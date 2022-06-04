Piknik yapılacak en güzel alanlar… İstanbul, İzmir ve Ankara’ya yakın 20 adres

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Bu yıl ilkbahar neredeyse kışı hiç aratmadı. Nisan ayında Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyordu ama pek de öyle olmadı. Yağmurlar Mayıs’ın ortasına kadar bizden bir türlü kopamadı… Doğal olarak ilkbaharın tadını çok fazla çıkaramadık.

Hal böyle olunca baharın en güzel aktivitelerinden biri olan piknik keyfimiz de ertelenmiş oldu. Neyse ki Mayıs’ın sonunda hava biraz daha mevsim normallerine döndü ve piknik sezonu açıldı.

Ben de gezgin ve seyahat yazarları Bahar Gündoğdu, Didem Mutçalıoğlu, Nurgül Büyükkalay ve Erdoğan Gümüş’e ‘Kalabalık kaldırımlardan uzak, kuş sesleri eşliğinde piknik yapacağımız en güzel adresler nereler? diye sordum. İstanbul, İzmir ve Ankara’ya yakın 20 yeri önerdiler.

Çocuklar çok sevecek: Kemerburgaz Kent Ormanı / İSTANBUL

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Kemerburgaz Kent Ormanı, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinin Göktürk Pirinççi Köyü mevkii üzerinde yer alıyor. Alibeyköy Baraj Gölü’nün kuzeyinde bulunan orman 5 milyon 283 bin 429 metrekarelik alanıyla tam bir oksijen deposu...



Bahar Gündoğdu, “İstanbul’un en güzel kaçış noktalarından bir tanesi. Arabayla çok kolay bir ulaşımı var. Piknik yapabileceğiniz harika masalar bulunuyor. Ayrıca çocuklar için oyun alanları var” dedi ve ekledi:



"Geniş bir yüz ölçümüne sahip olan ormana; Mağlova Kapısı, Mimarsinan Kapısı ve Mihrimah Kapısı olmak üzere üç farklı kapıdan giriş yapılıyor. Ailecek pikniği yaptıktan sonra uçsuz bucaksız ormanın derinliklerinde yer alan Seyir Kulesi’nde manzaranın tadını çıkarabilir, şehre kuş bakışı tepeden bakabilirsiniz. Ayrıca hafta sonları çocuklara yönelik etkinlik ya da festivaller de yapılıyor."





Göl kenarında: Aydos Ormanı / İSTANBUL

İstanbul’un Anadolu Yakası’nın en popüler piknik alanlarından biri Aydos Ormanı… Kartal ve Sultanbeyli ilçeleri arasında yer alıyor. Mesire yerine pek çok giriş bulunuyor ama bu girişlerden en çok tercih edileni gölet kenarında olanı…

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“Aydos’un piknik için ayrılan yerleri ve piknik masaları çok güzel. Ayrıca kendin pişir kendin ye işletmeleri gibi birden fazla seçeneğe sahip” diyen Bahar Gündoğdu, orman etrafında keşfedilecek yerlerle ilgili de şu bilgileri verdi:





-- Piknik sonrası Aydos Tepesi’ni keşfe çıkmalısınız. Yüksek rakımlı bir noktada bulunan bu tepe kış aylarında karın ilk yağdığı yer olup bembeyaz bir örtüyle kaplanıyor. Bizans döneminden kalan kale ise Aydos Tepesi'nde mutlaka keşfetmeniz gereken bir nokta.

-- Bir diğer rotanız ise Aydos Gölü olmalı. Aydos Orman Gölü, yoldan ormanlık alana girdikten yaklaşık 5 kilometre kadar içeride yer alıyor. İsterseniz aracınızla isterseniz de kısa bir yürüyüşle ulaşabilirseniz. İsterseniz pikniğinizi göl kenarında da yapabilirsiniz. Bu arada gölde deniz bisikletiyle gezintiye de çıkabilirsiniz.







Hem piknik hem de deniz keyfi: Elmasburnu Tabiat Parkı / İSTANBUL

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İstanbul’un en gözde yaz mekânlarından biri olan Elmasburnu Tabiat Parkı, Beykoz’un kuzeyindeki Riva’nın doğusunda Karadeniz kıyısında bulunuyor. Yaklaşık 15 hektarlık alana kurulu olan park, 2011’de tabiat parkı statüsünü aldı.

“Piknik alanı dışında denize de girilebiliyor olmasından dolayı şehrin en özel adreslerinden” diyen Bahar Gündoğdu, “Tabiat parkında plaj, kamp alanı, duş, soyunma kabinleri, tuvalet ve piknik masaları gibi olanaklar mevcut. Hafta içi çok sakin olsa da hafta sonu kalabalık oluyor. Bu nedenle erken bir saatte gelmenizde fayda var” dedi.

Tam bir cennet: Neşetsuyu Tabiat Parkı / İSTANBUL

2011 yılında ilan edilen ve Belgrad Ormanı içerisinde yer alan dokuz tabiat parkından biri olan Neşetsuyu Tabiat Parkı; 400 bitki, 170 kuş ve 56 kelebek türünü barındırmasıyla tam bir cennet…

Sarıyer ile Bahçeköy mahallesinin bitişiğinde bulunuyor.

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Bahar Gündoğdu, “Orman içerisinde bolca yürüyüş yapmanın yanı sıra parkta piknikçiler için özel bir alan yer alıyor” dedi ve şu bilgileri paylaştı:

“Şehrin bunaltıcı atmosferinden kaçmak için sık sık buraya gelirim. Ulaşımının da kolay olması ayrı bir artı durum. Bu nedenle haftanın yedi günü tabiat severlerin akınına uğrar. Yaklaşık 6 kilometrelik uzunluğundaki koşu parkurunun olması ve harika piknik alanlarını barındırması burayı oldukça özel kılıyor. Fakat pazar günü piknik yapmayı düşünüyorsanız çok erken saatlerde gitmeni tavsiye ederim.”





Şelale kenarında piknik keyfi: Hacıllı Şelalesi / İSTANBUL

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Hacıllı, Şile’nin en güzel köylerinden biri. Aynı adı taşıyan şelale ise köyün adeta incisi… Köy, İstanbul'a 2-2,5 saat uzaklıkta. Peki nasıl gidilir? Şile yolunu takip ettiğinizde karşınıza Saklıgöl tabelası çıkacak. Tabeladan sonraki sapaktan girdiğinizde de bu sefer Teke Köyü tabelalarını takip edeceksiniz. Birkaç kilometre sonra da Hacıllı’dasınız. Sonrası ise tamamen doğanın kucağında piknik keyfi…





Adada piknik: Dilburnu Tabiat Parkı / İSTANBUL

Fotoğraf: Bahar GündoğduBahar Gündoğdu, “Şelalenin çok yakınına kadar araçla gidilebiliyor. Buraya piknik için gelen çok kişi oluyor. Bir de şelaleyi görmek için gelenler de eklenince kalabalık iyice artıyor.dedi.Fotoğraf: Bahar Gündoğdu

Sadece bir vapur uzaklığında olması nedeniyle İstanbulluların en çok tercih ettiği adreslerin başında geliyor Adalar… En popüler olanı ise Büyükada. Çünkü diğerlerine göre ormanlık alanı fazla ve daha büyük. Bu nedenle keşfedilecek yeri çok fazla. Piknik için ise adres Dilburnu Tabiat Parkı.



Bahar Gündoğdu, “Deniz manzaralı bir piknik alanına sahip. Park içerisinde bulunan işletmeden malzeme kiralayabilir ve et ürünleri alabilirsiniz. Ayrıca tabiat parkı çevresinde yer alan Aya Nikola Manastırı, Adalar Müzesi ve Aya Yorgi Kilisesi’ni gezebilirsiniz” dedi.

Kuş sesleri eşliğinde: Nüzhetiye Şelalesi / KOCAELİ

Nüzhetiye Köyü’nde yer alan şelale, fotoğrafçılar ve trekking grupları dışında çok fazla bilinmiyor. Bu nedenle sakin bir piknik için en güzel adreslerden biri… İzmit merkeze 19 kilometre mesafede olan köye, Kocaeli’den yarım saatte, İstanbul’dan ise yaklaşık 1,5-2 saatte ulaşabilirsiniz.

Bahar Gündoğdu “Diğer şelaleler gibi şelalenin karşısına geçip piknik yapmak mümkün değil. Çünkü suyun döküldüğü yer dar” dedi ve piknik yapılacak yerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Önce alana geldiğinizde bölgedeki alabalık çiftliğine aracınızı bırakıp dere kenarından 4 kilometre yürüyeceksiniz. Yolun sonunda şelale karşınıza çıkacak ve görüntüsü harika. Fakat şelalenin döküldüğü yer çok dar ve burada piknik yapmak hem zor hem de riskli. Ama şelalenin çevresi zaten orman içi ve dere boyunca o kadar güzel alanlar var ki… Burada piknik yapabilirsiniz. Bir ağaca hamağınızı bağlayıp tüm gün derenin ve kuşların sesini dinleyebilirsiniz.”

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Aktivitesi bol: Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı / SAKARYA

2011’de tabiat parkı ilan edilen alan, Adapazarı’nda bulunuyor. İstanbul’a 160 Ankara’ya ise 320 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Meşe ve gürgen gibi ağaçlardan oluşan park, çok güzel bir gölü de içinde barındırıyor. “Göl etrafında ağaçlar ve çardaklar altında birçok ahşap piknik masası var” diyen Didem Mutçalıoğlu, şu bilgileri paylaştı:





Piknik için tam zamanı: Gölcük Tabiat Parkı / BOLU

Fotoğraf: Didem MutçalıoğluGöl ayrıca birçok farklı kuş ve balık türüne de ev sahipliği yapıyor. Gölün üzerinde kanolarla gezinti yapılabileceği gibi balık da tutulabilir. Ayrıca çocuklar için çeşitli oyuncakların olduğu bir eğlence alanı da var.”Fotoğraf: Didem Mutçalıoğlu

Bolu şehir merkezine 13 kilometre mesafede bulunan Gölcük Tabiat Parkı, Bolu’nun en yoğun ziyaretçi akınına uğrayan turistik merkezlerinden biri… Tabiat Parkı’nın içinde yaklaşık 4,5 hektar büyüklüğündeki bir set gölü bulunuyor. Her mevsim yerli-yabancı turist akınına uğrayan tabiat parkı, yılın şu zamanları piknik için oldukça ideal.





Muhteşem bir manzara eşliğinde: Sülüklü Göl / BOLU



Geri dönmek istemeyeceksiniz: Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı / DÜZCE

Fotoğraf: Didem MutçalıoğluDidem Mutçalıoğlu, “Göl etrafında piknik yapılacak masalar ve hazır mangallar bulunuyor” dedi ve ekledi:“Gölün çevresi harika bir ormanla çevrili. Her mevsim ayrı manzaralar sunsa da şu sıralar ailecek piknik için tam zamanı….”Fotoğraf: Didem Mutçalıoğluİstanbul'a 3 saat uzaklıkta Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yer alan ve muhteşem manzaraya sahip bir göl burası… 300 yıl kadar önce heyelanla oluşmuş ve içinde hâlâ bu çökmeden kalan ağaç gövdeleri mevcut. Göle arabayla gidilebileceği gibi 9 kilometrelik doğa içinden bir yürüyüşle de ulaşılabiliyor.Sülüklü Göl yoluna girdikten sonra alabalık tesislerinin yanından ilerleyen patika olduğunu söyleyen Didem Mutçalıoğlu,dedi.

Düzce'ye 20 kilometre uzaklıkta Güzeldere köyünden geçen Bıçkı Deresi üzerinde bulunan şelale, 120 metre yükseklikten dökülen muazzam bir görüntüye sahip.

Didem Mutçalıoğlu, “Şelaleye inen yola gelmeden, büyük bir alana yayılmış ve çok güzel düzenlenmiş piknik alanı burada sizi bekliyor” dedi ve şu bilgileri paylaştı:





Fotoğraf: Didem Mutçalıoğlu-- Piknik alanının yani başındaki Güzeldere Şelalesi’ne kayın, köknar, ceviz, porsuk, gürgen ve ıhlamur gibi çeşit çeşit ağaçların olduğu yemyeşil bir ormanın içinden ilerleyen basamaklarla iniliyor. Gitgide artan Şelale sesini takip edince sonunda tüm güzelliğiyle120 metreden dökülen Güzeldere Şelalesi çıkıyor karşınıza.

-- Şelale yürüyüşü sonunda ise merdivenleri çıkıp yorulup acıkınca yemek yiyecek piknik masalarının sizi karşılaması ayrı bir güzel. Alanda tuvalet ve çeşme de mevcut.





Fotoğraf: Didem Mutçalıoğlu

İster deniz ister piknik: Kalkın Koyu Mesire Alanı / Düzce

Kalkın Koyu Mesire Alanı Düzce Akçakoca’da bulunuyor. Bahar Gündoğdu burası için hem deniz kenarı hem de mesire alanı diyor.



“Araç başına 20 lira gibi bir ücret ödeyerek girebiliyorsunuz. Sonra gelsin deniz, gelsin piknik. Ne ararsanız bulabileceğiniz bir yer.”

İzmir’in güzeli: Çeşme Tanay Tabiat Parkı / İZMİR



Tanay Tabiat Parkı, Çeşme Ilıca mevkiinde hem piknik yapmak hem de denize girmek isteyenler için harika bir mesire alanı. İzmir şehir merkezinden aracınızla yaklaşık bir saat uzaklıkta. 30 dönümlük geniş bir alanda yer alıyor. Fıstık çamı, kızılçam, meşe, ardıç ve orman sarmaşığı ile yemyeşil bir doğaya sahip.

“En büyük avantajı denize yakın olması” diyen Nurgül Büyükkalay şu önerilerde bulundu:

“Piknik yapıp sonrasında kendinizi Ege’nin berrak sularına bırakabilirsiniz. Park alanında piknik üniteleri, giyinme kabinleri, tuvalet ve duş gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz imkanlar var. Denizde kano, sandalla gezinti yapabileceğiniz gibi doğa yürüyüşü, bisiklet ve ATV safari ile gününüzü keyifli hale getirebilirsiniz.”

Pikniği kampla süsleyebilirsiniz: Urla Demircili Koyu / İZMİR



İzmir’in Urla ilçesi sınırları içerisinde, İzmir şehir merkezine yaklaşık bir saat mesafede yer alıyor. Harika orman manzaralı bir yol bekliyor sizi. Demircili Koyu, hem denize girebileceğiniz hem de piknik yapabileceğiniz sessiz ve sakin bir yer.

Nurgül Büyükkalay, “Yarımadada bulunan ağaçların gölgesinde piknik yapacağınız geniş bir alan var. Mis kokulu çam ağaçlarının ardında akvaryum gibi bir deniz karşılıyor sizi” dedi ve ekledi:





Koyun doyumsuz manzarasına karşı piknik: Kargacık Koyu / İZMİR

“Alanda giyinme kabini, duş ve tuvalet imkânlarıyla birlikte bir de bir kafe var. Koy, karavan ve çadır kampı için de ideal. Burası ayrıca Ege’de en çok meyve ve sebzenin yetiştirildiği köylerinden biri. Yol kenarında tezgâh açan köy halkından mutlaka taze sebze ve meyve almanızı öneririm.”

Kargacık, İzmir’in Menderes ilçesine bağlı, İzmir şehir merkezine sadece bir saat uzaklıkta bir koy. Menderes, Roma hamamları, plajları, tarihi değerleri ve bozulmamış doğal güzellikleri ile öne çıkıyor.

Nurgül Büyükkalay koyda piknikle ile şu bilgileri paylaştı:

“Piknik alanının doğası muhteşem, deniz ile orman iç içe. Kargacık, şehrin kargaşasından uzakta, koyun doyumsuz manzarasına karşı piknik yapabileceğiniz en güzel adreslerden biri. Üstelik birkaç adım ötenizde Ege’nin mavi suları var. Denizi pırıl pırıl. Koydaki mesire alanında hazır mangal hizmeti sunuluyor. Alanda kafe ve restoranla birlikte büfe de mevcut.”

Her şeyiyle tam bir piknik adresi: Buca Gölet / İZMİR



İzmir’in en popüler mesire alanlarından biri. Şehir merkezine 15 dakika mesafede. Şehirden uzaklaşmadan doğanın içinde sakin bir gün geçirip huzur bulacağınız bir yer burası.

“Buca Gölet alanında piknik ve mangal hizmetiyle beraber, seyir terasları, çeşitli konserlerin ve etkinliklerin yapıldığı amfitiyatro, kafe, restoran, çocuk oyun parkları, şarküteri ve market gibi çok sayıda olanak var” diyen Nurgül Büyükkalay, “Piknik yeri 2 bin 500 metrekare gibi geniş bir alanda kurulu. Şemsiyeli piknik masaları ve barbekülü kamelyalarla konforlu bir piknik alanı yaratılmış” ifadelerini kullandı.

Dinlenme, piknik ve eğlence üçlüsü: Mogan Gölü / ANKARA



Mogan Gölü, Gölbaşı ilçesi sınırları içinde kalan bir set gölü. Mogan Park olarak da adlandırılan alan, Başkentliler için tam bir rekreasyon alanı olarak dizayn edilmiş… Dinlenme, piknik ve eğlence üçlüsü için biçilmiş bir kaftan…





diyen Erdoğan Gümüş, yapılacak aktivitelerle ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“Mogan Gölü’nün Haymana yolu üzerinde kalan kıyı şeridinde yaklaşık 4 km’lik ahşap sahil yürüyüş bandı, yürümeyi sevenler için ideal bir mesafe oluşturuyor. Vaktiniz olursa kıyısında yapılan 25 m yüksekliğindeki deniz fenerinin balkonuna çıkıp, panoramik manzarayı seyredip fotoğraflayabilirsiniz.”

Kamp da kurulabilir: Sorgun Yaylası ve Göleti / ANKARA



Ankara'nın Güdül ilçesi sınırları içinde bulunan Sorgun Göleti, özellikle Ankara ve yakın çevresinden kamp kurmak ve piknik yapmak isteyenlerin en çok tercih ettikleri cennet köşelerimizden biri. Mavi ile yeşilin buluştuğu gölet ve çevresi, 2011 yılında tabiat parkı olarak tescil edildi.

Gölün hemen yanı başındaki Sorgun Yaylası’nın geniş çayırları ve etrafı saran sarıçam ormanlarının oluşturduğu muhteşem görüntü, doğa yürüyüşçülerinin, çadırlı ya da karavanlı kampçıların ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı aynı zamanda…

“Piknik alanında köylülerin işlettiği küçük ve mütevazı işletmelerde gözleme, ayran, çay vb. içecekleri de bulabilirsiniz” diyen Erdoğan Gümüş, “Piknik sonrası yayla ve çevresinde yürüyüşe çıkabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Piknik için tüm şartları sunuyor: Soğuksu Milli Parkı/ ANKARA



Soğuksu Milli Parkı, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Soğuksu mevkiinde, Ankara’ya yaklaşık 80 kilometre mesafede yer alıyor. Aynı zamanda Ankaralıların en çok rağbet gösterdiği mesire alanlarından biri…

Erdoğan Gümüş, “Milli parkın piknik ve diğer aktiviteler için ayrılmış bölümünde en az 800 ziyaretçinin ihtiyacını karşılayacak piknik masaları, piknik ocağı, çöp bidonu, çeşmeler, tuvaletler ve yağmur barınakları yer alıyor. Ayrıca alanda restoran, büfe ve kafeteryalar da bulunuyor” dedi.

Saklı cennet: Çamkoru Tabiat Parkı / ANKARA



Yaklaşık 220 hektar büyüklüğündeki tabiat parkı, Ankara’ya 110, Çamlıdere’ye 15 kilometre mesafede adeta saklı bir cennet… Tabiat Parkı, doğal sarıçam ve karaçam ağaç türleriyle kaplı orman içinde açık bir alan ve yanı başında şirin mi şirin bir göletten oluşuyor. Gölet, Tabiat Parkı’na apayrı bir güzellik ve görsellik katıyor.



“Tabiat parkı aynı zamanda Ankara ve yakın çevre halkının en çok tercih ettiği mesire alanlarından biri” diyen Erdoğan Gümüş, parkta aynı zamanda Kızılay’a bağlı Çamkoru Gençlik Kampı’nın bulunduğunun altını çizdi ve piknikle ilgili şu bilgileri paylaştı:



“Tuvaletler, çeşmeler, ağaçlar arasına serpiştirilmiş piknik için masa gibi genel ihtiyaca yönelik alt yapı hizmetleri harika düşünülmüş. Parkta yapılabilecek en güzel aktivitelerden bazıları; bol bol doğa yürüyüşleri yapmak, dinlenmek, göletin kıyısında oturup, panoramik görüntüleri hem doya doya seyretmek hem de fotoğraf karelerinizde ölümsüzleştirmek…”



Fotoğraflar: İStock, Alamy