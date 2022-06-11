Türkiye’nin en güzel ücretsiz plajları | 10 ŞEHİR 15 ADRES

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Bütün bir kış dörtle gözle beklenen tatil sezonu nihayet geldi. Fakat plaj giriş fiyatları yine cep yakmaya devam ediyor. Örneğin Bodrum ya da Antalya’da lüks plaj girişleri bu yıl da 100 ila 750 lira arasında değişiyor. Bazı beachlerde deniz üstü locaların günlük fiyatı şimdiden 10 bin lirayı aşmış durumda.

Ama ülkemiz adeta bir plaj cenneti… Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz’de ücretsiz gidebileceğiniz harika plajlar bulunuyor. Ben de gezgin ve seyahat yazarları Nurgül Büyükkalay, Burcu Gürtürk Kadak, Erdoğan Gümüş, İpek Evci ve Didem Mutçalıoğlu’na ‘Türkiye’nin en güzel ücretsiz plajları hangileri?’ diye sordum. 10 şehirden 15 plajı önerdiler.



Günübirlikçilerin gözdesi: Ağva Plajı / İSTANBUL

İstanbul'a yakınlığı sebebiyle hafta sonu doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyenlerin tercihi olan Ağva, huzurlu ortamıyla herkesi kendine çekiyor.

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Üç tarafı suyla çevrili olan bölge, sakin yapısıyla dinlenmek ve keyif yapmak isteyenlerin gözdesi konumunda. Özellikle yaz mevsiminde bölgenin en popüler plajlarından biri olan Ağva Plajı ise deniz severlerin akınına uğruyor.

İpek Evci, “Ağva Plajı, Şile’nin en önemli ve popüler plajlarından biri. Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde… Burası doğal bir kum bir plaj. Fakat denizi biraz dalgalı, yüzerken çok fazla açılmamak gerekiyor. Plaja giriş ücretsiz. İster havlunuzu atıp güneşlenin isterseniz şemsiye ve şezlong kiralayın. Ayrıca tuvalet ve soyunma kabinleri de bulunuyor” dedi.





İstanbulluların uğrak noktası: Cebeci Plajı / KOCAELİ

Tertemiz denizi ve yemyeşil doğasıyla Kandıra, güzel bir hafta sonu gezisi için çok ideal. Kandıra her mevsim çevre şehirlerden gelen ziyaretçilerin de uğrak noktası. Özellikle İstanbul’dan gelen birçok misafirin gezip gördüğü ve hafta sonu tatil yaptığı yerlerin başında geliyor. Bölgede denize girilecek yerlerin başında ise Cebeci Plajı geliyor.

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İpek Evci, “Cebeci Plajı Kandıra ilçesinin en güzel ve geniş plajlarından biri” dedi ve ekledi:

“Yaklaşık bin 400 metre uzunluğundaki bu plaj, Kocaeli ili Kandıra ilçesine yaklaşık 30 kilometre mesafede yer alıyor. Plajda tuvalet ve duş, şemsiyeli alanlar, soyunma kabinleri ve Karadeniz’in dalgalı denizine önlem olarak cankurtaran da bulunuyor. Çocuklarınızla da rahatlıkla tercih edebileceğiniz plaj, ücretsiz. Dilerseniz belirli bir ücret karşılığında şemsiye ve şezlong kiralayabilirsiniz.”



Çocuklu aileler için uygun: Burgaz Altınkum Halk Plajı / BURSA

Bursa, Marmara Bölgesi’nin güneyinde Türkiye’nin dördüncü kalabalık şehri olarak öne çıkıyor. Dağları, ovaları, gölleri ve akarsuları dışında harika plajları da barındırıyor. Mudanya’nın Güzelyalı Altınkum Mahallesi’nde bulunan plaj, bölgenin en popüler olanı. Plaj ayrıca feribotla kısa sürede bölgeye ulaşan İstanbullular tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.



İpek Evci, “Hem sahili hem de denizi ince kumdan oluşan bu plajın suyu sığ olduğu için çocuklu aileler tarafından da rahatlıkla tercih edilebilir. Plaja giriş ücretsiz, dilerseniz belirli bir ücret karşılığında şemsiye ve şezlong da kiralayabilirsiniz” dedi.

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İstanbul’un yanı başında: Düzler Halk Plajı / BALIKESİR



Temiz deniziyle müdavimlerinin yaz aylarında sıklıkla ziyaret ettiği Erdek’e gitmek isterseniz öncelikle ulaşmanız gereken nokta Bandırma olmalı. İstanbul Yenikapı’dan feribotla rahatlıkla ulaşacağınız Bandırma’dan 15-20 dakikalık araba yolculuğu sonrasında Erdek’e varacaksınız. Sonrası ise harika bir plajda deniz keyfi…



İpek Evci, “Erdek merkezine 15 kilometre uzaklıkta yer alan Düzler Halk Plajı, Mavi Bayraklı olması sebebiyle tercih ediliyor. Uzunluğu yaklaşık iki kilometre olan plajın içerisinde birçok tesis yer alıyor. Plaja giriş ücretsiz. İhtiyaçlarınız için çevredeki tesislerden faydalanabilirsiniz” dedi.

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Berrak suya sahip: Ayazma Plajı / ÇANAKKALE

Türkiye’nin üçüncü büyük adası olan Bozcaada, Çanakkale iline bağlı sevimli bir ada.. Adanın doğal güzelliklerinin yanı sıra insanı da Bozcaada’yı sevmenizi sağlayacak önemli bir sebep.

Ada, birbirinden güzel çok sayıda koy ve plaja sahip. Hepsinde yüzmek öyle keyifli ki hangi plaja gideceğinize karar vermek zor. Nurgül Büyükkalay, en güzel olanının Ayazma Plajı olduğunu söyledi ve şu bilgileri paylaştı:



“Altın sarısı ince kumlu muhteşem bir plajı var. Denizi buz gibi ama durgun berrak sularında yüzmek çok keyifli. Plaja giriş ücretsiz. Kumsala havlunuzu atıp güneşlenebileceğiniz gibi isterseniz şezlong ve şemsiye kiralayabilirsiniz. Kumsalın üzerinde harika lezzetler sunan restoranlar var. Adanın üzüm bağları ve Arnavut kaldırımlı sokakları dolaşıp Polente Feneri’nde günü batırın.”





Yeşilliklerin içinde: Ceneviz Kalesi Plajı / DÜZCE

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Karadeniz'de doğa manzarası hayal edin; derin vadiler, şelaleler, berrak akan dereler, alabildiğince yeşillik ve masmavi bir deniz… Tüm bunların harmanlandığı yer Akçakoca... Batı Karadeniz’de Düzce’ye bağlı, küçük ama kocaman bir açık hava müzesi... Bölgede denize girilecek en güzel yer ise Ceneviz Kalesi Plajı… Akçakoca’nın batısında, ilçe merkezine 3 kilometre mesafede yer alıyor.

“Tarihi Ceneviz Kalesi, denizden yüksek ve denize sıfır konumuyla tarih ve doğanın estetiğini bir arada sunan bölgenin ender merkezlerinden biri” diyen Erdoğan Gümüş, kalenin batısında ve doğusunda bulunan plajların ise harika olduğunun altını çizdi ve şu bilgileri paylaştı:

“Tarihi Ceneviz Kalesi ile bölünen doğu-batı yönünde iki ayrı plajı bulunuyor. Yalıyarlar olarak isimlendirilen bu plajlardan biri kıyı boyunca yer alan mağaralar barındırması sebebiyle Fok Kayalıkları olarak anılıyor. Diğeri de Ceneviz Kalesi Plajı olarak biliniyor. Ayrıca burası Akçakoca’nın en fazla tercih edilen piknik ve mesire alanı olma özelliğini de taşıyor.”

Karadeniz’in mavisi: Inkumu Plajı / BARTIN

Deniz tatili denince aklımıza ilk gelen Ege ve Akdeniz kıyıları oluyor. Fakat Karadeniz’de de keşfedilmeyi bekleyen pek çok yer var. Örneğin, İnkumu Plajı Bartın’ın bütün güzelliklerini barındırıyor. Harika bir yeşilliğe ve denize sahip. Üstelik şehir merkezine de 14 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Erdoğan Gümüş, “Orman içindeki plajın uzunluğu yaklaşık 2.5 kilometre. Bol miktarda market ve restoranın bulunduğu plajda konaklama tesisleri de var. Ama buranın en güzel özelliği denizden yüksekte kalan kafeteryalarda bir şeyler içerek Karadeniz’i seyretmek…” dedi.





