Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Küsuratlı etiketlere dikkat! 1 kuruştan 10 bin lira kazanabilirsiniz

#Tüketiciler Birliği#Bozuk Para#Tazminat
Küsuratlı etiketlere dikkat 1 kuruştan 10 bin lira kazanabilirsiniz

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, alışverişte 1, 5, 10 kuruş para üstünü 'Bozuk para yok' gerekçesiyle ödemeyen firmalara dava açılabileceğini söyledi. Gündüz, bu firmaların 10 bin liraya varan tazminatlar ödemek zorunda kalabileceğini belirtti.

Haberin Devamı

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, çarşı, mağaza ve market ürünlerinin etiketlerinde insanların dikkatini çekmek için '19.99 lira', '49.90 lira' gibi fiyatlandırmanın sık sık kullanıldığını vurguladı. Alışveriş sonrası kasada genellikle 1, 5 ya da 10 kuruşun, bozuk para olmadığı gerekçesiyle tüketiciye ödenmediğini söyleyen Gündüz, zaman zaman müşterilerin de 'Ne olacak 1 kuruştan' düşüncesiyle çok önemsemediğini dile getirdi.

'ETİKET FİYATI İLE FİŞİ KARŞILAŞTIRIN'

Gündüz, 99 kuruş gibi küsuratlı satış yapan mağazalardan para üstü talep edilmedikçe ödenmeyen bu kuruşların, birikerek büyük meblağlar oluşturduğunun altını çizdi. Para üstü ödenmeyen 1 kuruşların ülke ekonomisine de zararı olduğuna dikkati çeken Gündüz, tüketicilere ürünün etiket fiyatı ile alışveriş fişindeki miktarı karşılaştırmaları çağrısı yaptı. Gündüz, tüketicinin 1, 5 ya da 10 kuruş para üstü ödemeyen firmalara yönelik şikayette bulunup, maddi ve manevi tazminat davası açabileceğini söyledi. Gündüz, bu firmaların 10 bin liraya varan tazminatlar ödemek zorunda kalabileceğini de dile getirdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Arı sütü servet değerinde: Kilosu 15 bin TL'Arı sütü' servet değerinde: Kilosu 15 bin TLHaberi görüntüle

'ALDATMACAYA YÖNELİK, KANUN İHLALİ'

Küsuratlı fiyatlandırmanın aldatıcı olduğunu ifade eden Neşet Gündüz, şunları söyledi:

"Alışveriş merkezi ya da mağazada 17.95 lira, 1999 lira 75 kuruş gibi rakamlar çıkıyor. Bu tüketiciyi yanıltmaya, aldatmacaya yönelik harekettir. Ayrıca kanun ihlalidir. Paranın üzeri verilmeyecek şekilde etikete yansıtılması, ürün fiyatının ucuz olduğu algısı oluşturuyor. Tüketici para üzerini ya da ürünün iadesini istediğinde verilmemesi halinde şikayet edebilir."

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tüketiciler Birliği#Bozuk Para#Tazminat

BAKMADAN GEÇME!

Silikon Vadisinde alacakaranlık... 20 yıl önceki çöküşü öngören kâhinden korkutan tahmin

Silikon Vadisi'nde alacakaranlık... 20 yıl önceki çöküşü öngören 'kâhin'den korkutan tahmin!

#Silikon Vadisi
Süper Lig’de İstanbul deplasmanı dönemi Hangi takım ne kadar yol yapacak

Süper Lig’de İstanbul deplasmanı dönemi! Hangi takım ne kadar yol yapacak?

#Süper Lig
Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba

BAKMADAN GEÇME!

Silikon Vadisinde alacakaranlık... 20 yıl önceki çöküşü öngören kâhinden korkutan tahmin

Silikon Vadisi'nde alacakaranlık... 20 yıl önceki çöküşü öngören 'kâhin'den korkutan tahmin!

#Silikon Vadisi
Süper Lig’de İstanbul deplasmanı dönemi Hangi takım ne kadar yol yapacak

Süper Lig’de İstanbul deplasmanı dönemi! Hangi takım ne kadar yol yapacak?

#Süper Lig
Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba