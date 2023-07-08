Adeta cennet: Ege ve Akdeniz’in keşfedilmeyi bekleyen koyları | 4 ŞEHİR 15 ADRES

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Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde pek çok koy bulunuyor. Bu koylardan bazıları yanınızda yiyecek ve içeceklerinizi de götürmeniz gerekecek kadar el değmemiş durumda. Hatta bazısına gitmek için zorlu ve yorucu yollardan geçmek gerekiyor. Fakat şu bir gerçek ki hepsi "İyi ki gelmişim" dedirtecek kadar güzel…

Geçen yaz ‘Karadan ulaşılan ve keşfedilmeyi bekleyen gizli koylar’ başlıklı haberimizde uzmanlarımızın önerileriyle 15 koyu sıralamıştık. Listemiz oldukça ilgi çekmiş ve pek çok geri dönüş almıştı.

Havaların iyiden iyiye ısındığı şu günlerde uzmanlarımızdan bu listeye ek yapmalarını istedim ve ‘Bu yazın keşfedilmeyi bekleyen koyları hangileri?' diye sordum.



Gezgin ve seyahat yazarları Nurgül Büyükkalay, Özlem Köseoğlu, Bahar Gündoğdu, Didem Mutçalıoğlu ve Erdoğan Gümüş; İzmir, Muğla, Antalya ve Mersin ağırlıklı olmak üzere önerilerini yaptı. Ortaya yine 15 koydan oluşan bir liste çıktı.



Gençlerin favori adresi: Delikli Koy / İZMİR

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Çeşme'nin güneyinde, merkeze 13 kilometre uzaklıkta yer alan Delikli Koy, beş-altı yıl öncesine kadar çevrede yaşayanlar haricinde kimsenin pek bilmediği bir yerdi.



Gençlerin ve sosyal medyanın etkisiyle bilinirliği gün geçtikçe arttı. Burayı özel kılan denizin içindeki doğal kayalıklar. Zaten koyun ismi de bu kayaların oyuklarından geliyor.





Delikli Koy / Fotoğraf: Bahar Gündoğdu

Bahar Gündoğdu, “Bir dönem Delikli Koy’da fotoğrafınız yoksa 'blogger' sayılmazdınız. Alaçatı’ya oldukça yakın olan bu güzelliğe her yaz bir-iki kez yolumu düşürmeye çalışırım. Harika denizinde yüzer birkaç fotoğraf çeker dönerim. Ortamı harika…” dedi.

Gündoğdu, “Koya Alaçatı’dan sonra sahil boyunca ine çıka kıvrıla kıvrıla ulaşıyorsunuz. Güzel tarafı navigasyon sizi sizi yere götürüyor. Bembeyaz kayaların görüntüsü çok büyüleyici… Delikli kayanın olduğu yere ya da sahilin diğer ucundaki ağaçlı bölgeye çadır kurabilirsiniz. Yaz sıcaklarında çadır kurmadan hamakta bile uyunabiliyor. Suyunuzu ve yiyeceğinizi yanınıza almayı unutmayın” ifadelerini kullandı.





Delikli Koy / Fotoğraf: Bahar Gündoğdu

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Sessizliğine âşık olacaksınız: Mersinaki Koyu / İZMİR

Foça, geniş bir sahil şeridine sahip. Bu nedenle birbirinden güzel koyları barındırıyor. Mersinaki de Foça’nın keşfedilmeyi bekleyen koylarından biri…



Özlem Köseoğlu, “Koyda herhangi bir tesis bulunmuyor. Çakıl ve taşlık olan plajında, keyfinizce dinlenip stresinizi atabilirsiniz. Dilerseniz deniz kenarında ya da koyun iç bölgelerinde kamp yapabilirsiniz. Sessizlik karşısında adeta büyüleneceksiniz” ifadelerini kullandı.



Karaburun’un kuzey kısmında: Dolungaz Koyu / İZMİR



İzmir’in koyları ile ünlü ilçesi Karaburun’da yer alan Dolungaz, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin tercihleri arasında...



“Etrafı yemyeşil ormanlarla ve kayalıklarla bezenmiş olan Dolungaz Koyu, tertemiz bir suya sahip” diyen Özlem Köseoğlu, “Bu koyun bir kısmı taşlık, bir kısmı ise kumluk yapıya sahip. Karaburun’un kuzey kısmında yer alan Dolungaz’da herhangi bir işletme olmadığından kendi sandalye, şezlong, şemsiye ve yiyeceklerinizi götürmeniz gerekiyor” diye konuştu.



Ilık bir denize sahip: Pissa Koyu / İZMİR



İzmir’in popüler tatil beldesi Dikili’de bulunan Pissa Koyu, sakinliğiyle ünlü Bademli köyü sınırlarında bulunuyor.



“Bozuk ve engebeli bir yolun sonunda koya ulaşıyorsunuz. Fakat buna katlanmaya değer. Çünkü inanılmaz doğallıkta bir noktada bulacaksınız kendinizi…” diyen Özlem Köseoğlu, “O nedenle yollar çetin olsa da Pissa Koyu’nu görmeye kesinlikle değer” dedi. Köseoğlu şöyle devam etti:

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“Koy, Dikili’ye 12 kilometre mesafede yer alıyor. İster kamp atın ister karavanda konaklayın… Ama ne yaparsanız yapın burada yenileneceğinizi garanti ederim. Pissa Koyu, ılık suyu ile çocuklu aileler için de ideal. Ayrıca koyun Tayland, Bali ve Miami’deki koylar kadar berrak ve turkuaz edasında olduğu ziyaretçiler tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Instagram’da bolca beğeni alacak fotoğraflar çekeceksiniz.”



Çocuklu aileler için çok uygun: Boyabağı Koyu / İZMİR



Karaburun’un yaklaşık 10 kilometre kadar güney bölümünde yer alan Boyabağı Koyu da berrak suları ve yemyeşil doğası ile İzmir’in sakin koylarından biri…



Durgun sularda, kafanızı dinlemek ve temiz denizde yüzmek isterseniz, Boyabağı Koyu’na gidip tertemiz havayı solumanız gerektiğinin altını çizen Özlem Köseoğlu, “Dar bir plajı olmasına rağmen, etrafında bulunan ağaçlar sayesinde gölgede oturup dinlenebilirsiniz. Pek fazla bilinmediğinden yüksek sezonda bile çok kalabalık olmuyor. Ayrıca denizi çok derin değil. Çocuklu aileler için çok uygun. Yiyecek ve ihtiyaçlar için bir-iki kafe de bulunuyor” ifadelerini kullandı.

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Köseoğlu, koya Üçkuyular Semt Garajı ve İzmir Semt Garajı’ndan kalkan Karaburun otobüsleriyle ulaşılabildiği bilgisini de paylaştı.



En güzellerinden biri: Gerence Koyu (Akvaryum Koyu) / MUĞLA

Gerence Koyu'na gitmek için öncelikle Datça'ya adım atmanız gerekiyor. Datça ile Gerence Koyu arası yaklaşık olarak 30 kilometre… Yol 30-40 dakika sürüyor. Koya teknelerle de ulaşmak mümkün.



Gerence halk tarafından 'Akvaryum Koyu' olarak da biliniyor. Palamutbükü’ne bağlı olan koya, ağaçların içinden engebeli bir aradan geçerek iniliyor.



Bahar Gündoğdu, “Bence Datça'nın tamamı, Türkiye’deki en güzel denize sahip yer. Pırıl bir denizi ve sayısız alternatif koyu var. Tesis olmayan koyları seven biri olarak benim favorim Palamutbükü’nün hemen arkasındaki Gerence Akvaryum Koyu. Datça'nın en güzel plajına sahip. Hafif taşlık bir girişi olan küçücük bu koyun, en güzel yanı suyun altındaki canlı çeşitliliği…” ifadelerini kullandı.

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Datça’nın güzeli: Kurubük / MUĞLA



Datça’dan Palamütbükü’ne giderken bir virajda berrak ve turkuaz bir koy görürseniz bilin ki orası Kurubük…

“Koyda hiçbir tesis yok, en güzel yanlarından biri de bu…” diyen Didem Mutçalıoğlu, “Çakıl taşlı denizi ve plajıyla Kurubük, denizlerin en güzelini sunuyor. Çakıl taşlarının rengarenk yansıması ise muhteşem bir manzara ortaya çıkarıyor. Herhangi bir tesis olmadığı için haliyle şezlong ve şemsiye bulunmuyor. Özetle koya giderken hazırlıklı olun” ifadelerini kullandı.



Rüzgârlı havalarda bile dalgasız ve ılık bir denize var: Kargı Koyu / MUĞLA

Datça Yarımadası’ndaki bir başka cennet koy ise Kargı Koyu... Datça merkeze 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Haliyle bu yakınlık, koyun biraz kalabalıklaşmasına neden oluyor.



Ancak yine de popüler tatil beldelerinin plajları ile kıyasladığımızda, Kargı’nın biraz daha sakin olduğu söylenebilir.





Kargı / Fotoğraf: Didem Mutçalıoğlu

Buranın ulaşım kolaylığı dışındaki en önemli özelliğini, “Rüzgârlı havalarda bile dalgasız ve ılık bir denize sahip” diye açıklayan Didem Mutçalıoğlu, “Buna bir de denizin muhteşem renkli ve pırıl pırıl olması eklenince Kargı, deniz severlerin kesinlikle deneyimlemesi gereken koylardan biri haline geliyor. Kargı’da tesisler var ama istediğiniz yerden denize girebiliyor, buranın tadını çıkarabiliyorsunuz. Yani parsellenmiş sahilleri yok" dedi.



Mutçalıoğlu şöyle devam etti:



"Ancak şunu da belirteyim: Buradaki az sayıdaki butik otel ve plaj da çok güzel. Denize sıfır konumdaki bu tesislerde kalıp, odanızın kapısını açıp doğrudan denize atlayabilirsiniz. Ayrıca koyda kamp için denizin hemen yanı başında tesisler de bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Yeşil ile mavinin muhteşem uyumu: Sarsala Koyu / MUĞLA



Dalaman’ın Kapukargın köyü sınırları içinde yer alan Sarsala Koyu; Dalaman ilçe merkezine 17, turizm beldesi Sarıgerme’ye 30, Fethiye’ye ise 55 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Saklı bir cennet adeta…



Virajlı ve zahmetli bir yolculuğun ardından “İyi ki gelmişim” dedirtecek kadar güzel ve muhteşem manzarasıyla karşılaşacaksınız.



Erdoğan Gümüş, “Derin uykudaymışçasına sakin ve sessiz bir denize sahip Sarsala Koyu... Dalgadan eser bile bulamazsınız. Koy, yeşil ile mavinin muhteşem uyumu arasında açıldıkça açılabileceğiniz genişlikte bir alana sahip…” dedi. Gümüş, şöyle devam etti:





Sarsala Koyu

Sarsala Koyu

Önce piknik sonra deniz keyfi: Kıdrak Koyu / MUĞLA

Koyda yiyecek, içecek vb. ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz belediyeye ait küçük bir işletme bulunuyor. Diğer birçok plaja göre şemsiye ve şezlong fiyatları da cep yakmıyor.-- Kamp için ideal bir konumda olsa da koyda kamp yapmaya, çadır kurmaya ve karavana izin verilmiyor. Bu arada benim de hoşuma giden bir durum var; koyda mangal yakmak da yasak...

Fethiye’ye 14 kilometre mesafedeki koy, Ölüdeniz’in uzantısı… 2017 yılında tabiat parkı olarak tescillenen 25 hektarlık alanın önemli bir bölümü, halka açık mesire alanı ve plaj olarak kullanılıyor.



Mesire alanı; kıyıya hakim konumu,manzarası, tertemiz havası ile Fethiye’nin hafta içi ve hafta sonları en çok tercih edilen rekreasyon alanlarından birini oluşturuyor. Tabiat Parkı’nın kızılçam, mersin, zambak, siklamen, papatya, gelincik, geven gibi zengin bitki örtüsüyle çevrelenmiş doğal görünümü ise huzurlu bir ortam sağlıyor.





Kıdrak Koyu

Erdoğan Gümüş, “Plaj uzunluğu yaklaşık 300 metre. Sahil genelde ince kum, denize girilen kısmı taşlık zemine sahip… Öncelikle piknik yaparak hoşça vakit geçirip sonrasında göz kamaştırıcı kumsalında güneşlenerek turkuaz rengi serin sularında yüzmek isteyenlerin tercih etmeleri gereken adreslerden biri bana göre. Kiraya verilen ve özel bir işletmeci tarafından işletilen mesire alanında otopark, duş, tuvalet, giyinme kabinleri, büfe, kır kahvesi, restoran vb. tüm hizmetler mevcut” ifadelerini kullandı.





Kıdrak Koyu

Muhteşem bir görsel sunuyor: Mağaralı Koy / ANTALYA



Kıvrımlarıyla meşhur Finike-Demre yolu zorlu olsa da Türkiye’nin en özel manzaralı yollarından biri. Yol boyunca irili ufaklı öyle güzel koylar çıkıyor ki karşınıza hepsinde tek tek durup yüzmek istiyorsunuz.



Bu yoldaki koylar arasında en büyüleyici olanı ise Mağaralı Koy. Kendiliğinden oluşmuş, içinde kumsalı olan bir mağarası var.

Nurgül Büyükkalay, “Küçük çakıllı beyaz kumsalı, turkuaz suları ve mağarasıyla muhteşem bir görsel sunuyor. Mağaraya yüzerek ulaşmanız gerekiyor. Gözünüz korkmasın, yüzeceğiniz mesafe sadece 100 metre. Mağara içinde küçük egzotik bir plaj var. Yüzmekten çok keyif alacaksınız. Mağaralı Koy gözümüzün önünde olmasına rağmen henüz çok fazla keşfedilmemiş. Bu bakir koyda hiçbir işletme yok. Havlunuzu, şemsiyenizi, yiyeceğinizi yanınıza almayı unutmayın” bilgilerini paylaştı.





Mağaralı Koy

Kral Koyu olarak da biliniyor: Delikli Koy / ANTALYA

Antalya çevresinde denize girebileceğiniz saklı yerlerden biri de Delikli Koy. 'Kral Koyu' olarak da biliniyor. Burası aynı zamanda bir antik kent.

Koy, Gazipaşa’ya 23, Alanya’ya 67 kilometre mesafede yer alıyor. Koya giden yol biraz zorlu. Dar topraklı bir yolu var. Ancak manzaralar şahane.

“Kral Koyu’nun muhteşem doğası, tarihi yapıları, turkuaz suları ve delikli kaya görüntüsü burayı gizli cennet yapan güzellikler” diyen Nurgül Büyükkalay, “Antik çağda Kommagene Kralı I. Antiochos bu koyda denize girermiş, bu nedenle Kral Koyu adını almış. Denizin içerisinde kocaman delik kaya olduğu için de Delikli Koy deniyor. Bizans ve Roma dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılmış. Kazı çalışmaları hâlâ devam ediyor” dedi.

“Aracınızı park ettikten sonra 15 dakikalık bir yürüyüş yolu sonrası koya ulaşıyorsunuz” bilgisini de paylaşan Büyükkalay, “Bu yol için yanınıza spor ayakkabı almanızda fayda var. Koyda kumsal yok, kayalıklar var. Kapalı havuz gibi. Yüzdükten sonra kayalıklarda oturup manzaranın tadını çıkarabilirsiniz” ifadelerini kullandı.





Delikli Koy / Fotoğraf: DHA

Çadır ya da karavan kampı yapabilirsiniz: Alacasu Cennet Koyu / ANTALYA



Kemer Antalya’nın her daim popüler yerlerinden biri. Kemer denince turist kalabalığı akla gelse de sizi cezbedecek çok sayıda bakir koyu barındırıyor.



Alacasu Cennet Koyu bunlardan biri. Koy, Phaselis ve Çamyuva arasında kalıyor. Sırtını Beydağları Milli Parkı’nın yemyeşil çam ormanlarına dayıyor. Hem kamp alanı hem de yürüyüş yolları bulunuyor.



Nurgül Büyükkalay, “Likya Yolu’nun bir parçası da buradan geçiyor. 175 metre uzunluğunda bir plajı var. Dalgasız sakin bir koyda yüzdükten sonra, eşsiz manzaralar sunan orman yolunda mutlaka yürüyün. Koyda ayrıca çadır ya da karavan kampı da yapabilirsiniz. Sahilde ve orman içerisinde kamp yapabileceğiniz alanlar var” dedi.

Ülkemizin en güzel manzaralarından birini izlemeye hazır olun: Korsan Koyu / ANTALYA



Bir tarafı Olimpos, bir tarafı da Adrasan ve Gelidonya Feneri ile çevrili Korsan Koyu, Akdeniz’in gizli güzellerinden biri.

Bir rivayete göre koyun yakınlarındaki Gelidonya Burnu’nda ters girdaplı akıntılar olurmuş. Ticaret gemileri ve kaçakçılar akıntıya istemsiz kapılıp doğal liman vazifesi gören bu koya doğru sürüklenirlermiş. Sonrasında buradaki korsanların kucağına düşerlermiş. Bu nedenle Korsan Koyu adını almış ve fırtınalardan etkilenmediği için gemilerin sığındığı korunaklı bir koy olarak kalmış.

Nurgül Büyükkalay, “Piri Reis, 1521 yılında yazdığı kitapta Korsan Koyu’ndan 'Karaöz Koyu' olarak bahsediyor. Korsan Koyu’na gidip Gelidonya Feneri’ne çıkarsanız eğer, karşınıza çıkacak Beş Adalar ve Türkiye’nin Maldivler’i olarak bilinen Suluada ile ülkemizin en güzel manzaralarından birini izlemeye hazır olun” ifadelerini kullandı.

Harika bir konumu var: Narlıkuyu / MERSİN

Tarih boyunca önemli bir liman kenti olan Narlıkuyu, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı şirin bir sahil beldesi. Mersin şehir merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Özellikle korunaklı bir koyda yer aldığı için sakin ve berrak denizi çok tercih ediliyor.

“Harika bir konumu var. Sahil boyunca balık restoranları sıralanıyor. En güzeli de bu restoranlarda yemeğinizi yiyip denize atlayabiliyor olmanız” diyen Nurgül Büyükkalay, “Buradaki balık restoranlarında mutlaka bölgenin meşhur balığı olan lagosu tercih etmenizi öneririm. Yemeğin üzerine yine bu bölgeye gelenler için gelenek haline gelen lokma tatlısını tavsiye ederim. Narlıkuyu civarında Kız Kalesi ve Cennet Cehennem Obrukları ise ziyaret edebileceğiniz önemli noktalar” dedi.



Fotoğraflar: iStock