Serinlemek isteyen İzmirlilerin favorisi: Ilıca Halk Plajı / İZMİR

Serinlemek isteyen Çeşmelilerin ilk tercihleri arasında yer alan Ilıca Plajı, İzmir’e gelen yerli ve yabancı turistlerin de gözde plajlarından… Kilometrelerce uzanan kum plajı, muhteşem mavilikteki sığ denizi ve ılık suyu öne çıkan özelliklerinden birkaçı.Doğal olarak bu özellikler Ilıca Plajı’nı çocuklu aileler için de vazgeçilmez kılıyor.diyen Burcu Gürtürk Kadak, şu önerilerde bulundu:-- Yanınızda plaj araç gereciniz yoksa beach işletmelerinin şemsiye ve şezlonglarını da kiralayabilirsiniz. Ilıca Plajı özellikle yaz aylarında hayli kalabalık olabiliyor ancak sahil şeridi geniş olduğu için rahatlıkla vakit geçirebilmenize olanak sağlıyor.

-- Toplu taşıma araçlarıyla da plaja rahatlıkla gidilebiliyor. Ilıca terminaline yürüyüş mesafesinde yer alan halk plajına özel aracınız yoksa Alaçatı-Ilıca / Çeşme-Ilıca minibüslerini kullanarak ya da Urla-Çeşme belediye otobüsleriyle ulaşabilirsiniz.







Bodrum’un ‘Mavi Bayraklı’ plajı: Gündoğan Halk Plajı / MUĞLA



Berrak sularıyla ünlü tatil beldelerimizden biri de şüphesiz Bodrum. Özellikle Mavi Bayraklı plajlar açısından eşsiz bir cennet…

“Bodrum’da sessiz sakin bir deniz keyfi yaşamak istiyorsanız istikametinizi Gündoğan Halk Plajı’na çevirebilirsiniz” diyen Burcu Gürtürk Kadak, 2005 yılından bu yana Mavi Bayrağa sahip olan plajda, duş ve soyunma kabinlerinin yanı sıra çok sayıda özel işletmenin de bulunduğunun altını çizdi:

“Halk plajı olduğu için girişi ücretsiz. Hilal şeklinde bir koyda yer aldığı için de rüzgâr almıyor. Özellikle dalgasız, kadife gibi masmavi deniziyle ziyaretçilerini büyülüyor.”







Ölüdeniz’in ikonik plajı: Kumburnu Halk Plajı / MUĞLA



Adını durgun sularından alan Ölüdeniz, Tanrı’nın dünyaya bahşettiği cennet olarak anılıyor. Her yıl dünyanın en güzel kumsalları arasında gösterilen plaj, görenleri kendine hayran bırakıyor.



Ölüdeniz’in fotoğraflarında sıklıkla yer alan burun ise Kumburnu Plajı olarak adlandırılıyor. Kumburnu’nun hem lagünün içinde hem de lagünün içerisinde kıyısı bulunuyor. Sığ ve dalgasız denizinde adeta yaprak kıpırdamıyor.





Kalkan’da mavinin adresi: Kalkan Halk Plajı / ANTALYA

Burcu Gürtürk Kadak,İçerisinde kafelerin, su sporu yapabileceğiniz keyifli aktivite seçeneklerinin bulunduğu plajda duş, soyunma kabinleri ve yürüyüş yolları mevcut” dedi ve şu bilgileri paylaştı:“Kumburnu Plajı, hafta sonları oldukça kalabalık oluyor. Şayet sakin bir zamanda buranın keyfini çıkarmak isterseniz hafta içini tercih edebilirsiniz. Uzanın kumsala üzerinizden geçen yüzlerce yamaç paraşütçüsünü seyre dalın. Yapmaya cesaretiniz yoksa bile izlemenin keyifli olduğu garanti.”Kalkan, birçok plaja yakınlığıyla ön plana çıkıyor. Deniz, kum ve güneş turizmi için olukça önemli bir yer. Birçoğu yürüme mesafesinde olan bu plajlar araçla da kısa sürede ulaşılabilir konumda… En güzellerinden biri de Kalkan Halk Plajı…

Burcu Gürtürk Kadak, “Kalkan’ın merkezinde yer alan ve berrak deniziyle misafirlerini karşılayan Kalkan Halk Plajı’nda ister şemsiyenizi ve katlanabilir sandalyenizi kendiniz getirin; isterseniz belediye tarafından işletilen sosyal tesiste cüzi bir ücret karşılığı şezlong ve şemsiyenizi kiralayın” dedi ve ekledi:

“Plaja giriş ve duşlar ücretsiz. Günün her saati sakin kalmayı başarabilen kumsalın ise minik çakıllı bir yapısı var. Burada tüm gün huzur ve mutluluk sizi bekliyor.”







