezyum içeren termal suların çok sayıda hastalığa iyi geldiği biliniyor” ifadelerini kullandı.





Ilıca Halk Plajı

Önce deniz keyfi sonra damak çatlatan lezzetler: Altınkum Halk Plajı / AYDIN

Didim’de bulunan Altınkum Plajı, İzmir’e iki saat uzaklıkta yer alıyor. Bu nedenle İzmirlilerin de gözdesi… Plajın yakınında pek çok otel bulunuyor. Gündüz plajın tadını çıkarıp akşam günün yorgunluğunu otellerde konaklayarak sonlandırabilirsiniz.“Altın sarısı kumları ve masmavi deniziyle büyüleyen Altınkum Halk Plajı’nın Mavi Bayrak alması beni şaşırtmıyor” diyen Özlem Köseoğlu,dedi.

Didim’e kadar gelmişken gezilecek yerlerle ilgili de öneriler paylaşan Köseoğlu, “Eğer tarih merakınız varsa, plaja 7 kilometre mesafede bulunan Priene Antik Kenti ve meşhur Apollon Tapınağı’nı mutlaka görmelisiniz. Ayrıca kabak çiçeği dolması, semizotu salatası, turp otu, bölgenin meşhur lop inciri ve çaykama denen lezzetleri tatmayı da ihmal etmeyin” dedi.





Altınkum Halk Plajı

En özel plajlardan biri: Kumburnu Halk Plajı / MUĞLA

Ülkemizin tanıtım yüzü Ölüdeniz’in kartpostal güzelliğindeki görüntülerini bilmeyen yoktur. Bu güzelliğin en özel adresi ise Kumburnu... Ölüdeniz Tabiat Parkı içerisinde yemyeşil ormanların çevrelediği bir alanda yer alıyor. Yüzmekten çok seyre dalabileceğiniz harika bir manzarası var.



Nurgül Büyükkalay, “Babadağ’ın eteklerinden süzülen yamaç paraşütlerinin manzarasıburaya ayrı bir güzellik katıyor. Kumburnu Plajı’nın bir kısmı Ölüdeniz tarafına bakıyor ve burada ücret ödemek gerekiyor. Diğer kısım ise ücretsiz halk plajı. Plaj kum ve çakıl ile kaplı. Denizi çok berrak, deniz gözlüğü ile çeşit çeşit balıkları izleyebilirsiniz" dedi.





Kumburnu

Çocuklar çok sevecek: Kaş Belediyesi Acısu Halk Plajı / ANTALYA

Alanya’nın gözdesi: İncekum Plajı / ANTALYA

Fotoğraflar: iStock

Kaş merkeze 2,5 kilometre uzaklıkta bulunan Kaş Belediyesi Acısu Halk Plajı’na merkezden kalkan otobüslerle rahatlıkla ulaşılabiliyor.diyen Özlem Köseoğlu,ifadelerini kullandı.Bir bakışta Roma, Osmanlı ve Selçuklu'nun izlerini göreceğiniz, tarihiyle ve doğasıyla tüm dünyaya kucak açan bir kent Alanya. Antik çağlarda korsan şehri, Bizans döneminde derebeyi şehri, Alaeddin Keykubad döneminde ise başkent olmuş.Böylesi köklü tarihe sahip bölge, çok sayıda Mavi Bayraklı plaja da ev sahipliği yapıyor. Bunlardan en güzeli ise İncekum Plajı. Antalya’ya 135 kilometre uzaklıkta yer alan plaja, özel aracınızın yanı sıra Antalya Otogarı'ndan kalkan otobüslerle de kolayca ulaşım sağlanabiliyor.“Plaj, masmavi berrak denizi ve adından da anlaşılacağı gibi ince kum taneleriyle ünlü” diyen Nurgül Büyükkalay,dedi.