Geniş kumsalıyla merkezin gözdesi: Lara Halk Plajı / ANTALYA



Antalya’nın en ünlü plajlarından biri de şüphesiz Serik’te yer alan Lara Halk Plajı… Plajın adının Hititler zamanından geldiği biliniyor. Hitit dilinde ‘Lara’ kum anlamına geliyor. Özellikle plajın ince kumları, kum plaj sevenleri; denizinin ılıklığı ise soğuk denizden hoşlanmayanları memnun ediyor.

Burcu Gürtürk Kadak, “Oldukça geniş bir alan boyunca uzanan kum plajı ve Mavi Bayraklı deniziyle görülmeye değer. Yerli yabancı turistlerin gözdesi olan Lara Plajı, özellikle yaz aylarında kalabalıklardan nasibini alıyor. Antalya’nın ünlü Düden Şelalesi de bu denize dökülüyor. Plaj, çadır kampı için de elverişli…” dedi.





Plajların en güzeli: Kaputaş Plajı / ANTALYA

Turkuaz dalgaların beyaz köpüklerle buluştuğu mavinin binbir tonu Kaputaş, ücretsiz gidebileceğiniz plajların en güzeli. Türkiye’nin en güzel manzaralı yollarından Kaş ile Kalkan arasında yer alıyor.

“Kumla karışık bir sahili olan Kaputaş bir kanyon ağzı plajı” diyen Nurgül Büyükkalay, “Dağlardan gelen ve deniz altında kaynayan sular denizi muhteşem bir turkuazlığa dönüştürüyor. Ancak bu turkuaz sulara kavuşmak için 187 basamak merdiven inmeniz gerekiyor. Kaputaş’a giden yol üzerinde kaçırmamanız gereken bir nokta Mavi Mağara. Dalış merakınız varsa, hangi seviyede olursanız olun burada dalabilirsiniz” dedi.





Yüzmeye doyamayacaksınız: Kaş Belediyesi Halk Plajı / ANTALYA



Kaş’ın neresinde denize girerseniz girin mutlaka berrak suları olacaktır. Kaş Çukurbağ Yarımadası’nda begonvil ağaçlarının arasından gidilen yol sizi harika bir plaja çıkarıyor; Kaş Halk Plajı…

Nurgül Büyükkalay, “Yarımadanın hemen girişinde. Birçok ücretli plaja göre hem denizi hem de alanı daha güzel. Denizi doğal havuz görünümünde. Yüzmeye doyamayacağınız kadar güzel. Geniş ve bakımlı bir alanı var. Plaj alanında kafe ve restoran da bulunuyor” dedi.

Küçük ama güzel: Tersane Plajı / ANTALYA

Türkiye’nin ufacık ama en özel plajlarından biri de Alanya'daki Tersane Plajı. Bu plaj Alanya Kalesi altında kalan deniz kenarında boylu boyunca uzanan eski tersane ile Kızıl kule arasında bulunuyor.



Tersane plajı, diğer adıyla ‘Soğuk Kapı Plajı’, belki klasik tanımıyla upuzun kumluk bir plaj değil, ufacık bir plaj. Ancak çok özel başka yanlarıyla kesinlikle Türkiye’de denize girilebilecek en güzel plajlar arasında yerini alıyor.





Didem Mutçalıoğlu, plaj için “Denizi inanılmaz bir berraklığa sahip ve çok temiz” yorumunda bulundu ve şu bilgileri paylaştı:-- Plaj Alanya’daki tekne turlarının da uğrak noktası. Ama burayı en özel yapan özelliği tarihin yanı başında yüzüyor olmanız. Alanya zamanında Selçukluların hem kışlık başkenti hem de Akdeniz'deki en önemli deniz üssüymüş. Buradaki tarihi yapılar da o zamanlardan günümüze kalma. Plajın adını aldığı tersane 1228 yılında o zamanın Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış.

-- Günümüze kadar ayakta kalan tek Selçuklu tersanesi de bu tersane. Plaja da zaten tarihi bir kapıdan geçip merdivenlerden inerek ulaşılıyor. Denizin içindeki rengârenk taşlar, suyun harika renlere bürünmesine sebep oluyor. Böyle özel tarihi kalıntıların yani başında muhteşem güzel bir denizde yüzmek Türkiye’de başka çok az yerde yaşayabileceğiniz özel bir deneyim.



* Spot fotoğrafı: Nurgül Büyükkalay

* Fotoğraflar: Alamy, İStock

